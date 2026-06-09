Als ich Foxpass vor acht Jahren gegründet habe, war mein Ziel, Unternehmen jeder Größe Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Niveau zugänglich zu machen. Mit Ihrer Hilfe konnten wir dieses Ziel erreichen. Mit unserer Produktlinie von Produkten für Identitäts- und rollenbasierte Zugangskontrolle für Netzwerke und Server haben wir die Sicherheit für Hunderte von Kunden verbessert.
Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass Foxpass von Splashtop übernommen wurde, dem führenden Anbieter für sicheren Fernzugriff und Fernsupport. Als ich Mark und die anderen Mitgründer zum ersten Mal traf, war sofort klar, dass unsere Vorstellungen übereinstimmten und wir dieselbe Leidenschaft dafür teilten, Kundinnen und Kunden zu begeistern.
Auf den ersten Blick wird sich nicht viel ändern: Das gesamte Team wechselt zu Splashtop. Sie werden in Verkaufsgesprächen und Support-Chats weiterhin dieselben Gesichter sehen. Und mit der Unterstützung von Splashtop wird Foxpass in der Lage sein, einige lang ersehnte Verbesserungen an unseren Produkten umzusetzen und weiterhin den erstklassigen Support zu bieten, den Sie von uns gewohnt sind.
Ich bin sehr stolz darauf, was das Foxpass-Team in der Vergangenheit und heute erreicht hat. Ich bin Ihnen, unseren Kundinnen und Kunden, dankbar, dass Sie uns auf unserem Weg mit Ihrer Unterstützung, Ihrem Feedback und vor allem Ihrem Vertrauen begleitet haben. Diese Übernahme markiert den Beginn eines neuen Kapitels, das für unsere heutigen und zukünftigen Kundinnen und Kunden bessere Produkte, besseren Support und mehr Sicherheit bringen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Aren Sandersen
Gründer, Foxpass
Über Splashtop
Splashtop ist führend bei Lösungen, die die Arbeit-von-überall-Welt vereinfachen und optimieren. Seine Lösungen für flexibles Arbeiten, Medien und Unterhaltung, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das genauso schnell, einfach und sicher ist, als säßen Sie direkt vor einem Gerät vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4k-Qualität bei 60fps, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, eine Anwendung für Zugriff und Support auf allen Geräten und Betriebssystemen sowie sofortigen weltweiten Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Weltweit nutzen mehr als 30 Millionen Anwender Splashtop Produkte, darunter auch Nutzer in 85 % der Fortune-500-Unternehmen. Splashtop.com