JumpCloud Office Hours

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JumpCloud Bürozeiten

29. Mai 2020 – Online-Virtual-Event

SSO-Integration von JumpCloud für Splashtop

Verbinden Sie sich mit Experten von Splashtop und JumpCloud sowie Ihren IT-Admin-Kollegen, um eine Diskussion darüber zu führen, wie man JumpCloud SSO mit Splashtop verwendet.

Treffen Sie sich mit Splashtop und JumpCloud Experten sowie Ihren IT-Admin-Kollegen am 29. Mai 2020 von 11:30 bis 12:30 Uhr ET, um zu besprechen, wie Sie JumpCloud SSO mit Splashtop verwenden können. Victor C., Direktor des Splashtop-Programmanagements, wird präsentieren, wie Benutzer von Splashtop Business Access Pro und Splashtop SOS ihre JumpCloud-Anmeldedaten verwenden können, um ihre Splashtop-Konten zu authentifizieren. Sicheres einmaliges Anmelden via JumpCloud erhöht die Benutzerfreundlichkeit, indem es Nutzern ermöglicht, mit einer ID und einem Passwort auf ihre Apps zuzugreifen, die den Compliance- und Sicherheitsanforderungen ihrer Organisation entsprechen.

JumpCloud SSO Integration mit Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS