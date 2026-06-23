JumpCloud Office Hours

Verbinden Sie sich mit Experten von Splashtop und JumpCloud sowie Ihren IT-Admin-Kollegen, um eine Diskussion darüber zu führen, wie man JumpCloud SSO mit Splashtop verwendet.
Treffen Sie sich mit Splashtop und JumpCloud Experten sowie Ihren IT-Admin-Kollegen am 29. Mai 2020 von 11:30 bis 12:30 Uhr ET, um zu besprechen, wie Sie JumpCloud SSO mit Splashtop verwenden können. Victor C., Direktor des Splashtop-Programmanagements, wird präsentieren, wie Benutzer von Splashtop Business Access Pro und Splashtop SOS ihre JumpCloud-Anmeldedaten verwenden können, um ihre Splashtop-Konten zu authentifizieren. Sicheres einmaliges Anmelden via JumpCloud erhöht die Benutzerfreundlichkeit, indem es Nutzern ermöglicht, mit einer ID und einem Passwort auf ihre Apps zuzugreifen, die den Compliance- und Sicherheitsanforderungen ihrer Organisation entsprechen.
JumpCloud SSO Integration mit Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS