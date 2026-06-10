Jamf Nation User Conference

Splashtop freut sich, nach einer erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr wieder auf der JNUC auszustellen.
Splashtop freut sich darauf, nach einer erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr erneut auf der JNUC auszustellen. Unser Team freut sich darauf, die Integration von Splashtop und Jamf vorzustellen, um IT-Administratoren bei der Überwindung ihrer Hindernisse zu unterstützen. Jamf-Besitzer werden in der Lage sein, Splashtop SOS oder Splashtop Enterprise zu verwenden, um ihren Teammitgliedern Fernzugriff auf PCs und Macs zu ermöglichen und ihre Benutzer in der Fernunterstützung von iOS-Geräten zu unterstützen.