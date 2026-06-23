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Two IT techs working at their computers.

Freshworks‘ Experience IT

26. März 2020 – Globales Online-Event

Experience IT

Begleiten Sie uns bei Experience IT, einer Video-Interview-Serie mit On-Demand-Interviews mit führenden ITSM-Praktikern.

Begleiten Sie uns bei Experience IT, einer Video-Interview-Serie mit On-Demand-Interviews mit führenden ITSM-Praktikern. Die Online-Veranstaltung umfasst drei Themenbereiche — IT-Strategie Essentials, Humanisierung der IT und Freisetzung der IT-Produktivität — und steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Phil Sheu, Mitbegründer und CTO von Splashtop, wird uns darüber informieren, wie man ein Omnichannel-Servicebereitstellungserlebnis für Kunden aufbaut und wie sein Team das umsetzt.

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