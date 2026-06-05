5 Möglichkeiten, deine persönlichen Geräte während der Urlaubsreise zu schützen

Es ist die schönste Zeit des Jahres... abgesehen von den Reisen in den Ferien. Laut AAAs Jahresendprognose 2021 werden mehr als 109 Millionen Amerikaner über die Feiertage reisen. Wenn Sie planen, während Ihrer Reise zu arbeiten, sollten Sie unsere Cybersicherheitstipps zusammen mit Ihren Geschenken und warmen Pullovern einpacken.
Einer der großen Vorteile der Nutzung von Splashtops Fernzugriff-Software ist, dass Ihre Mitarbeiter sicher von überall aus arbeiten können. Splashtop hält sie vom Firmennetzwerk fern, während es ihnen die Möglichkeit gibt, auf ihre Bürocomputer aus der Ferne zuzugreifen.
Wenn sich die Büros leeren und die Menschen unterwegs sind, ist Ihr Unternehmen während der Feiertage einem höheren Angriffsrisiko ausgesetzt. Das FBI und die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) haben „eine Zunahme von Ransomware-Angriffen mit besonders schwerwiegenden Auswirkungen“ an Feiertagen und Wochenenden festgestellt. Wenn Sie sich in dieser festlichen Jahreszeit von Ihren Kolleginnen und Kollegen verabschieden, teilen Sie diese wichtigen Tipps zum Schutz ihrer persönlichen Geräte und der Daten Ihres Unternehmens.
1. Erkennen Sie die Risiken mobiler Geräte
Egal, ob Sie ein iPhone, Android-Telefon, Tablet oder ein anderes Gerät verwenden, es ist wichtig, es als das zu sehen, was es ist – ein vollwertiger Computer. Ihr mobiles Gerät, insbesondere solche, die ultra-bequeme Funktionen und Apps direkt aus der Box bieten, ist bei Online-Transaktionen mehreren Risiken ausgesetzt.
Egal, ob Sie soziale Beiträge teilen, Bankgeschäfte tätigen oder einkaufen, Sie müssen alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die Sie normalerweise bei diesen Aktivitäten von Ihrem Heim- oder Bürocomputer aus treffen würden. Tatsächlich müssen Sie mehr tun. Wenn Sie sich durch stark frequentierte Bereiche bewegen oder durch Reiseaktivitäten abgelenkt werden, wie z.B. das Entfernen von Gegenständen für Sicherheitskontrollen am Flughafen, müssen Sie die physische Sicherheit Ihres mobilen Geräts berücksichtigen.
Reisen in den Ferien ist hektisch. Wenn Sie also persönliche Gegenstände entfernen und während der Sicherheitskontrollen in Behälter legen müssen, legen Sie Ihr persönliches Gerät und Ihre Brieftasche in den letzten Behälter. Dies hält sie während der Sicherheitsüberprüfung so nah wie möglich bei Ihnen. Weniger benötigte Gegenstände können in die früheren Behälter gelegt werden. Wenn jemand Ihren Gürtel aus dem ersten Behälter stiehlt, ist das ein Verlust, von dem Sie sich schnell erholen können. Aber wenn Sie weit hinten in der Schlange stehen, wenn Ihr Mobilgerät und Ihre Brieftasche durchgehen, könnte ein geschickter Krimineller längst damit verschwunden sein, bevor Sie merken, was passiert ist.
2. Fallen Sie nicht auf kostenloses öffentliches WLAN herein
Öffentliches WLAN sollte für nichts anderes als allgemeines Surfen im Internet genutzt werden. Sobald Sie sich entscheiden, auf Geschäftsinformationen zuzugreifen, einzukaufen, zu bankieren oder irgendetwas zu tun, das ein Passwort erfordert, sollten Sie das WLAN meiden. Hacker halten sich ständig an Orten mit öffentlichem WLAN auf, in der Hoffnung, auf sensible Daten zuzugreifen, die ahnungslose Reisende eingeben, um Online-Transaktionen durchzuführen.
Seltsamerweise behandeln selbst Menschen, die die Risiken kennen, die Reisezeiten in den Ferien oft so, als ob die normalen Bedrohungen zusammen mit ihnen Urlaub machen. Kriminelle zählen darauf, dass Sie die Person sind, die sagt: „Oh, es ist nur dieses eine, kleine Geschenk, das ich kaufe.“ Erinnern Sie sich immer daran, dass Ihr Urlaub keine Urlaubszeit für Kriminelle ist. Tatsächlich haben sie dann normalerweise am meisten zu tun.
Manchmal muss man sich in ein Konto einloggen oder einen Kauf tätigen (zum Beispiel für ein Last-Minute-Geschenk). Wenn Sie absolut keine andere Wahl haben, schalten Sie die Wi-Fi-Verbindung auf Ihrem Gerät aus und nutzen Sie Ihren persönlichen Datentarif (derjenige, der 4G oder 5G anzeigt), um sich mit dem Internet zu verbinden.
3. Vermeide Ladestationen
Ugh! Ihr Telefon hat nur noch 7 % Akku, und Sie müssen noch einen zweistündigen Flug erwischen! Wenn Sie kein eigenes tragbares Ladegerät haben, haben Sie wahrscheinlich Pech. Sie möchten Ihr Gerät nicht an eine Ladestation anschließen, die Sie nicht vollständig kontrollieren. Sie können Ihr Telefon nicht einmal sicher an einem Computer im Business Center des Hotels oder in der örtlichen Bibliothek aufladen. Diese können genauso gefährlich sein.
Sie haben keine Ahnung, welche Software auf diesen Computern läuft, und wenn einer Malware darauf hat, kann er über das USB-Kabel, das zur Verbindung verwendet wird, mit Ihrem mobilen Gerät interagieren. Das öffnet Ihr Gerät für die Injektion von Malware und Manipulation durch den infizierten Computer.
4. Schalte Bluetooth aus, wenn es nicht verwendet wird
Sind Sie einer von denen, die es lieben, freihändig über ein Headset zu sprechen oder eine externe Tastatur herauszuklappen, um das Tippen auf winzigen Telefontasten zu vermeiden? Solche Annehmlichkeiten sind großartig! Sie sind auch voll ausnutzbar, wenn Sie sie nicht verwenden, aber Bluetooth eingeschaltet bleibt. Dann können Hacker eindringen, sich mit Ihrer Bluetooth-Verbindung koppeln und Ihre persönlichen Informationen stehlen.
5. Verschlüsseln Sie Ihre Dateien, bevor Sie reisen
Sicher, es ist unglaublich praktisch, bestimmte Dateien auf Ihr mobiles Gerät zu kopieren. Vielleicht ist es eine Datei mit all Ihren Passwörtern oder eine Gruppe von Dateien, die mit einem potenziell großen Kundenvertrag verbunden sind, der Ihre Teilnahme erfordert. Was auch immer es ist, es sollte niemals auf Ihrem mobilen Gerät (oder einem anderen Computer) gespeichert werden, ohne vorher vollständig verschlüsselt zu sein. Auf diese Weise, wenn Ihr Telefon gehackt wird oder Sie es verlieren, können Kriminelle nicht an diese wichtigen Informationen gelangen.
Keine Urlaubsreise für Sie dieses Jahr?
Wenn Sie planen, diese Feiertage zu Hause zu bleiben, haben Sie wahrscheinlich etwas Zeit, um die Verteidigung rund um Ihr Homeoffice zu verstärken. Um diesen Aufwand zu erleichtern, schauen Sie sich unseren aktuellen Beitrag an, Top 10 Tipps für sicheres Arbeiten aus der Ferne.
Frohe Feiertage und gute Reise vom Splashtop-Team!