5 Möglichkeiten, deine persönlichen Geräte während der Urlaubsreise zu schützen

Es ist die wunderbarste Zeit des Jahres... abgesehen von Urlaubsreisen. Laut der Jahresprognose 2021 von AAA werden mehr als 109 Millionen Amerikaner in den Ferien reisen. Wenn du vorhast, auf Reisen zu arbeiten, achte darauf, unsere Tipps zur Cybersicherheit zusammen mit deinen Geschenken und warmen Pullovern einzupacken.

Einer der großen Vorteile der Verwendung der Fernzugriffssoftware von Splashtop ist, dass deine Mitarbeiter von überall aus sicher arbeiten können. Splashtop hält sie vom Unternehmensnetzwerk fern und gibt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, remote auf ihre Bürocomputer zuzugreifen.

Da sich die Büros leeren und die Leute unterwegs sind, ist dein Unternehmen in den Ferien einem höheren Angriffsrisiko ausgesetzt. Das FBI und die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) haben an Feiertagen und Wochenenden „einen Anstieg hochwirksamer Ransomware-Angriffe“ verzeichnet. Also, während du deinen Kollegen in dieser Weihnachtszeit auf Wiedersehen winkst, teile diese wichtigen Tipps zum Schutz ihrer persönlichen Geräte und der Daten deiner Organisation.

1. Erkennen Sie die Risiken mobiler Geräte

Egal, ob du ein iPhone, ein Android-Telefon, ein Tablet oder ein anderes Gerät verwendest, es ist wichtig, es als das zu sehen, was es ist — einen voll funktionsfähigen Computer. Dein Mobilgerät, insbesondere solche, die sofort einsatzbereite Funktionen und Apps bieten, ist bei Online-Transaktionen mehreren Risiken ausgesetzt.

Egal, ob du Beiträge in sozialen Netzwerken teilst, Bankgeschäfte abwickelst oder einkaufst, du musst alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die du normalerweise tun würdest, wenn du diese Aktivitäten von deinem Heim- oder Bürocomputer aus ausführst. Tatsächlich musst du mehr nehmen. Wenn du dich durch stark frequentierte Bereiche bewegst oder dich von Reiseaktivitäten ablenken lässt, wie zum Beispiel das Herausnehmen von Gegenständen für die Sicherheitskontrollen am Flughafen, musst du die physische Sicherheit deines Mobilgeräts berücksichtigen.

Urlaubsreisen sind hektisch. Also, wenn du persönliche Gegenstände herausnehmen und sie während der Sicherheitskontrollen in Mülleimer legen musst, lege dein persönliches Gerät und deine Brieftasche in den letzten Mülleimer. Dadurch bleiben sie während der Sicherheitskontrolle so nah wie möglich bei dir. Weniger benötigte Artikel können in die vorherigen Behälter gelegt werden. Wenn jemand deinen Gürtel aus dem ersten Mülleimer stiehlt, ist das ein Verlust, von dem du dich schnell erholen kannst. Aber wenn du weit hinten in der Schlange stehst, wenn dein Mobilgerät und deine Brieftasche durchgehen, könnte ein erfahrener Krimineller mit ihnen los sein, lange bevor du merkst, was passiert ist.

2. Fallen Sie nicht auf kostenloses öffentliches WLAN herein

Öffentliches WLAN sollte nur für allgemeines Surfen im Internet verwendet werden. Sobald du dich entschieden hast, auf Geschäftsinformationen zuzugreifen, einzukaufen, eine Bank zu tätigen oder etwas zu tun, für das ein Passwort erforderlich ist, solltest du das WLAN verlassen. Hacker sind ständig an Orten mit öffentlichem WLAN unterwegs, in der Hoffnung, sensible Daten abgreifen zu können, die ahnungslose Reisende eingeben, um Online-Transaktionen durchzuführen.

Seltsamerweise behandeln selbst Leute, die die Risiken kennen, Urlaubsreisezeiten oft so, als ob die normalen Bedrohungen einen Urlaub mit ihren einschließen würden. Kriminelle zählen darauf, dass du die Person bist, die sagt: „Oh, es ist nur dieses eine, schnelle kleine Geschenk, das ich kaufe.“ Erinnere dich immer daran, dass dein Urlaub keine Urlaubszeit für Kriminelle ist. In der Tat haben sie in der Regel die meiste Arbeit zu erledigen.

Manchmal musst du dich in ein Konto einloggen oder einen Kauf tätigen (z. B. für ein Last-Minute-Geschenk). Wenn du absolut keine Wahl hast, schalte die Wi-Fi-Verbindung auf deinem Gerät aus und verwende deinen persönlichen Datentarif (der, auf dem 4G oder 5G steht), um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

3. Vermeide Ladestationen

Pfui! Dein Telefon hat nur noch 7% Strom übrig und du hast immer noch einen zweistündigen Flug vor dir! Sofern du kein eigenes tragbares Ladegerät hast, hast du wahrscheinlich Pech gehabt. Du möchtest dein Gerät nicht mit einer Ladestation verbinden, die du nicht vollständig kontrollierst. Du kannst dein Telefon nicht einmal gefahrlos an einem Computer im Business Center des Hotels oder einem in der örtlichen Bibliothek aufladen. Die können genauso gefährlich sein.

Du hast keine Ahnung, welche Software auf diesen Computern läuft, und wenn sich auf einem Computer Malware befindet, kann sie über das USB-Kabel, das für die Verbindung verwendet wurde, mit deinem Mobilgerät interagieren. Das öffnet dein Gerät für das Einschleusen von Schadsoftware und Manipulation durch den infizierten Computer.

4. Schalte Bluetooth aus, wenn es nicht verwendet wird

Gehörst du zu den Leuten, die es einfach lieben, die Freisprechfunktion über einen Ohrhörer zu nutzen oder eine externe Tastatur auszuklappen, um nicht auf winzigen Telefontasten tippen zu müssen? Solche Annehmlichkeiten sind großartig! Sie sind auch voll ausnutzbar, wenn du sie nicht verwendest, aber Bluetooth ist aktiviert. Dann können Hacker einspringen und sich mit deiner Bluetooth-Verbindung verbinden und dann mit deinen persönlichen Daten davonkommen.

5. Verschlüssele deine Dateien, bevor du reist

Sicher, es ist unglaublich praktisch, bestimmte Dateien auf dein Mobilgerät zu kopieren. Vielleicht ist eine Datei mit all deinen Passwörtern oder eine Gruppe von Dateien, die mit einem potenziell riesigen Kundenvertrag verknüpft sind, der deine Teilnahme erfordert. Was auch immer es ist, es sollte niemals auf deinem Mobilgerät (oder einem beliebigen Computer) laufen, ohne vorher vollständig verschlüsselt zu sein. Auf diese Weise können Kriminelle diese wichtigen Informationen nicht in die Hände bekommen, wenn dein Telefon gehackt wird oder du es verlierst.

Keine Urlaubsreise für dich in diesem Jahr?

Wenn du vorhast, diese Weihnachtszeit zu Hause zu bleiben, wirst du wahrscheinlich ein bisschen Zeit haben, um die Verteidigung rund um dein Heimbüro zu stärken. Um dir diese Arbeit zu erleichtern, sieh dir unseren letzten Beitrag an, die 10 besten Tipps für sicheres Arbeiten von zu Hause aus.

Frohe Feiertage und gute Reise vom Splashtop-Team!

