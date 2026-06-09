大多數團隊都會保護 Wi-Fi 存取安全，但會議室、辦公室和實驗室中的開放式 Ethernet 插孔依然存在。如果未授權有線存取，單一外接裝置都可能成為直接進入敏感系統的途徑。
用於有線 LAN 授權的 RADIUS 可補上這個缺口。透過 Foxpass Cloud RADIUS，您可以將無線網路所使用的相同身分式控制套用到每一個有線連接，確保只有受信任的使用者和裝置才能連接到您的網路。
在本指南中，您將了解如何透過將原則集中在 Foxpass 中，簡化控管，並在 Wi-Fi 和 LAN 環境中一致落實零信任。
為什麼保護有線區域網路存取很重要
提到網路安全時，大家通常最先想到的是 Wi-Fi。但每個未受管理的乙太網路連接埠，都可能成為潛在的後門。若未經授權，任何能實際接觸裝置的人都可以插入設備，完全繞過無線控制。
以下說明為什麼有線 LAN 授權至關重要：
杜絕未經授權的現場接入：如果連接埠未關閉，訪客、承包商，甚至學生，都可能插上筆記型電腦，立即連接到敏感系統。
授權「笨」裝置：列表機、白板和視訊會議系統通常不支援憑證，但仍需要連線能力。如果缺乏防護措施，可能會讓網路暴露於風險之中。
依功能分流流量：透過 VLAN 強制執行，您可以讓受限裝置（例如印表機或視訊會議設備）取得所需的連線能力，而不必將它們放在與員工筆記�型電腦相同的網路 VLAN 上。
忽略乙太網路連接埠，會讓安全防護態勢出現盲點。加入有線網路授權，可確保每台裝置無論是有線或無線，在加入您的環境前都必須先完成驗證、註冊或核准。
Wired LAN 授權如何運作
有線 LAN 授權仰賴以 RADIUS 為後盾的 802.1X，在連接埠層級驗證是誰以及什麼裝置正在連接。這種做法將零信任安全延伸到交換器層級，確保沒有未受管理或未經授權的裝置能夠蒙混過關。
使用憑證的 802.1X：受管理的筆記型電腦和桌上型電腦可透過數位憑證（EAP-TLS）或安全認證（EAP-TTLS）進行驗證。這可提供強大、免密碼且以身分為基礎的存取控制。
MAC Authorization Bypass (MAB)：並非每台裝置都支援 802.1X。列表機、視訊會議系統、實驗室設備和 IoT 端點可透過其 MAC 位址獲得授權。有了 Foxpass，您可以 a
將這些裝置新增至 Foxpass 主控台中的允許清單，避免需要管理交換器特定的例外設定。
混合式切換模式：企業交換器可先嘗試 802.1X，若裝置不支援憑證，則退回使用以 MAC 為基礎的檢查。這種分層式方法可在維持嚴格安全性的同時，不會將必要裝置拒於門外。
透過使用 RADIUS 進行有線 LAN 授權，IT 團隊可在 Wi‑Fi 和 Ethernet 之間建立一致的存取模型。結果是：每一個連接都會經過驗證、每一台裝置都能納入管理，且未經授權的外掛裝置會在連接埠就被阻擋。
��使用 Foxpass Cloud RADIUS 進行集中化管理
管理有線 LAN 授權，通常意味著得同時處理交換器設定、靜態 MAC 清單，以及獨立的 Wi‑Fi 原則。這種東拼西湊的做法很快就會變得難以稽核，幾乎不可能擴展。
Foxpass Cloud RADIUS 透過作為有線與無線存取的單一控制點，消除了這種複雜性：
統一原則強制執行：在 Wi-Fi 和乙太網路全面套用相同的授權標準，避免任何裝置繞過零信任規則。
稽核更簡化：不必檢查每一台交換器和每個存取點，只需透過一個集中式控制台即可證明符合法規要求。
更省管理負擔： 不必再維護分散各處的 ACL，也無需手動更新連接埠設定。在 Foxpass 中所做的變更，會一致地同步到整個環境中。
韌性源自設計：憑藉高可用性與 99.99% 正常運行時間，Foxpass 可確保授權服務在使用者需要時始終保持運作。
透過集中化管理，Foxpass 不僅能強化有線 LAN 的安全性，還能減輕 IT 團隊的營運負擔。無論是有線還是無線連接，都能提升可視性、一致性與管理信心，確保每一筆連接都經過適當授權。
實際應用案例
有線 LAN 授權不只是理論，更能解決各行各業每天面臨的安全挑戰：
K-12 與高等教育：學生常會嘗試將筆記型電腦插入教室或校園內的乙太網路插孔。透過 Foxpass Cloud RADIUS，學校可限制存取權限，讓只有經授權的員工裝置能連接到敏感的 VLAN。
企業辦公室：會議室和開放式工作空間中經常有外露的乙太網路連接埠。有線授權可防止訪客、承包商或惡意裝置悄悄連接到企業網路。
受監管產業：醫療、金融及實驗室環境仰賴有線列表機、診斷設備或不支援憑證式授權的 IoT 裝置。透過使用以 MAC 為基礎的允許清單，這些關鍵工具可持續保持線上，同時仍符合嚴格的合規要求。
透過將 RADIUS 用於有線 LAN 授權，各行各業的組織都能在不犧牲易用性或營運效率的情況下，補上隱藏的安全漏洞。
立即保護有線與無線網路
有線 LAN 授權不必搞得很複雜。透過 Foxpass Cloud RADIUS，可在幾分鐘內部署以連接埠為基礎的存取控制，統一有線與無線網路的原則，並補上現代網路中最常被忽略的其中一個安全缺口。
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