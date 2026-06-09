Temos o prazer de anunciar duas novas funcionalidades há muito aguardadas: gravação de sessões e integração com o PagerDuty.
Gravação de Sessão
** Esta funcionalidade já não está disponível para novos clientes
A gravação de sessão permite que um administrador grave as sessões SSH dos seus utilizadores e reproduza a gravação da sessão a qualquer momento. Os administradores também podem pesquisar gravações por palavra-chave ou por carimbo temporal para encontrar a sessão de que precisam.
Esta é uma ferramenta poderosa, pois permite ao administrador voltar essencialmente no tempo até ao momento em que o código deixou de funcionar, ver que alterações foram feitas e revertê-las, se necessário. Também ajuda a identificar quem fez uma determinada alteração ao código para que, por exemplo, seja possível saber de quem eram as credenciais comprometidas se o código publicado fosse malicioso.
Por último, queremos referir que ouvimos os clientes alto e bom som quando disseram que esta é uma funcionalidade de que precisam por motivos de conformidade, pois ajuda a cumprir as secções de controlo de acesso e responsabilização da HIPAA, SOX, SOC2 ou PCI. Atualmente, estamos em testes beta para este produto, por isso envie um email para help@foxpass.com se quiser tornar-se um beta tester.
Integração com PAGERDUTY
A integração com o PagerDuty faz parte de qualquer pacote Foxpass e, se usa o PagerDuty, esta integração é (na nossa opinião) essencial.
Na Foxpass, partimos do princípio de que determinadas pessoas só devem ter acesso a servidores durante um certo período de tempo. Além disso, muitas vezes os engenheiros precisam de acesso quando algo corre mal. Assim, quando um engenheiro está de prevenção ou recebeu um alerta sobre um problema através do Pager Duty, pode receber acesso ao servidor sem ter de esperar que um administrador conceda esse acesso.
Foxpass integra-se com o calendário de piquete do seu PagerDuty para ajudar a automatizar o acesso a recursos sensíveis. Vamos monitorizar continuamente os seus horários de prevenção e adicionar quaisquer utilizadores de prevenção a grupos específicos e grupos de hosts durante a duração da sua rotação de prevenção.
Além disso, pode configurar um webhook na sua conta PagerDuty para nos notificar sempre que houver um incidente. O Foxpass adicionará então automaticamente quaisquer responsáveis pela resposta ao incidente desse incidente aos grupos e grupos de hosts especificados no Foxpass durante o período em que o incidente estiver aberto. Isto garantirá que quaisquer utilizadores de prevenção / fora de prevenção, mas que façam parte de um incidente, tenham acesso aos seus recursos sensíveis conforme necessário.
Estamos atualmente em fase beta para este produto, por isso envie um email para help@foxpass.com se quiser tornar-se um beta tester.
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