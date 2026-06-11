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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.

Acesso RADIUS utilizando endereços MAC

Foxpass Team
1 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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O acesso seguro à rede ficou ainda mais fácil. Na nossa atualização mais recente do Foxpass, já é possível usar os nossos endpoints RADIUS para conceder acesso à rede a dispositivos que usam o protocolo PAP para ficar online.

Isto inclui dispositivos como Apple TVs ou telefones VOIP que não estão associados a um início de sessão de utilizador específico.

Basta especificar quais os endereços MAC ou prefixos permitidos na sua rede na página MAC Addresses. Também é possível definir atributos RADIUS que devolvem entradas MAC específicas.

Screenshot of Mac entries

Pronto para permitir que os seus dispositivos se liguem em segurança à sua rede? Siga as instruções aqui para começar a usar!

– Equipa da Foxpass

Reforce a sua segurança

Pronto para levar os controlos de acesso seguros do Foxpass para a sua empresa? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos:

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