O acesso seguro à rede ficou ainda mais fácil. Na nossa atualização mais recente do Foxpass, já é possível usar os nossos endpoints RADIUS para conceder acesso à rede a dispositivos que usam o protocolo PAP para ficar online.
Isto inclui dispositivos como Apple TVs ou telefones VOIP que não estão associados a um início de sessão de utilizador específico.
Basta especificar quais os endereços MAC ou prefixos permitidos na sua rede na página MAC Addresses. Também é possível definir atributos RADIUS que devolvem entradas MAC específicas.
Pronto para permitir que os seus dispositivos se liguem em segurança à sua rede? Siga as instruções aqui para começar a usar!
– Equipa da Foxpass
Reforce a sua segurança
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