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Two IT professionals working on endpoint security with EDR tools in an office.

Novas regras de lógica de grupos de hosts

Foxpass Team
1 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Adicionámos novas funcionalidades de Host Groups que vão tornar a organização do acesso à sua infraestrutura ainda mais fácil!

Anteriormente, as regras do Grupo de hosts eram combinadas com OR, o que significava que, se um host correspondesse a qualquer regra, então o grupo de hosts concederia acesso.

Agora, é possível combinar regras com E, o que significa que um grupo de hosts concederá acesso se o host corresponder a todas as regras do grupo de hosts.

Além disso, pode utilizar regras negadas. Por exemplo, em vez de uma regra "termina com", pode ter uma regra "não termina com". Para começar a usar estas funcionalidades, consulte a página Host Groups.

Estas novas funcionalidades dão-lhe maior controlo sobre quem tem acesso a quê na sua infraestrutura, para que possa proteger a sua rede e gerir utilizadores com facilidade e eficiência.

Reforce a sua segurança

Pronto para trazer o melhor controlo de acesso para a sua empresa, para poder gerir quem pode ligar-se à sua rede? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos:

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