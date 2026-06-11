Aqui na Splashtop e na Foxpass, os novos desenvolvimentos e a inovação nunca param. Por isso, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nos últimos meses.
Atributos RADIUS & VLAN
Agora pode devolver atributos RADIUS para ativar a atribuição de VLAN e outras capacidades para os seus clientes RADIUS. Basta criar um conjunto de atributos na página RADIUS Attributes e, em seguida, atribuí-lo a um cliente na página RADIUS Clients.
Pode adicionar Atributos Constantes (que devolvem o mesmo valor para todas as chamadas) e Atributos Condicionais (que devolvem valores específicos consoante as pertenças a grupos de um utilizador). Também suportamos códigos específicos de fornecedores, por isso informe-nos se a sua configuração não estiver na lista e nós adicioná-la-emos.
Pode ler instruções mais detalhadas de configuração e parametrização para conjuntos gerais de atributos aqui ou para atribuição de VLAN aqui.
MFA LDAP
Adicionámos suporte para autenticação multifator do LDAP, com Duo. A MFA pode ser ativada para uma empresa na página de Configuration. Quando ativado, todos os utilizadores usarão MFA para operações LDAP, mas pode isentar utilizadores específicos. Tenha em atenção que os binders LDAP não podem usar MFA.
Também é possível definir uma política de MFA para quando o fornecedor de MFA estiver em baixo ou, de outra forma, inacessível. A Foxpass usará essa política para permitir ou restringir todas as operações LDAP com uma palavra-passe correta. Definir a política como “Ignore” fará com que a falha de MFA seja ignorada e permita o início de sessão, e “secure” utilizará por predefinição um modelo seguro e bloqueará o início de sessão.
Utilizadores e grupos Posix
Agora pode especificar que utilizadores e grupos devolvem informações Posix através de LDAP. Os utilizadores Posix são funcionários que não precisam de acesso SSH, mas precisam de acesso LDAP para coisas como inícios de sessão em máquinas OSX.
Pode modificar se um utilizador é devolvido pela página Users na coluna “Unix Info”. Os tipos de utilizador “Engineer” e “Posix” contêm informações Posix, enquanto os utilizadores ‘Standard’ não contêm. Além disso, pode modificar a configuração Posix de um utilizador através da API, que está documentada aqui.
Também é possível gerir explicitamente quais os grupos devolvidos aos seus servidores a partir de consultas LDAP. Pode especificar se estes grupos são um “posixGroup” ou não na página Groups. Também é possível alterar a predefinição para novos grupos na página Config.
Grupos de hosts temporários & API
Agora pode adicionar associações temporárias a grupos a hostgroups. As associações temporárias a grupos podem ser geridas na página Hostgroups da mesma forma que as associações temporárias de utilizadores.
Também expandimos a nossa API para suportar operações de associação a hostgroups para utilizadores e grupos. Consulte a documentação sobre isso aqui.
Autenticação delegada do Office 365
Adicionámos o Office 365 à nossa lista de opções de autenticação delegada. A autenticação delegada utiliza o Foxpass como proxy para encaminhar as palavras-passe dos utilizadores através do Foxpass para um fornecedor de identidade designado, para que os utilizadores possam utilizar SSO em toda a sua stack.
Pode ativar a autenticação delegada na página Definições de autenticação.
Filtro de utilizador & nome de utilizador no Dashboard
Adicionámos a capacidade de filtrar utilizadores pelo nome próprio ou apelido na página Users. Além disso, se um dos seus utilizadores se esquecer do nome de utilizador, pode verificá-lo no painel de controlo.
Brevemente:
Cache da Foxpass
Estamos a finalizar o desenvolvimento de uma cache do Foxpass que pode ser executada localmente num contentor Docker. Se os seus hosts ou pontos de acesso não conseguirem alcançar os servidores da Foxpass, usarão a cache local como opção de recurso.
Suporte StartTLS
Os nossos servidores LDAP irão em breve suportar StartTLS.
Entre em contacto connosco se quiser participar no nosso teste beta!
Reforce a sua segurança
Quer levar o melhor controlo de acesso seguro para a sua empresa? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos: