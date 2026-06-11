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Novas funcionalidades - primavera de 2017

Foxpass Team
2 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

Aqui na Foxpass, a inovação nunca para. Assim, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nos últimos meses.

Teste de atributos RADIUS

Agora pode testar rapidamente os atributos RADIUS diretamente a partir da consola. Basta selecionar um conjunto de atributos e um utilizador, e a ferramenta mostrará que atributos e valores serão devolvidos pelo RADIUS. Isto permite verificar facilmente se o conjunto de atributos foi configurado corretamente.

A ferramenta pode ser encontrada no final da página RADIUS Attributes.

Radius attribute testing screenshot

Sincronização de palavras-passe do Google

O Foxpass agora pode sincronizar palavras-passe com o Google. Se alterar a sua palavra-passe no Foxpass, enviaremos a nova palavra-passe para o Google. Esta funcionalidade é útil para organizações que pretendem que os utilizadores mantenham uma única palavra-passe, mas que também querem ter a autenticação de dois fatores do Google ativada.

Isto pode ser ativado para utilizadores do G Suite na página Definições de autenticação.

Google password sync screenshot

Bloqueios de início de sessão

Adicionámos agora a capacidade de bloquear utilizadores após um número definido de tentativas de início de sessão falhadas. Podem ser desbloqueadas automaticamente após um período definido ou desbloqueadas manualmente por um administrador.

Esta funcionalidade só se aplica a utilizadores ou organizações que não tenham a autenticação delegada ativada. A definição pode ser ativada na página de Authentication Settings.

Password lockout screenshot

Reforce a sua segurança

Pronto para proteger a sua rede com o mais recente em controlo de acesso? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos:

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