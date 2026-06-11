Aqui na Foxpass, a inovação nunca para. Assim, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nos últimos meses.
Teste de atributos RADIUS
Agora pode testar rapidamente os atributos RADIUS diretamente a partir da consola. Basta selecionar um conjunto de atributos e um utilizador, e a ferramenta mostrará que atributos e valores serão devolvidos pelo RADIUS. Isto permite verificar facilmente se o conjunto de atributos foi configurado corretamente.
A ferramenta pode ser encontrada no final da página RADIUS Attributes.
Sincronização de palavras-passe do Google
O Foxpass agora pode sincronizar palavras-passe com o Google. Se alterar a sua palavra-passe no Foxpass, enviaremos a nova palavra-passe para o Google. Esta funcionalidade é útil para organizações que pretendem que os utilizadores mantenham uma única palavra-passe, mas que também querem ter a autenticação de dois fatores do Google ativada.
Isto pode ser ativado para utilizadores do G Suite na página Definições de autenticação.
Bloqueios de início de sessão
Adicionámos agora a capacidade de bloquear utilizadores após um número definido de tentativas de início de sessão falhadas. Podem ser desbloqueadas automaticamente após um período definido ou desbloqueadas manualmente por um administrador.
Esta funcionalidade só se aplica a utilizadores ou organizações que não tenham a autenticação delegada ativada. A definição pode ser ativada na página de Authentication Settings.
Reforce a sua segurança
Pronto para proteger a sua rede com o mais recente em controlo de acesso? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos: