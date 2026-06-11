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Novas funcionalidades do Foxpass - início de 2017

Foxpass Team
3 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

Na Foxpass, estamos sempre a pensar em novas inovações para tornar o acesso seguro à rede melhor do que nunca. Por isso, temos todo o gosto em anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos ao longo dos últimos meses:

Inícios de sessão Foxpass c/2FA

A autenticação multifator adiciona segurança adicional às contas, ajudando a verificar os utilizadores ao iniciarem sessão. Agora, a funcionalidade de autenticação de dois fatores do Foxpass acrescenta suporte completo para organizações que não utilizam G Suite nem Office 365 como fornecedor de identidade.

Pode registar a sua organização no Foxpass e usar o seu e-mail habitual, uma palavra-passe específica do Foxpass e um código 2FA para iniciar sessão no website. Isto ajuda a verificar as identidades dos utilizadores, para que utilizadores não autorizados não possam iniciar sessão usando credenciais roubadas.

Contacte-nos através de help@foxpass.com para começar hoje mesmo.

Screenshot of the 2FA login screen
Screenshot of the 2FA settings page

Funcionalidades de palavra-passe

A segurança das palavras-passe continua a ser extremamente importante, por isso estamos a oferecer mais controlo sobre as regras das palavras-passe. Além de suportarmos um mecanismo de autenticação completo no Foxpass, expandimos as configurações dos requisitos de palavra-passe para além da escolha de uma pontuação mínima de zxcvbn.

Agora pode aplicar a não reutilização de palavras-passe, comprimentos mínimos de palavra-passe e números mínimos de dígitos ou letras. Este conjunto de funcionalidades pode ajudar a alargar as políticas de palavras-passe da sua organização ao restante da sua infraestrutura, garantindo políticas de palavras-passe robustas em toda a empresa.

Pode experimentar estas novas funcionalidades na nova página Definições de autenticação.

Screenshot of the password authentication settings

Lista Branca de IPs

Agora pode colocar endereços IP na lista de permissões para acesso ao nosso endpoint LDAP. Desta forma, apenas os endereços IP pré-aprovados têm acesso ao seu diretório LDAP, garantindo maior segurança no acesso ao diretório.

Consulte a página de IPs na lista de permissões para começar.

Screenshot of the IP whitelist tools

Página de sincronização melhorada

Adicionámos mais visibilidade ao processo de sincronização na nossa página Directory Sync. Agora pode verificar instantaneamente se as suas credenciais são válidas no topo da página. Além disso, Bitium e Okta apresentam agora mais informações sobre o respetivo estado de sincronização.

Se um utilizador estiver dessincronizado e precisar de uma atualização imediata, pode voltar a sincronizá-lo manualmente na página Users. Basta selecionar a opção no menu suspenso Ações (quando aplicável) e o utilizador será sincronizado automaticamente. Isto é útil para utilizadores que precisam de assistência imediata e não querem esperar que a sincronização volte a ser executada.

Screenshot of the directory sync tool showing the quick sync validation feature

Filtros de grupo

A página Groups agora suporta filtragem por nome de grupo e paginação, facilitando a localização de grupos em grandes organizações. Verifique o canto superior direito da página para experimentar.

Screenshot of the LDAP group filter

Página de utilizador simplificada

Unificámos o separador de utilizadores inativos na página de Users. Os utilizadores que foram desativados por um administrador estão agora assinalados a amarelo, e os utilizadores que foram desativados por um processo de sincronização estão assinalados a vermelho.

Para reativar um utilizador desativado por um administrador, selecione “reativar” no menu pendente. Para voltar a ativar um utilizador desativado por um processo de sincronização, basta reativá-lo na sua origem de diretório e aguardar que o processo de sincronização seja executado novamente ou selecionar “atualizar utilizador” no menu pendente.

A screenshot of the new, streamlined user page

Modificar palavra-passe LDAP

Agora processamos comandos ldappasswd, para que seja possível alterar a palavra-passe de um utilizador através do nosso endpoint LDAP.

Brevemente:

Mais funcionalidades de palavra-passe

Em breve verá mais funcionalidades de palavra-passe na consola. Será possível bloquear um utilizador se introduzir uma palavra-passe incorreta demasiadas vezes seguidas. Os administradores também poderão repor automaticamente as palavras-passe dos utilizadores.

Cache da Foxpass

Estamos à procura de beta testers para a nossa nova Foxpass Cache! Com o Foxpass Cache, se os seus hosts ou pontos de acesso não conseguirem ligar-se aos servidores do Foxpass, utilizarão uma cache local como opção de recurso. Se tiver interesse em experimentar, contacte-nos em help@foxpass.com.

Reforce a sua segurança

Procura uma solução poderosa para proteger a sua rede sem comprometer a facilidade de acesso? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos:

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