Na Splashtop e na Foxpass, estamos sempre a inovar e a procurar novas formas de ajudar a proteger as suas redes. Por isso, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades do Foxpass que lançámos nas últimas semanas:
Implantação On-Premises
Agora, disponibilizamos oficialmente a implementação on-premises através de contentores Docker, além das nossas implementações em alojamento privado e na cloud regular. As implementações on-premises são ideais para organizações que o exigem para conformidade com PCI ou para lidar com dados especialmente sensíveis.
Se a sua organização precisar da implementação on-premises do Foxpass, contacte-nos em help@foxpass.com para começar hoje mesmo.
Suporte a subdomínios
Também adicionámos suporte para vários domínios. Basta ativar o “Subdomain Support” na página Config para gerir utilizadores em vários domínios.
Mais opções de sincronização de diretório
Criámos uma página de sincronização dedicada para poder combinar facilmente a sincronização de utilizadores e grupos. Agora pode sincronizar com o Google, Office 365, Okta ou Bitium, tornando ainda mais fácil gerir o diretório e as permissões!
Suporte Unicode
Agora oferecemos suporte completo a Unicode em todas as nossas interfaces e endpoints. Unicode é uma norma de codificação de caracteres criada para suportar a utilização de texto em qualquer sistema de escrita que possa ser digitalizado, incluindo mais de 100 escritas, símbolos e pontuação comuns, e milhares de emoji. A inclusão de suporte Unicode facilita aos utilizadores a utilização do seu idioma preferido.
Atualização da palavra-passe do Binder
Agora, pode atualizar manualmente as palavras-passe dos seus LDAP Binders. Independentemente do motivo para alterar a sua palavra-passe, basta aceder ao Binder e clicar em “Reset Password.”
Reforce a sua segurança
Pronto para proteger a sua rede contra utilizadores não autorizados, ao mesmo tempo que dá aos seus colaboradores um acesso fácil e conveniente? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos: