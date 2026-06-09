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Novas funcionalidades - agosto & setembro de 2016

Foxpass Team
2 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

Na Splashtop e na Foxpass, estamos sempre a inovar e a procurar novas formas de ajudar a proteger as suas redes. Por isso, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades do Foxpass que lançámos nas últimas semanas:

Implantação On-Premises

Agora, disponibilizamos oficialmente a implementação on-premises através de contentores Docker, além das nossas implementações em alojamento privado e na cloud regular. As implementações on-premises são ideais para organizações que o exigem para conformidade com PCI ou para lidar com dados especialmente sensíveis.

Se a sua organização precisar da implementação on-premises do Foxpass, contacte-nos em help@foxpass.com para começar hoje mesmo.

Suporte a subdomínios

Também adicionámos suporte para vários domínios. Basta ativar o “Subdomain Support” na página Config para gerir utilizadores em vários domínios.

Screenshot of the subdomain support feature

Mais opções de sincronização de diretório

Criámos uma página de sincronização dedicada para poder combinar facilmente a sincronização de utilizadores e grupos. Agora pode sincronizar com o Google, Office 365, Okta ou Bitium, tornando ainda mais fácil gerir o diretório e as permissões!

Screenshot of the directory sync feature

Suporte Unicode

Agora oferecemos suporte completo a Unicode em todas as nossas interfaces e endpoints. Unicode é uma norma de codificação de caracteres criada para suportar a utilização de texto em qualquer sistema de escrita que possa ser digitalizado, incluindo mais de 100 escritas, símbolos e pontuação comuns, e milhares de emoji. A inclusão de suporte Unicode facilita aos utilizadores a utilização do seu idioma preferido.

Screenshot of the Unicode support feature

Atualização da palavra-passe do Binder

Agora, pode atualizar manualmente as palavras-passe dos seus LDAP Binders. Independentemente do motivo para alterar a sua palavra-passe, basta aceder ao Binder e clicar em “Reset Password.”

Screenshot of the binder password refresh feature

Reforce a sua segurança

Pronto para proteger a sua rede contra utilizadores não autorizados, ao mesmo tempo que dá aos seus colaboradores um acesso fácil e conveniente? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos:

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