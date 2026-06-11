Temos o prazer de anunciar o nosso novo explorador de API nas nossas páginas de documentação!
Agora é mais fácil do que nunca testar rapidamente endpoints de API e começar a automatizar tarefas no Foxpass, sem necessidade de experiência em programação.
Tudo o que precisa de fazer é inserir uma chave API no módulo e introduzir quaisquer parâmetros necessários nos campos. A partir daí, a sua API e integrações estão prontas a usar!
Nota: o explorador da API liga-se à base de dados em produção, por isso tenha cuidado ao fazer quaisquer chamadas de modificação.
Pode adicionar e executar APIs no Foxpass em três passos simples:
Passo 1. Criar uma chave de API
Passo 2. Introduza a chave API
Passo 3. Fazer uma chamada à API
E é só isso!
Se precisar de instruções mais detalhadas por escrito, consulte a página de documentação aqui!
– Equipa da Foxpass
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