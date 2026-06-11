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Nova funcionalidade - Explorador de API

Foxpass Team
1 min de leitura
Atualizado
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Temos o prazer de anunciar o nosso novo explorador de API nas nossas páginas de documentação!

Agora é mais fácil do que nunca testar rapidamente endpoints de API e começar a automatizar tarefas no Foxpass, sem necessidade de experiência em programação.

Tudo o que precisa de fazer é inserir uma chave API no módulo e introduzir quaisquer parâmetros necessários nos campos. A partir daí, a sua API e integrações estão prontas a usar!

Nota: o explorador da API liga-se à base de dados em produção, por isso tenha cuidado ao fazer quaisquer chamadas de modificação.

Pode adicionar e executar APIs no Foxpass em três passos simples:

Passo 1. Criar uma chave de API

Screenshot showing the API keys feature

Passo 2. Introduza a chave API

Screenshot showing how to enter API keys

Passo 3. Fazer uma chamada à API

Screenshot showing how to test API keys

E é só isso!

Se precisar de instruções mais detalhadas por escrito, consulte a página de documentação aqui!

– Equipa da Foxpass

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