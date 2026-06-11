A Foxpass tem o prazer de anunciar suporte para SUDOers geridos por LDAP!
Com SUDOers, é possível gerir remotamente as permissões sudo diretamente a partir da consola Foxpass. Isto permite restringir comandos e definir variáveis de ambiente com base no host, utilizador, pertença a grupos e muito mais.
Agora, é possível gerir não só o acesso ao anfitrião, mas também as permissões do utilizador no anfitrião.
Para saber mais, consulte a nossa documentação aqui! SUDOers é uma funcionalidade adicional, por isso, se houver interesse, contacte-nos em help@foxpass.com ou através do nosso chat Intercom para fazer a configuração.
– Equipa da Foxpass
Reforce a sua segurança
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