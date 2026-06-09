Os ataques Man-in-the-Middle (MITM) tornaram-se uma ameaça crescente na era digital. De acordo com as estatísticas de cibersegurança da Cybersecurity Ventures, prevê-se que o cibercrime custe 10,5 triliões de dólares ao mundo anualmente até 2025, um aumento gritante de 3 triliões de dólares em 2015. Esta tendência alarmante deve-se em grande parte à sofisticação e prevalência dos ataques MitM.
Como disse Robert Mueller, ex-diretor do FBI, uma vez afirmou, só "existem dois tipos de empresas: as que foram pirateadas e as que serão." Assim, não se trata de "se", mas sim "quando". Portanto, é crucial perceber o que são os ataques do MiTM e as várias formas que eles assumem.
Ataques man-in-the-middle: uma visão geral
Um ataque Man-in-the-Middle é um ciberataque onde o hacker interceta e potencialmente altera a comunicação entre duas partes sem o seu conhecimento. O atacante posiciona-se no "meio da comunicação", daí o nome.
Os Sete Tipos de Ataques Man-in-the-middle
O Ataque do Gémio Maléfico, também conhecido por Wi-Fi Eavesdropping: Num ataque de gémeo maligno, um hacker cria um hotspot Wi-Fi gratuito e inseguro disfarçado para parecer uma rede Wi-Fi genuína. Quando um utilizador se liga a esta rede, a sua atividade online pode ser monitorizada. Um exemplo comum é um hacker que fornece acesso Wi-Fi gratuito num lugar público, como um café, a capturar dados dos utilizadores que se ligam.
ARP Falsificação: Aqui, o hacker associa o endereço MAC ao endereço IP de um utilizador legítimo numa rede local (LAN), interceptando os dados da vítima. Por exemplo, numa rede corporativa, um hacker pode ligar o endereço MAC ao endereço IP de um utilizador legítimo. Todo o tráfego de rede destinado ao utilizador legítimo seria então encaminhado para a máquina do criminoso.
Falsificação de IP: Isto acontece quando um atacante se faz passar por um anfitrião de confiança ao manipular os endereços de origem dos pacotes IP. Por exemplo, um hacker pode alterar o seu IP para corresponder ao IP de um banco de confiança, levando os clientes do banco a revelar informações sensíveis, como credenciais de início de sessão.
Spoofing de HTTPS: Neste tipo de ataque, um hacker cria uma versão falsa de um site confiável. Um exemplo pode ser um site de banca falso que parece o original. Quando as vítimas introduzem as suas credenciais, entregam-nas, sem saber, ao hacker.
Sequestro de SSL: Este ataque ocorre quando um utilizador inicia uma sessão segura e um hacker intercepta a comunicação no início da sessão. Um exemplo é quando um usuário tenta visitar um site HTTPS seguro, mas o atacante redireciona o usuário para um site HTTP padrão, capturando os dados do usuário.
Sequestro de e-mail: Isso envolve um hacker ter acesso à conta de e-mail de um usuário e monitorar ou alterar as comunicações. Por exemplo, o hacker pode intercetar e-mails comerciais e manipulá-los para reencaminhar os pagamentos para a sua conta.
Falsificação de DNS: Isto envolve o atacante a corromper a cache de um servidor de nomes de domínio, fazendo com que os utilizadores sejam redirecionados para sites fraudulentos. Por exemplo, um utilizador pode querer visitar um site bancário seguro, mas é redirecionado para um site malicioso que rouba as suas credenciais.
Mitigação de Ataques Man-in-the-middle com o RADIUS do Foxpass
Embora o risco de ataques MitM seja elevado, soluções como o RADIUS da Foxpass podem ajudar a reforçar as defesas da sua organização.
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um protocolo de rede que fornece gestão centralizada de autenticação, autorização e contabilização (AAA) para utilizadores que se ligam e utilizam um serviço de rede. O RADIUS da Foxpass oferece uma linha de defesa poderosa contra ataques MitM.
Eis algumas formas como o RADIUS da Foxpass mitiga estas ameaças:
Autenticação: Emprega procedimentos de autenticação robustos, reduzindo drasticamente o risco de spoofing de IP, HTTPS, SSL e ARP.
Controle de acesso à rede: ao gerenciar o acesso à rede em um nível granular, o RADIUS do Foxpass diminui significativamente as chances de espionagem de Wi-Fi.
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A paisagem digital está repleta de ameaças, com os ataques Man-in-the-middle a serem dos mais perigosos. Com 7 tipos únicos de ataques MiTM, ficar vigilante e informado é fundamental. Equipar sua empresa com soluções de segurança robustas, como o RADIUS da Foxpass, pode mitigar significativamente essas ameaças. Ao melhorar a encriptação, fortalecer a autenticação e impor o controlo do acesso à rede, podes garantir que as comunicações digitais da tua organização permanecem seguras, fiáveis e dignas de confiança.
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