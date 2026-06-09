Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito
A laptop using a VPN.

Os princípios básicos para configurar uma VPN de acesso remoto segura

Foxpass Team
4 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

Como muitas organizações hoje em dia, os servidores da sua empresa estão provavelmente alojados na cloud. Embora a infraestrutura alojada na cloud possa proporcionar inúmeros benefícios operacionais, também pode resultar numa segurança mais fraca... a menos que tenha uma ferramenta como uma VPN de acesso remoto segura.

O número de vetores de ataque num sistema cloud é praticamente alto demais para contar; listas de palavras-passe são divulgadas, chaves SSH privadas são publicadas no GitHub, ex-funcionários reutilizam credenciais antigas, colaboradores caem em ataques de spear phishing, e assim por diante. Um dos primeiros passos mais críticos que uma organização pode dar para reforçar a segurança é colocar os seus hosts numa VPN ou atrás de um bastion host.

The Edge

Tanto uma VPN como um bastion host têm os seus pontos fortes e fracos, mas o principal valor que proporcionam é canalizar todo o acesso através de um único ponto. Usar um único ponto de entrada (ou “edge”) para aceder aos seus sistemas de produção é uma medida de segurança importante, pois limita os potenciais pontos de acesso para hackers e outros ciberataques.

Quando novos recursos são criados dentro de uma VPN, ficam automaticamente protegidos com a configuração adequada. Sem uma VPN, uma palavra-passe ou chave SSH comprometida é suficiente para aceder aos seus recursos de produção. Lembre-se: um sistema é tão seguro quanto o seu elo mais fraco, e uma simples chave SSH ou palavra-passe estática é, por si só, bastante fraca.

Gestão de contas

No entanto, a sua VPN também precisa do seu próprio sistema de credenciais. Pode ser tentador recorrer à gestão manual de utilizadores, mas o melhor é associar a VPN à base de dados de colaboradores para garantir que ninguém fora da empresa consegue obter acesso.

Quando integra um novo colaborador, este pode ter acesso imediato aos recursos de que precisa. Mais importante ainda, quando remove um colaborador da empresa, este perde instantaneamente o acesso à sua infraestrutura. Gerir manualmente o sistema de credenciação introduz um fator humano que, infelizmente, torna o processo lento, exigente e propenso a erros.

Proteger a identidade

Outra funcionalidade crítica da VPN, a autenticação multifator (MFA), reforça as falhas deixadas pela gestão integrada de credenciais. Se utilizar uma única loja de contas mantém os utilizadores indesejados de fora, a autenticação multifator garante que esses utilizadores são quem dizem ser.

Quando um utilizador tenta iniciar sessão na VPN, é enviada uma mensagem separada para um dispositivo previamente autenticado para aprovar a tentativa de início de sessão. Se o utilizador for quem diz ser, pode aprovar a tentativa de início de sessão. Como resultado, a MFA garante que a pessoa ao teclado é quem diz ser.

Muitos sistemas utilizam serviços baseados em smartphones, como o Duo, embora dispositivos de terceiros, como chaves RSA e Yubikeys, também sejam bastante comuns. Embora as palavras-passe e as chaves SSH possam ser facilmente comprometidas, é muito mais difícil obter também acesso ao dispositivo físico ou telemóvel de um utilizador. Além disso, estes dispositivos físicos não podem ser roubados remotamente, reduzindo a superfície de ataque em várias ordens de grandeza.

Implementação

Embora seja ótimo falar sobre as melhores práticas, implementá-las é algo completamente diferente. Tal como acontece com a maioria das práticas operacionais, muitas vezes só são implementadas quando o problema se torna demasiado difícil de suportar.

Para muitas empresas, configurar um servidor OpenVPN, mesmo o OpenVPN Access Server, demora mais tempo do que gostariam de gastar. O mesmo se aplica à configuração de um bastion host – a sua complexidade simplesmente não parece justificar o esforço. No entanto, não existe um “ponto problemático” para as medidas de segurança. O seu sistema é seguro ou não é, e o pior cenário possível supera claramente qualquer incómodo que lidar com um sistema VPN seguro possa causar.

Felizmente, a Foxpass acaba de anunciar uma VPN gratuita que inclui todas estas funcionalidades e é simples de configurar. Utiliza o Foxpass para se integrar com o diretório de colaboradores da sua organização e integra-se com o Duo para MFA. Basta lançar a AMI e fica tudo pronto a usar! A VPN não requer software personalizado e integra-se diretamente com o sistema VPN incorporado no seu SO, tornando-a fácil de configurar e utilizar.

Quer experimentar o Foxpass por si? Veja a AMI aqui, crie a imagem por conta própria a partir do nosso Github repo ou clique aqui para começar com uma avaliação gratuita:

Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

A man working in an office with several desks and computers.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

Avaliar o acesso Wi‑Fi seguro: Cisco ISE, Aruba, Portnox & Foxpass

Saiba mais
A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

Utilizações e finalidade da VLAN: como a Foxpass pode ajudar

Saiba mais
A large red exclamation point over red code
RADIUS na cloud & autenticação de rede

As piores violações de segurança de 2021 (até agora)

Saiba mais
Illustration of server racks with a red warning triangle and exclamation mark, a clock, and clouds in the background, representing a server outage or downtime issue.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

Planear com antecedência: como proteger o acesso ao servidor durante períodos de inatividade

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.