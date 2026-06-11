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Foxpass + Okta Verify Push

Foxpass Team
1 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Temos o prazer de anunciar o suporte para Okta Verify Push no Foxpass!

Agora, quando delegar a autenticação ao Okta, verificaremos automaticamente se tem um fator push ativado e utilizá-lo-emos para confirmar que o início de sessão está a ser feito corretamente. Isto proporciona um método seguro de aceder e verificar contas através de autenticação multifator, mantendo as redes seguras sem comprometer a facilidade de acesso.

Para configurar a autenticação delegada com Okta no Foxpass, leia as nossas instruções aqui.

Para configurar o Okta Verify Push, leia as instruções da Okta aqui.

–Equipa Foxpass

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