Temos o prazer de anunciar o suporte para Okta Verify Push no Foxpass!
Agora, quando delegar a autenticação ao Okta, verificaremos automaticamente se tem um fator push ativado e utilizá-lo-emos para confirmar que o início de sessão está a ser feito corretamente. Isto proporciona um método seguro de aceder e verificar contas através de autenticação multifator, mantendo as redes seguras sem comprometer a facilidade de acesso.
Para configurar a autenticação delegada com Okta no Foxpass, leia as nossas instruções aqui.
Para configurar o Okta Verify Push, leia as instruções da Okta aqui.
–Equipa Foxpass