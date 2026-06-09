A cibersegurança está a evoluir rapidamente na era digital atual, com as ameaças a tornarem-se cada vez mais sofisticadas. As medidas de segurança tradicionais, especialmente as que se baseiam em palavras-passe, são cada vez mais inadequadas. A pressão para um futuro sem palavras-passe não é apenas uma tendência, mas uma evolução necessária na nossa abordagem à segurança dos activos e do acesso digitais.
Neste contexto, a autenticação baseada em certificados (CBA) é uma pedra angular das estratégias modernas de cibersegurança, oferecendo uma alternativa mais segura e fácil de usar ao paradigma da senha.
Este mês, estamos no limiar de um avanço significativo na cibersegurança com o lançamento da Microsoft Cloud PKI, que deverá estar disponível como parte do Microsoft Intune Suite. Esta iniciativa marca um momento crucial, uma vez que a Microsoft alarga o seu apoio à CBA, endossando-a ainda mais como uma componente crítica de um modelo de segurança robusto de confiança zero.
Paralelamente a este desenvolvimento empolgante, a Splashtop tem o prazer de anunciar que o Foxpass Cloud RADIUS é totalmente compatível e está disponível como uma solução complementar ao Microsoft Cloud PKI, adaptado explicitamente para proteger o acesso a redes Wi-Fi e VPNs.
A sinergia entre a Microsoft Cloud PKI e a Foxpass Cloud RADIUS representa um avanço significativo, incorporando a dinâmica em direção à CBA e adotando uma abordagem de confiança zero à cibersegurança.
Compatibilidade de Primeira com a PKI da Microsoft cloud
A adição do Microsoft Cloud PKI ao Microsoft Intune Suite significa um passo inovador da Microsoft para capacitar ainda mais as organizações com medidas de segurança avançadas.
O Microsoft Cloud PKI está preparado para desempenhar um papel fundamental na estrutura moderna de cibersegurança, fornecendo uma infraestrutura robusta de gestão da infraestrutura de chaves públicas (PKI). O PKI é a espinha dorsal da comunicação digital segura, permitindo a encriptação, as assinaturas digitais e a CBA.
Com o lançamento da Microsoft Cloud PKI, a Microsoft não está apenas a oferecer um produto, mas a reforçar a importância crítica da CBA como elemento fundamental de uma abordagem de segurança de confiança zero.
O Zero Trust é um paradigma de cibersegurança que insiste na verificação rigorosa da identidade de todas as pessoas e dispositivos que tentam aceder a recursos numa rede privada, independentemente de estarem dentro ou fora do perímetro da rede.
A compatibilidade do Foxpass Cloud RADIUS com o Microsoft Cloud PKI garante que as organizações possam integrar perfeitamente o Foxpass Cloud RADIUS para proteger o acesso às suas redes Wi-Fi e VPNs, aproveitando os recursos avançados de segurança do Microsoft Cloud PKI desde o primeiro dia.
Pressão para a autenticação baseada em certificados (CBA)
As organizações estão cada vez mais se afastando das medidas de segurança tradicionais baseadas em senha. Essa mudança é impulsionada principalmente pelo crescente reconhecimento das limitações e vulnerabilidades associadas às senhas, como a suscetibilidade a ataques de phishing, a reutilização de senhas e a inconveniência geral de gerenciar senhas complexas.
Em resposta a esses desafios, há um claro impulso para a CBA como uma alternativa mais segura, eficiente e fácil de usar.
O apoio da Microsoft à CBA, principalmente através do lançamento da Microsoft Cloud PKI, constitui um marco significativo na viagem em direção a um futuro sem palavras-passe. O Microsoft Cloud PKI atende a uma necessidade crítica de métodos de autenticação mais seguros, facilitando os certificados digitais para autenticação.
O entusiasmo em torno da Microsoft Cloud PKI e o seu apoio à CBA refletem um consenso mais abrangente da indústria sobre a importância de avançar para métodos de autenticação mais seguros. A CBA oferece várias vantagens importantes em relação às palavras-passe tradicionais:
Segurança melhorada: Os certificados digitais são muito mais difíceis de comprometer do que as palavras-passe. Eles recorrem a técnicas criptográficas que proporcionam um nível de segurança mais elevado, reduzindo significativamente o risco de acesso não autorizado.
Experiência do Usuário Simplificada: Com o CBA, os usuários não precisam mais lembrar e inserir senhas. Isso simplifica o processo de login e elimina problemas comuns, como fadiga de senha e a necessidade de redefinições frequentes de senha.
Escalabilidade e Flexibilidade: Os certificados podem ser facilmente implantados e gerenciados em escala, tornando-os ideais para organizações de todos os tamanhos. Além disso, suportam uma vasta gama de casos de utilização, desde a segurança de ligações Wi-Fi e VPN até à segurança de correio eletrónico e assinaturas digitais.
A Necessidade de Soluções Cloud RADIUS
A evolução para a CBA e a eliminação gradual das palavras-passe sublinham uma necessidade crítica de infraestruturas que suportem estes avanços.
As soluções RADIUS baseadas em cloud, como o Foxpass Cloud RADIUS, surgem como componentes essenciais neste cenário, oferecendo uma mistura de flexibilidade, segurança e facilidade de integração que as soluções tradicionais no local têm dificuldade em igualar.
Ultrapassando as limitações dos servidores RADIUS no local
Tradicionalmente, os servidores RADIUS têm sido implementados no local, exigindo um investimento significativo em hardware, software e manutenção contínua. Estes sistemas, embora robustos, impõem limitações em termos de escalabilidade, custo e agilidade necessária para se adaptarem a novos protocolos e normas de segurança. A manutenção de servidores RADIUS locais representa uma alocação de recursos considerável para os departamentos de TI, desde a configuração inicial até falhas de hardware e atualizações de software.
Em contrapartida, as soluções RADIUS baseadas em nuvem, como o Foxpass Cloud RADIUS, eliminam esses desafios. As organizações podem contornar as despesas de capital e as complexidades operacionais associadas às implementações no local, tirando partido da nuvem. Esta mudança reduz os custos e aumenta a capacidade de uma organização para escalar os seus mecanismos de autenticação de acordo com o crescimento ou a flutuação da procura.
Relacionado: FreeRADIUS para uma rede Wi-Fi segura? Aqui tens uma alternativa melhor
Foxpass Cloud RADIUS - Características e Benefícios
O Foxpass Cloud RADIUS se destaca como uma solução de servidor RADIUS totalmente gerenciada e baseada em nuvem que traz muitos recursos e benefícios projetados para atender às modernas demandas de segurança das empresas.
Esta secção explora as principais características e benefícios do Foxpass Cloud RADIUS, realçando o seu papel no aumento da segurança organizacional e na simplificação da gestão de acessos.
Compatibilidade imediata com Microsoft Cloud PKI: Como mencionado, o Foxpass Cloud RADIUS é imediatamente compatível com a Microsoft Cloud PKI. Isto assegura que as organizações podem tirar partido da mais recente segurança baseada em certificados desde o primeiro dia.
Integração nativa cloud: O Foxpass Cloud RADIUS integra-se nativamente com os principais fornecedores de identidade cloud, incluindo Microsoft Entra ID (Azure), OKTA e Google. Esta integração facilita uma experiência de autenticação unificada em várias plataformas e dispositivos, suportando Windows, Mac, Chromebook, iOS e Android.
Segurança melhorada com CBA: A principal proposta de valor do Foxpass Cloud RADIUS é o seu suporte para CBA, fornecendo uma alternativa mais segura aos métodos tradicionais baseados em senha.
Experiência de utilizador simplificada: O Foxpass Cloud RADIUS simplifica a experiência do usuário, eliminando a necessidade de senhas. Este processo de acesso simplificado aumenta a satisfação dos utilizadores e reduz a carga administrativa das equipas de TI.
Escalabilidade e eficiência de custos: O Foxpass Cloud RADIUS oferece escalabilidade e eficiência de custos incomparáveis como uma solução baseada em nuvem. As organizações podem facilmente escalar a sua infraestrutura de autenticação sem hardware adicional ou investimentos iniciais significativos. Essa flexibilidade torna o Foxpass Cloud RADIUS uma opção atraente para empresas de todos os tamanhos, de startups a grandes empresas.
Suporta às políticas BYOD: Com a crescente prevalência de políticas BYOD, a compatibilidade do Foxpass Cloud RADIUS com uma ampla gama de dispositivos garante que os funcionários possam acessar a rede com segurança, independentemente do dispositivo escolhido.
Aproveitando a PKI Baseada em Nuvem da Microsoft com o Foxpass RADIUS
Ao tirar partido dos pontos fortes da Microsoft Cloud PKI e do Foxpass Cloud RADIUS, as organizações podem proteger as suas redes, dados e identidades de utilizadores de forma mais eficaz, melhorando simultaneamente a experiência do utilizador e a eficiência operacional.
Convidamos-te a experimentar os benefícios desta combinação segura em primeira mão, iniciando um teste gratuito do Foxpass. Descobre como pode ser fácil e eficiente implementar um sistema CBA robusto e perfeitamente integrado com o Microsoft Cloud PKI.
Com o Foxpass Cloud RADIUS, podes melhorar a postura de segurança da tua organização, reduzir as despesas administrativas e proporcionar uma experiência de acesso eficiente aos teus utilizadores.
Junta-te às organizações com visão de futuro que já utilizam o Foxpass Cloud RADIUS para proteger as suas redes e abraçar o futuro da autenticação. Começa hoje o teu teste gratuito e dá o primeiro passo para um mundo mais seguro e sem palavras-passe.