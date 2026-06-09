A Foxpass está entusiasmada por finalmente lançar a versão de produção da nossa cache Foxpass personalizada!
A cache funciona como uma fonte secundária de autenticação para os seus sistemas.
Embora o nosso registo de disponibilidade seja impressionante, como qualquer fornecedor de serviços cloud, não estamos imunes a períodos de indisponibilidade.
Agora oferecemos um servidor de cache local que garante que nunca terá problemas ao iniciar sessão nos seus servidores, Wi‑Fi ou outros sistemas.
Se ocorrer uma indisponibilidade ou se os seus sistemas tiverem dificuldade em aceder aos nossos servidores por qualquer motivo, o sistema verifica antes o diretório local na cache. A cache é distribuída como um contentor Docker fácil de configurar. Como acontece com qualquer contentor, não existem dependências externas. Basta descarregar e executar.
Com a cache do Foxpass, pode garantir que os utilizadores autorizados conseguem aceder às suas redes, servidores e sistemas de forma rápida, fácil e fiável, enquanto os utilizadores não autorizados são mantidos à distância. Mesmo em raros casos de inatividade, os seus sistemas permanecerão seguros e acessíveis.
A cache do Foxpass é uma funcionalidade premium, por isso, se quiser começar a utilizá-la, pode contactar-nos em help@foxpass.com e ajudaremos a configurar tudo.
As instruções sobre como pôr a cache a funcionar podem ser encontradas aqui. Para saber como atualizar os seus hosts e outros clientes para utilizarem a cache, leia aqui.
-Equipa Foxpass