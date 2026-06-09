As escolas do ensino básico e secundário enfrentam exigências crescentes no que diz respeito à segurança das suas redes. Com um número crescente de dispositivos, plataformas de aprendizagem online e ciberameaças, os responsáveis de TI das escolas precisam de garantir que a sua infraestrutura Wi-Fi não só é fiável, como também segura e em conformidade.
Felizmente, o programa federal E-Rate permite que as escolas obtenham financiamento para atualizações tecnológicas críticas, incluindo ferramentas que melhoram a segurança da rede.
Se a sua escola estiver a candidatar-se a financiamento E-Rate, este é o momento ideal para deixar para trás o acesso Wi-Fi baseado em palavras-passe desatualizadas. Os métodos tradicionais WPA2-PSK não são apenas inconvenientes, também deixam a sua rede vulnerável a acessos não autorizados e à partilha de palavras-passe.
Em vez disso, as escolas de todo o país estão a recorrer à autenticação Wi-Fi baseada em certificados, suportada por soluções de cloud RADIUS e PKI.
Foxpass é um fornecedor E-Rate aprovado que ajuda os distritos do ensino básico e secundário a gerir de forma segura o acesso sem fios através de autenticação integrada baseada em identidade. Com integrações para Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD), Jamf e Google Workspace, a Foxpass fornece acesso escalável e seguro tanto para estudantes como para colaboradores.
Neste blogue, vamos explicar como o financiamento E-Rate pode apoiar a transição para a segurança Wi-Fi moderna e como a Foxpass torna essa transição fácil.
O que é o E-Rate e como funciona?
O programa E-Rate, oficialmente conhecido como o Schools and Libraries Program do Universal Service Fund, disponibiliza descontos para ajudar escolas K–12 e bibliotecas elegíveis a obter acesso económico a telecomunicações e à internet. Gerido pela Universal Service Administrative Company (USAC) e supervisionado pela FCC, o E-Rate desempenha um papel vital na expansão das oportunidades de aprendizagem digital ao financiar a infraestrutura de rede essencial.
O E-Rate está dividido em duas categorias de financiamento. A categoria 1 abrange serviços de conectividade de banda larga, como acesso à internet e redes de área alargada. A categoria 2 centra-se nas ligações internas, que incluem switches, pontos de acesso, firewalls e soluções de segurança de rede. É aqui que as escolas podem alocar financiamento para ferramentas que melhoram a segurança do Wi‑Fi e a autenticação de dispositivos.
Para receber descontos E-Rate, as escolas têm de apresentar pedidos detalhados através de formulários como o Form 470 e o Form 471, descrevendo os serviços ou equipamentos que pretendem adquirir. É importante que todos os fornecedores envolvidos estejam registados como prestadores E-Rate (Foxpass cumpre este requisito, tornando-se elegível para aquisição ao abrigo do financiamento da Categoria 2).
Com o planeamento e a documentação adequados, as escolas podem usar o E-Rate para modernizar as suas redes e adotar soluções de acesso seguras e escaláveis, como a autenticação Wi-Fi baseada em certificados.
Requisitos de segurança de rede para financiamento E-Rate
Para receber financiamento E-Rate, as escolas devem cumprir requisitos específicos de cibersegurança e segurança, incluindo a conformidade com a Children’s Internet Protection Act (CIPA).
Uma das expectativas fundamentais é a segmentação da rede. As escolas devem garantir que os alunos e os colaboradores sejam colocados em redes separadas, cada uma com os controlos de acesso adequados. Isto é normalmente alcançado através de:
Criar VLANs separadas para funcionários e estudantes
Atribuir diferentes SSIDs a grupos de utilizadores
Aplicar regras de filtragem de conteúdo distintas para cada grupo
No entanto, a segmentação por si só não protege a rede. As escolas também precisam de uma forma de garantir que apenas utilizadores e dispositivos autorizados se podem ligar. É aí que entram a autenticação baseada em certificados e o RADIUS.
Ao implementar o acesso Wi-Fi baseado em certificados, as escolas podem:
Elimine as palavras-passe partilhadas que são facilmente expostas ou reutilizadas
Associe o acesso Wi-Fi diretamente à identidade de um utilizador
Provisione e revogue automaticamente o acesso à medida que os utilizadores entram ou saem
Aplicar políticas com base na função ou no grupo do utilizador (aluno, professor, administrador)
Estas capacidades estão estreitamente alinhadas com o foco do E-Rate na segurança, no controlo de acesso e em ligações internas seguras.
Porque é que o Wi‑Fi baseado em certificados é a escolha inteligente
Muitas escolas do ensino básico e secundário ainda dependem de redes WPA2-PSK que utilizam uma palavra-passe Wi‑Fi partilhada. Embora seja simples de configurar, este método cria graves problemas de segurança e gestão. As palavras-passe partilhadas são fáceis de expor, difíceis de alterar e não oferecem forma de controlar o acesso por utilizador ou tipo de dispositivo.
A autenticação Wi-Fi baseada em certificados resolve estes problemas ao associar o acesso à identidade de um utilizador, em vez de depender de uma palavra-passe. A cada dispositivo é emitido um certificado digital que comprova que pertence a um utilizador autorizado. Este método é mais seguro, escalável e está alinhado com as necessidades de conformidade do E-Rate.
Os principais benefícios do Wi-Fi baseado em certificados incluem:
Sem palavras-passe partilhadas: Os utilizadores ligam-se sem precisar de saber nem gerir uma palavra-passe de Wi‑Fi.
Melhor controlo de acesso: O acesso é concedido com base nas funções do utilizador, como aluno, professor ou funcionário.
Segurança melhorada: Os certificados não podem ser reutilizados, roubados nem adivinhados como as palavras-passe.
Revogação fácil: Se um dispositivo for perdido ou um utilizador sair da organização, o respetivo certificado pode ser revogado instantaneamente.
Experiência integrada: Após a instalação, os certificados permitem que os utilizadores se liguem de forma automática e segura.
Foxpass como solução Cloud RADIUS e PKI elegível para E-Rate
Foxpass oferece uma solução moderna de RADIUS e PKI alojada na cloud que permite autenticação Wi-Fi segura, baseada em certificados, para escolas do ensino básico e secundário. Com integrações incorporadas para plataformas como Microsoft Entra ID, Google Workspace, Jamf e Intune, o Foxpass permite às equipas de TI das escolas implementar acesso à rede baseado na identidade sem a complexidade de gerir hardware no local ou processos manuais de certificados.
Eis como o Foxpass apoia os objetivos do E-Rate:
Permite acesso Wi‑Fi seguro através de autenticação baseada na identidade
Automatiza a emissão e revogação de certificados com o seu fornecedor de identidade existente
Suporta a segmentação de rede ao atribuir utilizadores a diferentes VLANs ou SSIDs com base na função
Integra-se com as ferramentas existentes como Jamf, Intune e Google Admin Console
Reduz a sobrecarga de TI com gestão centralizada e aprovisionamento sem intervenção para utilizadores finais
Como o Foxpass está alojado na cloud, não é necessário gerir servidores locais nem infraestrutura. As escolas podem começar a funcionar rapidamente, cumprindo ao mesmo tempo as normas de cibersegurança e os requisitos de elegibilidade do E-Rate.
Estudo de caso: como as escolas de Los Lunas protegeram a sua rede com Foxpass
As escolas de Los Lunas, no Novo México, servem aproximadamente 10.000 estudantes e funcionários em vários campus. Como muitos distritos escolares, enfrentavam as limitações das palavras-passe de Wi-Fi partilhadas, incluindo problemas frequentes de ligação, vulnerabilidades de segurança e o encargo administrativo de gerir o acesso à rede em grande escala.
Para melhorar tanto a segurança como a experiência do utilizador, as Escolas de Los Lunas implementaram o Foxpass. Ao integrar-se com Microsoft Entra ID e Jamf, a Foxpass permitiu que Los Lunas emitisse certificados digitais para dispositivos de funcionários e alunos automaticamente. Isto tornou o acesso Wi‑Fi simples, seguro e associado à identidade de cada utilizador.
Os principais resultados incluíram:
Implementação escalável: foram emitidos e geridos 10.000 certificados com envolvimento mínimo da equipa de TI
Segurança reforçada: As tentativas de acesso não autorizado diminuíram significativamente
Chega de palavras-passe: alunos e colaboradores ligaram-se automaticamente, sem precisar de introduzir ou partilhar credenciais de Wi‑Fi
Revogação fácil: Os dispositivos podiam ser rapidamente removidos da rede se fossem perdidos ou reatribuídos
Infraestrutura preparada para o futuro: o distrito tem agora uma base para o crescimento e a conformidade a longo prazo
Como começar a utilizar o Foxpass através do E-Rate
Começar a utilizar o Foxpass como parte da sua estratégia de E-Rate é um processo simples. Como a Foxpass é um fornecedor E-Rate aprovado, pode incluí-la nos seus pedidos de financiamento da Categoria 2 para atualizações da rede interna focadas na melhoria da segurança e do controlo de acesso.
Siga estes passos para incluir o Foxpass no seu próximo ciclo E-Rate:
Confirmar elegibilidade: Certifique-se de que a sua escola ou distrito é elegível para receber financiamento E-Rate. A maioria das instituições públicas do ensino básico e secundário qualificam-se.
Identifique as suas necessidades: Determine como o Foxpass se enquadra nos seus planos mais amplos de atualização da rede. Isto pode incluir substituir palavras-passe partilhadas de Wi‑Fi, ativar a segmentação da rede ou integrar acesso baseado em identidade.
Apresente o Formulário 470: indique Foxpass no seu Formulário 470 como parte do seu pedido de propostas para serviços de rede interna.
Solicite o Foxpass no Form 471: Depois de selecionar o Foxpass, inclua-o na sua submissão do Form 471 como parte do pedido de financiamento.
Utilize o nosso SPIN: Consulte o Service Provider Identification Number (SPIN) da Foxpass para garantir que o seu pedido é corretamente associado. Se precisar de ajuda para o localizar, contacte-nos diretamente.
Entre em contacto para obter suporte: A nossa equipa está disponível para trabalhar com o seu consultor E-Rate ou equipa de TI para fornecer documentação, orientação e planeamento de integração.
Com o planeamento certo, a sua escola pode financiar totalmente a transição para Wi-Fi seguro, baseado em certificados, com a ajuda do programa E-Rate e do Foxpass.
Pronto para reforçar o Wi-Fi do ensino básico e secundário com fundos E-Rate?
Modernizar a infraestrutura Wi‑Fi da sua escola não tem de ser dispendioso nem complicado. Com o financiamento E-Rate Category 2, as escolas do ensino básico e secundário podem investir na segurança e escalabilidade de que precisam para apoiar a aprendizagem digital. Foxpass oferece uma solução comprovada, elegível para E-Rate, que substitui palavras-passe partilhadas por acesso seguro baseado em identidade, utilizando cloud RADIUS e PKI.
Se a sua escola estiver a candidatar-se a financiamento E-Rate este ano, agora é o momento de explorar o que o Foxpass pode fazer pela sua rede. Saiba mais e comece já a usar o Foxpass!