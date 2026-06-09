Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins é Senior Digital Marketing Manager na Splashtop. Também é um utilizador entusiasta do software de acesso remoto da Splashtop, que usa para aceder remotamente ao computador do escritório e trabalhar a partir de casa! O entusiasmo de Trevorpela Splashtop vem do seu interesse em como a tecnologia pode melhorar o nosso dia a dia.