Nissay maakt met Splashtop veilige, snelle remote access voor werknemers mogelijk

Nissay Asset Management had een VPN om werknemers in staat te stellen thuis te werken, maar wilde een nieuw systeem dat aan al hun behoeften op het gebied van remote access zou voldoen. Vooral in geval van nood, waarbij werknemers niet naar kantoor zouden kunnen reizen .

Hiroshi Otagaki, algemeen directeur van de afdeling systeemontwikkeling bij Nissay, vertelt het verhaal over hoe ze Splashtop On-Prem kozen en implementeerden om hun werknemers veilige, snelle remote access tot werkcomputers te bieden.

De uitdaging: op zoek naar een oplossing voor remote access die aan al hun behoeften voldoet

Er waren verschillende redenen waarom Otagaki op zoek ging naar een oplossing voor remote access voor zijn bedrijf.

Nissay Asset Management gebruikte een VPN die alleen werkte op Windows computers. Veel medewerkers van Nissay hadden thuis echter Mac computers en tablets, wat betekende dat ze een remote desktop tool nodig hadden die toegang vanaf die apparaten mogelijk maakte. "We hadden een systeem nodig dat op een Mac of tablet gebruikt kon worden," zei Otagaki.

Hij was bezorgd dat er te veel verkeer op het internet van het bedrijf zou kunnen komen als te veel mensen tegelijkertijd de VPN gebruikten. Wanneer VPN's overbelast zijn, kan dat onbetrouwbare verbindingen opleveren en de prestaties beïnvloeden. Er kunnen ook beveiligingsproblemen zijn met VPN's omdat het netwerkverkeer niet effectief geïnspecteerd kan worden. Lees waarom Splashtop superieur is aan VPN's.

De dag na de grote aardbeving in Oost-Japan konden sommige werknemers van Nissay niet naar het werk, dus werd het bedrijf gedwongen om direct extra licenties van hun vorige VPN-tool aan te schaffen. Omdat ze niet zeker wisten wanneer de volgende ramp zou gebeuren, wilden Hiroshi en het team een oplossing voor remote access die gemakkelijk kon worden opgeschaald.

Voor het bedrijf is het van het grootste belang om werknemers in staat te stellen op afstand te werken. "Aangezien ons bedrijf de activa van onze klanten beheert, moeten we dringend actie ondernemen in het geval van een plotselinge verandering in de markt, of midden in de nacht of in de vroege ochtend contact opnemen met buitenlandse partners", zegt Otagaki. Met dat in gedachten had Nissay een betrouwbare oplossing nodig waarmee werknemers buiten werkuren op afstand toegang konden krijgen tot kantoorcomputers.

Omdat werknemers toegang zouden krijgen tot werkcomputers van buiten het kantoor, wilde Hiroshi uit veiligheidsoogpunt ook een oplossing die tweefactor-verificatie zou bieden. Een andere belangrijke vereiste was dat medewerkers de computer op afstand konden starten met Wake-on-LAN.

Het antwoord: een betrouwbare oplossing voor remote access die flexibiliteit en topfuncties biedt

Een van de medewerkers maakte privé gebruik van Splashtop en vroeg of het bedrijf het ook zou kunnen gebruiken.

Na een gesprek met Splashtop besloot Hiroshi dat Splashtop On-Prem de perfecte oplossing was. Splashtop On-Prem kwam met een reeks functies waarmee eindgebruikers productief en veilig vanuit huis konden werken, waaronder weergave van meerdere monitoren, bestandsoverdracht, chat, afdrukken op afstand, verificatie in twee stappen, SSO en meer.

Met Splashtop zouden werknemers buiten de werkuren op afstand toegang kunnen krijgen tot hun kantoorcomputers met hoogwaardige verbindingen die HD-kwaliteit leveren met 4K-streaming en 40 frames per seconde. In tegenstelling tot VPNs zorgt Splashtop voor snelle en betrouwbare verbindingen voor remote access, zelfs als er veel mensen tegelijkertijd gebruik van maken.

Splashtop voldeed ook aan de eis van Nissay om een remote accessoplossing te krijgen die werkt met Macs en tablets. Splashtop ondersteunt remote access tot Windows en Mac computers vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaat.

Bovendien kon het bedrijf zowel Splashtop-licenties kopen voor mensen die er dagelijks gebruik van maken als speciale licenties voor hun BCP (Business Continuity Plan) in geval van nood, waardoor het Nissay-team gerustgesteld werd.

Resultaten: Eenvoudige installatie + eenvoudig te beheren = tevreden klanten

Shintaro Minami, assistent-manager van het systeemplannings-afdeling op de afdeling systeemontwikkeling, hield toezicht op de installatie en de activiteiten van de server binnen het bedrijf.

Nissay was tevreden met het implementatieproces van Splashtop On-Prem, omdat de integratie met de interne verificatieserver en Wake-On-LAN-functie eenvoudig was in te stellen. Verificatie vindt plaats op AD- en RSA-authenticatieservers. Minami voegde eraan toe: “Het enige dat we hoeven te doen is gebruikers toevoegen en verwijderen en de verbindingsstatus en instellingen controleren. Het is eenvoudig en gemakkelijk te beheren. "

Nadat Splashtop was geïmplementeerd en het aantal gevallen waarin werknemers een balans moesten vinden tussen kinderopvang en werk toenam, was Hiroshi blij te zien dat werknemers gemakkelijk konden telewerken met Splashtop.

Over het algemeen is Nissay zeer tevreden met Splashtop On-Prem en is hij blij dat het heeft geholpen om hun behoeften op het gebied van remote access in te vullen.