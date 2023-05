Splashtop Business Access Access Trial Hub

Wanneer u veel computers in uw account heeft, kunt u ze gemakkelijk geordend houden door ze te groeperen in de webconsole. U kunt zo computers in groepen bekijken en sorteren wanneer u de webconsole of de Splashtop Business-app gebruikt. Ook op groepsniveau kunt u computerinstellingen aanpassen.

Ga in de webconsole naar Beheer > Groeperen. Van daaruit kunt u groepen maken en beheren. Meer informatie over computergroepering met Splashtop.