Splashtop wint de SDC-prijs "Security Vendor of The Year".

Splashtop wint de SDC-award "Security Vendor of The Year".
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Splashtop wordt erkend voor het leveren van een moderne oplossing voor applicatie-, netwerk- en resourcetoegang, waarbij moderne frameworks van Zero Trust Network Access, Privileged Access Management en Secure Access Service Edge samenkomen.
AMSTERDAM, Nederland, 5 december 2023 – Splashtop, een pionier in het transformeren van de 'work anywhere'-wereld, is trots dat ze "Security Vendor of the Year" zijn geworden tijdens de 14e editie van de SDC Awards, georganiseerd in Londen. Deze prestigieuze prijs onderstreept de toewijding van Splashtop om organisaties van elke omvang te beschermen met enterprise-grade encryptie en permission based access.
Sinds de oprichting in 2006 heeft Splashtop consequent geavanceerde remote access en supporttechnologie geleverd, waardoor gebruikers overal toegang hebben tot apparaten, apps en documenten, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. In 2023 heeft het bedrijf een aanzienlijke sprong voorwaarts gemaakt door de moderne uitdagingen van thuiswerken, multi-cloudmigratie, complexe netwerktoegang en referentiebeheer aan te pakken, zelfs voor mensen met beperkte IT-middelen.
Dit jaar heeft Splashtop zijn beveiligingsportfolio uitgebreid met baanbrekende oplossingen voor Endpoint Security, Wifi en Server Access Control, en de innovatieve Splashtop Secure Workspace. Deze oplossingen zijn een antwoord op de uitdagingen die de groeiende dreiging van cyberaanvallen met zich meebrengt. In het bijzonder zorgt Splashtop Secure Workspace voor een revolutie in het toegangsbeheer voor grote ondernemingen en het MKB, door een naadloze onderlinge verbinding van vier fundamentele lagen aan te bieden: identiteit, apparaat, netwerken en inloggegevens. De Splashtop-oplossing is al door Security Today uitgeroepen tot New Product of the Year en biedt organisaties robuuste beveiligingsmaatregelen, waarbij wordt voldaan aan de end-to-end Zero Trust-principes en voorwaardelijke toegangscontroles.
Mark Lee, CEO van Splashtop, onderstreept de proactieve aanpak van het bedrijf: "Naarmate de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging toenemen, worden voorlopers in de technologie opgeroepen zich te concentreren op de bescherming van organisaties en eindgebruikers. Deze wereldwijde erkenning bevestigt Splashtop's toewijding aan informatiebeveiliging, gegevensbescherming en internationale compliance-initiatieven ".
De SDC Award voor Security Vendor of the Year bevestigt de positie van Splashtop als vertrouwde branchepartner en toont een voortdurende focus op beveiliging, compliance, risicobeheer en gebruiksgemak.
Over Splashtop
Splashtop is toonaangevend op het gebied van veilige IT-oplossingen die de 'work anywhere'-wereld vereenvoudigen en stroomlijnen. De remote en on-premise oplossingen voor werk, leren en IT-support bieden een ervaring die net zo snel, eenvoudig en veilig is als wanneer u achter een computer op locatie zit. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop zorgt voor 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps met ultralage latency. Splashtop heeft geavanceerde beveiligingsfuncties, brede apparaatondersteuning en responsieve klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-bedrijven, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek Splashtop.com.