Hoe Hibbett Cloud RADIUS & op certificaten gebaseerde wifi implementeerde
Hibbett, een van de grootste sportretailers van het land, wilde zijn draadloze beveiligingsstrategie moderniseren en afstappen van vooraf gedeelde sleutels (PSK's) ten gunste van sterkere, op certificaten gebaseerde authenticatie op schaal. Hoewel bedrijfslocaties al waren overgestapt op certificaatgebaseerde wifi, vereiste de uitbreiding van EAP-TLS naar elke winkel een flexibelere, cloud-native aanpak die de bestaande infrastructuur niet zou verstoren.
Foxpass bood precies dat: een cloudgehoste RADIUS-service met een speciaal ontwikkelde integratie met Foxpass Cloud PKI, waarmee Hibbett veilige, op certificaten gebaseerde wifi kon uitrollen in meer dan 1.000 winkels, met een uitzonderlijk succesvolle uitrol en aanzienlijk lagere operationele overhead.
De situatie: Wi‑Fi-beveiliging opschalen voor 1.000+ retailwinkels
Op het niveau van de retailwinkel vertrouwde Hibbett op PSK's voor Wi-Fi-toegang — een methode die moeilijk te beheren en onveilig wordt op enterprise-schaal. Hun Director of IT Security Engineering & Operations omschreef PSK's als iets dat geschikt is voor een “buurtwinkel,” niet voor een grote retailorganisatie met een waarde van meerdere miljarden dollars.
Het bedrijf had nodig:
Een gestandaardiseerd, veilig authenticatiemodel op alle locaties
Wachtwoordloze, certificaatgebaseerde Wi‑Fi
Een naadloze roamingervaring voor managers en districtsteams
Een vermindering van de operationele overhead die gepaard gaat met PSK-rotatie en personeelsverloop
Het doel was duidelijk: de Wi-Fi-beveiliging moderniseren in alle retail- en bedrijfsomgevingen.
Het keerpunt: beperkingen van legacy-PKI maakten uitbreiding onpraktisch
Het hoofdkantoor maakte al gebruik van certificaatgebaseerde authenticatie, maar voor uitrol naar alle winkels waren mogelijkheden nodig die hun bestaande PKI-omgeving niet eenvoudig kon ondersteunen.
De uitdaging lag niet in het invoeren van EAP-TLS, maar in het bedrijfsbreed uitrollen ervan zonder de onderliggende PKI- of netwerkauthenticatie-infrastructuur opnieuw op te bouwen.
Zoals bij veel al lang gevestigde organisaties was de bestaande PKI-infrastructuur van Hibbett niet ontworpen om het volgende te ondersteunen:
Certificaatuitgifte voor duizenden gedeelde retailapparaten
Gedecentraliseerde werkzaamheden voor de levenscyclus van certificaten
Consistente uitrol over 1.000+ geografisch verspreide winkels
Het intern opnieuw opbouwen van PKI zou veel tijd, investeringen en onderhoud hebben gekost. In plaats daarvan zocht Hibbett naar een cloud-native aanpak die flexibiliteit, beheerbaarheid en schaalbaarheid bood zonder bestaande systemen te verstoren.
Foxpass Cloud RADIUS en Cloud PKI boden precies dat aan.
De oplossing: Cloud RADIUS + apparaatgebaseerde certificaten op retaillocatieschaal
Eén uniforme bedrijfs-SSID voor elke winkel
Met Foxpass Cloud RADIUS als de ruggengraat van de authenticatie implementeerde Hibbett in alle winkels dezelfde veilige zakelijke SSID. Dit bood:
Directe connectiviteit voor medewerkers en management van bedrijven die tussen locaties reizen
Naadloze onboarding wanneer ze het hoofdkantoor of het distributiecentrum bezochten
Eén consistente, veilige draadloze ervaring in de hele onderneming
Apparaatgebaseerde certificaatauthenticatie
Handhelds in winkels zijn gedeelde apparaten met een hoge omloopsnelheid, waardoor certificaten per gebruiker onwerkbaar zijn.
Hibbett werd een van de eerste gebruikers van Foxpass’s apparaatgebaseerde authenticatie en gaf certificaten per apparaat uit in plaats van per gebruiker — een vereiste die destijds geen enkele concurrerende leverancier kon ondersteunen.
Apparaatgebaseerde authenticatie aangeboden:
Stabiele, blijvende identiteit voor elk handheld-apparaat
Geen heruitgifte van certificaten nodig bij personeelswisselingen
Eenvoudig, schaalbaar beheer van de levenscyclus van certificaten
Doelgerichte Foxpass Cloud PKI-integratie
Foxpass Cloud PKI stroomlijnde de uitgifte en vernieuwing van certificaten:
Geautomatiseerde certificaatvoorziening, vernieuwing en intrekking
Consistente profielen voor alle apparaten
Geen afhankelijkheid van verouderde PKI-infrastructuur
Cloud-eenvoud zonder je infrastructuur opnieuw op te bouwen
Met Foxpass hoefde Hibbett niet te vertrouwen op hun complexe verouderde PKI-infrastructuur. Foxpass bood een schoon, cloud-native RADIUS- en certificaatplatform dat gewoon werkte.
De uitrol: een implementatie met bijna nul problemen op duizenden apparaten
Een retailbedrijf van de omvang van Hibbett migreren is geen kleinigheid. Ongeveer over:
1.000 winkels
4–5 handhelds per winkel (~4.000–5.000 apparaten in totaal)
Ze kwamen slechts 46 fouten bij certificaatinschrijving tegen — een foutpercentage van iets meer dan 1%. Voor een retailorganisatie van deze omvang en spreiding is dit een uitzonderlijk laag percentage en het toont de stabiliteit van de integratie van Foxpass’s Cloud PKI + Cloud RADIUS aan. Dankzij de eenvoudige en consistente uitrol van Foxpass kon Hibbett snel, betrouwbaar en met minimale troubleshooting certificaatgebaseerde Wi-Fi naar elke winkel brengen
Foxpass stelde Hibbett in staat hun authenticatiearchitectuur aanzienlijk te moderniseren:
- Gestandaardiseerde certificaatgebaseerde wifi op alle locaties
- Wachtwoordloze EAP-TLS vervangt alle PSK's
- Naadloos roamen tussen winkels, het hoofdkantoor en distributiecentra
- Minder dan 1% provisioningproblemen op duizenden apparaten
- Je hoeft geen interne PKI opnieuw op te bouwen of te onderhouden
- Sterke zero-trustbasis voor netwerktegang op retailschaal
Waarom Foxpass: gebouwd voor zero-trust, retailomgevingen en schaal
Hibbett koos voor Foxpass omdat het het volgende bood:
Een in de cloud gehost RADIUS-platform, ontworpen voor EAP-TLS
Een nauw geïntegreerde Cloud PKI met geautomatiseerd lifecycle management
Ondersteuning voor apparaatgebaseerde certificaten is cruciaal voor gedeelde retailendpoints
Een snel implementatietraject met minimale operationele overhead
Schaalbaarheid tot duizenden endpoints in meer dan 1.000 winkels
Een zero-trust, wachtwoordloze beveiligingsaanpak
Als je zo veel mogelijk off-prem wilt doen, probeer het dan niet zelf te bouwen of het wiel opnieuw uit te vinden. Foxpass is scherp geprijsd, doet fantastisch werk en zodra je het SCEP-profiel goed hebt ingesteld, werkt het gewoon.
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
Over Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI biedt veilige, wachtwoordloze, certificaatgebaseerde en identiteitsgebaseerde authenticatie voor Wi-Fi, VPN en netwerktoegang. Met naadloze integraties, geautomatiseerd certificaatbeheer en afstemming op zero trust helpt Foxpass organisaties netwerkbeveiliging op schaal te vereenvoudigen — allemaal ondersteund door de wereldwijde betrouwbaarheid van Splashtop en enterprise-grade support.