Wi-Fi-beveiliging verbeteren met Foxpass
Draadloze netwerken zijn een veelvoorkomend toegangspunt voor beveiligingsinbreuken, vooral wanneer er nog gedeelde wachtwoorden en verouderde authenticatiemethoden gebruikt worden.
Neem deel aan een webinar van 30 minuten om te leren hoe Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop u helpt wifitoegang te moderniseren met verificatie op basis van identiteiten en certificaten. Ontdek hoe u de beveiligingspositie van uw organisatie kunt versterken, apparaatbeheer kunt vereenvoudigen en zero-trust-initiatieven kunt ondersteunen in beheerde en onbeheerde omgevingen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Verbeter uw wifi-beveiliging – Verdedig u tegen ongeoorloofde toegang met identiteitsgestuurde en op certificaten gebaseerde authenticatie.
• Vereenvoudig gebruikers- en apparaatbeheer – Automatiseer onboarding en offboarding voor werknemers, contractanten en beheerde apparaten.
• Stem authenticatie af op uw omgeving – Kies uit flexibele methoden, waaronder wachtwoordloze certificaten, VLAN-toewijzing en MDM-integraties.
• Bereik Zero-Trust & Compliance doelen – Implementeer toegangscontroles die SOC 2, HIPAA en interne auditgereedheid ondersteunen.