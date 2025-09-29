Overgang naar PKI Certificaatgebaseerde wifi-authenticatie met Foxpass Cloud-Hosted RADIUS en PKI
Verbeter de beveiliging en schaalbaarheid van wifi door kwetsbare wachtwoorden te vervangen door de veilige, cloudgebaseerde certificaatverificatie-oplossing van Foxpass.
In één oogopslag
De uitdaging
Los Lunas Schools, die bijna 10.000 studenten en medewerkers hebben, kregen te maken met groeiende zorgen over de veiligheid en schaalbaarheid van hun wifinetwerk als gevolg van toenemende cyberdreigingen en de kwetsbaarheden van authenticatie op basis van wachtwoorden.
De oplossing
Om deze kwetsbaarheden aan te pakken, is Los Lunas Schools overgestapt op authenticatie op basis van certificaten. Ze werkten samen met Foxpass, wiens cloud-hosted RADIUS en PKI oplossingen een veilig, schaalbaar en efficiënt alternatief bieden voor systemen die op wachtwoorden zijn gebaseerd.
Resultaat
Het schooldistrict heeft de beveiliging en beheersbaarheid van hun wifi-netwerk aanzienlijk verbeterd, waardoor het risico op datalekken is verminderd en een betrouwbaardere toegangscontrole voor studenten en personeel is gegarandeerd.
De uitdaging
De bestaande setup van de instelling leverde verschillende obstakels op. Het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden bracht aanzienlijke beveiligingsrisico's met zich mee, waardoor het netwerk kwetsbaar werd voor ongeoorloofde toegang. Bovendien verpestten herhaalde inlogprompts de gebruikerservaring, waardoor de productiviteit van zowel studenten als personeel niet ten goede kwam. De overgang van duizenden gebruikers naar een op certificaten gebaseerd systeem leek een hele klus, zeker als u bedenkt dat er voor apparaatbeheer integratie nodig was met Microsoft Entra ID (voorheen Azure Active Directory) en Jamf.
De oplossing
Foxpass cloud-hosted RADIUS en PKI pakten deze uitdagingen aan met een op maat gemaakte, cloud-gebaseerde oplossing. Als lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) heeft Foxpass Los Lunas Schools in staat gesteld naadloos te integreren met Microsoft Intune en op certificaten gebaseerde authenticatie te bereiken via Foxpass cloud-hosted PKI. De naadloze integratie met Microsoft Entra ID maakte gecentraliseerde en veilige gebruikersverificatie mogelijk, terwijl de compatibiliteit met Jamf zorgde voor een efficiënte uitgifte en configuratie van certificaten voor Apple-devices. Door deze combinatie kon de instelling apparaten en gebruikers moeiteloos beheren met behoud van een beveiligd netwerk.
De implementatie van PKI-certificaten voor bijna 10.000 gebruikers verliep soepel dankzij het onboardingproces van Foxpass. De overgang minimaliseerde verstoringen voor zowel IT-personeel als eindgebruikers. De invoering van authenticatie op basis van certificaten elimineerde de risico's die gepaard gaan met gedeelde wachtwoorden en bood een verbeterde authenticatie tussen apparaten en het netwerk.
De oplossing verbeterde de gebruikerservaring ook aanzienlijk. Met certificaten konden studenten en medewerkers beschikken over naadloze, wachtwoordloze wifi-toegang, waardoor de connectiviteit werd verbeterd en de dagelijkse interacties met het netwerk werden vereenvoudigd.
Resultaat
Vereenvoudigd beheer: Het IT-team constateerde een drastische vermindering van de administratieve overhead. Certificaten konden eenvoudig worden beheerd en ingetrokken via de geautomatiseerde bulkprovisioning en -deprovisioningmogelijkheid van Foxpass, waardoor volledige controle over de netwerktoegang werd verkregen.
Verbeterde beveiliging: Pogingen tot ongeoorloofde toegang zijn aanzienlijk gedaald dankzij authenticatie op basis van certificaten. De instelling voldeed aan de compliancevereisten voor veilige netwerktoegang, wat hun reputatie op het gebied van datasecurity versterkte.
Tevreden gebruikers: Studenten en medewerkers waardeerden de probleemloze wifi-ervaring, met directe, veilige verbindingen op verschillende apparaten.
Schaalbaarheid voor de toekomst: Met Foxpass is de instelling goed voorbereid om extra gebruikers en apparaten te ondersteunen als hun gemeenschap groeit.
We hebben de cruciale overstap gemaakt naar PKI certificaat-gebaseerde authenticatie voor onze wifi-security en dankzij Foxpass ging dat nagenoeg moeiteloos. Hun cloudgebaseerde RADIUS-server integreerde naadloos met Azure AD en Jamf, wat de installatie heeft vereenvoudigd. Het uitgeven van certificaten aan bijna 10.000 gebruikers verliep zo soepel als het maar kon, en nu profiteren onze studenten en medewerkers van ongeëvenaarde veilige toegang. Foxpass heeft echt onze verwachtingen overtroffen.
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
Conclusie
De overgang naar op certificaten gebaseerde authenticatie met Foxpass cloud-hosted RADIUS en PKI heeft de wifi-security van de instelling gemoderniseerd. Door de combinatie van automatisering, robuuste integratie en toonaangevende beveiligingsfuncties heeft Foxpass een nieuwe standaard gezet voor netwerktoegangscontrole.
Voor organisaties die hun wifi-security willen moderniseren biedt Foxpass een schaalbare oplossing, die zich ruimschoots heeft bewezen.