Waarom Imgur Foxpass gebruikte
Imgur implementeert Foxpass om LDAP en beveiligingsbest practices op schaal te automatiseren.
De uitdaging
Het team van Imgur groeide snel en ze voelden de pijn van het handmatig beheren van accounts intern en het handhaven van de beste beveiligingspraktijken voor gebruikers toegang tot hun infrastructuur. Het team besteedde veel waardevolle tijd en middelen aan het handmatig beheren van authenticatie naar servers, het uitvoeren van gebruikersprovisioning, deprovisioning en het resetten van wachtwoorden.
Ze waren op zoek naar een oplossing die hen zou helpen tijd te besparen door toegangscontrole tot hun middelen te automatiseren en hen te helpen beveiligingsbest practices op grote schaal te implementeren.
De Oplossing
Michael Cummings, Principal DevOps Engineer, zegt: "Ik wist welke functies ik zocht in een oplossing en Foxpass was de juiste keuze om onze LDAP te automatiseren en toegangscontrole eenvoudig te beheren voor ons groeiende team."
Foxpass leverde een volledige reeks functies die servertoegang en RADIUS-beheer voor hun VPN automatiseerden, evenals integratie in het ticketingsysteem van Imgur. Terwijl het Imgur IT-team blijft uitbreiden, maakt Foxpass het gemakkelijk om toegang tot hun infrastructuur te beheren.
Voordelen
IT Tijdbesparing
Foxpass geautomatiseerd LDAP- en RADIUS-beheer, wat IT veel tijd en moeite bespaart bij handmatig beheer.
Verbetert beveiligingspraktijken
Foxpass is gebouwd rond beveiligingsbest practices, waardoor het eenvoudig en snel is om toegang aan gebruikers te geven en in te trekken en rol-specifieke toegang tot infrastructuurbronnen te creëren.
Foxpass Schaalbaar met Gemak
Het Imgur-team groeide en gebruikte meer diensten. Foxpass maakte toegangsbeheer snel en eenvoudig, zodat ze hun tijd kunnen besteden aan het opbouwen en opschalen van hun bedrijf.
Over Imgur
Imgur is de beste plek om de meest geweldige afbeeldingen op het internet te delen en ervan te genieten. Elke dag gebruiken miljoenen mensen Imgur om vermaakt en geïnspireerd te worden door grappige, hartverwarmende en nuttige afbeeldingen en verhalen van over de hele wereld. Imgur is 's werelds grootste community voor het delen van afbeeldingen met meer dan 150 miljoen maandelijks actieve gebruikers.
Over Foxpass
Foxpass biedt server- en Wi-Fi®-beveiliging. Foxpass zorgt ervoor dat de ingenieurs van een bedrijf alleen toegang hebben tot de machines die ze mogen, voor een bepaalde tijd, en alleen toegang hebben tot wat nodig is. Dit wordt bereikt via LDAP, RADIUS, & SSH Key management.
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