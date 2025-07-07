Waarom Evident.io Foxpass koos
Foxpass levert gecentraliseerde authenticatie voor Evident.io
De uitdaging
Het Technology Operations team van Evident.io groeide snel, en ze begonnen de pijn te voelen van het handmatig onboarden van nieuwe gebruikers en het beheren van inloggegevens. Als een bedrijf dat in de cloud is geboren, zijn geautomatiseerde operaties en processen essentieel voor het opschalen van kernservices. Het elimineren van handmatige processen die kwetsbaar worden tijdens snelle groei was cruciaal.
Het intern beheren van LDAP kan zowel kostbaar als ingewikkeld zijn, waardoor waardevolle middelen worden weggenomen van de kernfocus van het bedrijf. Ze zochten naar een oplossing die hen zou helpen om gebruikersaccountinfrastructuur op schaal te automatiseren en gecentraliseerde authenticatie te bieden.
De Oplossing
Rick Colette, Director of DevOps zegt: “Het identificeren en implementeren van een geautomatiseerde LDAP-oplossing die centrale authenticatie voor ons hele team zou bieden, bleek cruciaal. We hebben een aantal discussies gehad binnen de organisatie, en het vinden van oplossingen die passen bij onze moderne technologiebenadering stelt ons in staat om sneller te bewegen en efficiënter te zijn.”
Foxpass bood de flexibiliteit en controle om gebruikers toegang te automatiseren en zorgde voor gecentraliseerde authenticatie die eenvoudig te beheren is. Het Evident.io-team kon eenvoudig nieuwe gebruikers toevoegen, hun toegang beperken tot alleen de benodigde bronnen en oude accounts programmatisch deactiveren.
Voordelen
Bespaar tijd en geld voor IT
Foxpass geautomatiseerde LDAP, waardoor het ingewikkelde en tijdrovende proces van het toewijzen van engineeringtijd om het handmatig intern te beheren, wordt geëlimineerd.
Verbeterde beveiligingspraktijken
Foxpass is gebouwd rond beveiligingspraktijken, en helpt Evident.io toegang te controleren door gebruik te maken van beleid dat de toegang beperkt tot rol-specifieke gebieden en infrastructuurbronnen.
Over Evident.io
Evident.io was de pionier en leider in beveiliging en compliance-automatisering voor de publieke cloud. Het Evident Security Program (ESP) stelt organisaties van alle groottes in staat om proactief het beveiligingsrisico van de publieke cloud te beheren – het verkleinen van het aanvalsoppervlak en het verbeteren van de algehele beveiligingshouding, allemaal vanaf één dashboard.
ESP monitort continu de gehele publieke cloud footprint van een organisatie, identificeert en beoordeelt rapportages. Evident.io was een particulier bedrijf gevestigd in Pleasanton, CA en werd ondersteund door Bain Capital Ventures, GV, True Ventures en Venrock. Evident.io werd later overgenomen door Palo Alto Networks.
Over Foxpass
Foxpass biedt server- en Wi-Fi RADIUS-beveiliging. Foxpass zorgt ervoor dat je engineers en servers beschermd zijn met behulp van de bestaande authenticatiemethoden en geautomatiseerde toegangsbeleid van je team. Dit wordt bereikt via LDAP, RADIUS en SSH-sleutelbeheer.
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