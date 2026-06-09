Waarom Foxpass de moeite waard is

Foxpass is, net als elke goede DevOps- of IT-tool, ontworpen om je bedrijf zowel tijd als geld te besparen. Het maakt directorybeheer eenvoudiger en verlaagt de ontwikkelingskosten door verbeterde beveiliging, automatisering en efficiëntie.
Laten we daarom even kijken naar Foxpass, wat het doet en welke besparingen het je bedrijf kan opleveren, waardoor de initiële investering meer dan de moeite waard is.
Veiligheid
Het grootste voordeel van Foxpass voor je bedrijf is de verbetering die het voor je beveiliging oplevert. Foxpass beschermt de meest gevoelige onderdelen van je infrastructuur door ongeautoriseerde gebruikers buiten de deur te houden, zonder onnodige drempels op te werpen voor goedgekeurde gebruikers. Over het algemeen is het voordeel van verbeterde beveiliging moeilijk te meten, maar bedenk eens dit: hoeveel is toegang tot je hosts waard? Jouw broncode? Je interne tools?
Foxpass kan ongeoorloofde toegang tot die systemen voorkomen door Wi-Fi- en SSH-hosttoegang te beperken tot actieve medewerkers met geldige inloggegevens. Als je gedeelde inloggegevens gebruikt, moet je eraan denken de inloggegevens te roteren en je hosts bij te werken telkens wanneer iemand vertrekt of een contract afloopt. Elk handmatig proces vormt een potentieel beveiligingsrisico, vooral wanneer je opschaalt.
Foxpass maakt het eenvoudig om de SSH-sleutels en wachtwoorden van je medewerkers te rouleren. Tegelijkertijd worden alle LDAP- en RADIUS-inlogpogingen gelogd om te controleren op kwaadaardige activiteit, zodat je netwerken veilig blijven.
Automatisering
Foxpass helpt ook bij het automatiseren van standaard beheertaken. Denk eens aan de tijd die het kost om een gebruiker aan je hosts toe te voegen of te verwijderen – of je SSH-toegang nu handmatig beheert of een Puppet- of Chef-script gebruikt, je moet het proces elke keer herhalen wanneer je personeelsbestand verandert. Dat is een hoop tijdrovend regelwerk dat bij elke aanname of vertrek in je dag snijdt.
Dit kan een bijzonder nijpend probleem zijn wanneer je werkt met stagiairs of contractors die er maar een paar maanden zijn. Als het een paar dagen duurt om ze in te stellen, is dat een aanzienlijke hoeveelheid tijd waarin ze hun werk niet kunnen doen.
Met Foxpass kun je ze instellen in de tijd die nodig is om hun e-mailaccount aan te maken.
Bedenk ook wat er gebeurt wanneer je je Wi-Fi®-wachtwoord wijzigt; je moet dit aan iedereen in het bedrijf doorgeven en wachten tot iedereen zijn clients heeft bijgewerkt. Kleine afleidingen zoals deze kunnen zich gedurende de werkdag opstapelen.
Met Foxpass gebruikt iedereen zijn of haar persoonlijke wachtwoord om in te loggen op Wi-Fi®. Foxpass helpt bij het automatiseren van het beheer van SSH-sleutels, wachtwoorden en hostmachtigingen, en als dat nog niet genoeg is, heeft het ook een eenvoudige API waarop je verder kunt bouwen.
Efficiëntie
Werken met LDAP of RADIUS is voor de meeste softwareontwikkelaars geen standaardtaak. Hun onbekendheid met die protocollen leidt tot langere projecttijden, lastiger debuggen en een algemene vertraging van de ontwikkeling. Deze tijd die je aan ontwikkeling besteedt, leidt af van de kernfocus van je bedrijf.
Als je engineers aan interne projecten werken, verlaagt dat je efficiëntie en belemmert het je om klantgerichte functies te bouwen. Je zou geen boom omhakken alleen om een bureaustoel te maken, dus waarom zou je je ontwikkelaars vragen om een LDAP- of RADIUS-server te bouwen? Bij Foxpass ligt onze volledige focus op het 24/7 operationeel houden van LDAP- en RADIUS-servers.
Daarnaast is Foxpass gebouwd om mee te schalen met je verkeer. Wij maken uptime tot onze prioriteit en kunnen piekbelasting opvangen wanneer je nieuwe servers opstart. Ons stand-byteam richt zich op het onderhoud van deze servers, zodat je engineers dat niet hoeven te doen.
Als je je abonneert op ons grootste standaardplan (dat ondersteuning biedt voor maximaal 50 engineers en 200 medewerkers), kost Foxpass slechts $3.000 per jaar. Uitgaande van zeer conservatieve schattingen van engineerworth.com, zou het meer kosten dan een abonnement op Foxpass als een van je 50 engineers in het hele jaar slechts één werkweek besteedt aan het opzetten, configureren en onderhouden van een eenvoudige LDAP-server. Deze schatting houdt ook geen rekening met hostingkosten, die op zijn minst kunnen oplopen tot een paar honderd dollar per jaar.
Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de engineer die dit systeem onderhoudt, bij het bedrijf blijft, omdat toekomstige beheerders veel tijd nodig zullen hebben om ermee vertrouwd te raken en het draaiende te houden. De kosten van een interne oplossing kunnen al snel zwaarder wegen dan de voordelen.
Foxpass verlost je van het gedoe met een zelfgebouwde LDAP- en RADIUS-server en geeft je gemoedsrust over je beveiliging, en dat alles voor een geweldige prijs!
Hoe je het ook bekijkt, Foxpass biedt bedrijven zowel grote voordelen als flinke besparingen. Met Foxpass kun je je netwerk beveiligen, tijd besparen en de efficiëntie in je hele bedrijf verbeteren, dus waar wacht je nog op? Start vandaag nog een gratis proefperiode van 30 dagen! Voor bedrijven met minder dan 5 engineers en in totaal 10 medewerkers zijn we zelfs gratis.
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