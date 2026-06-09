Nagedacht over het verbeteren van je beveiligingsprotocollen? Het is mogelijk om de toegang van medewerkers te beheren op basis van het apparaat van de gebruiker in plaats van alleen op basis van de identiteit van de gebruiker.
Dit betekent dat het apparaat, naast het vertrouwen op medewerkers om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot een account of systeem, de gebruiker zelf automatisch laat inloggen. Dus wanneer een nieuwe medewerker in dienst komt, krijgt die een laptop of mobiele telefoon waarmee die toegang krijgt tot het netwerk van het bedrijf (zoals Wi‑Fi® of intranetten).
Zero-Trust en verificatie met gebruikersnaam
Als je een IT-beheerder bent of je binnen je organisatie bezighoudt met netwerkbeveiliging, ben je misschien bekend met een Zero-Trust Security Model. De zero-trustbenadering betekent dat geen enkele persoon (zowel binnen als buiten je bedrijf) automatisch rechten krijgt als het gaat om het verwerken van informatie en het verlenen van toegang tot netwerken.
Hoe voorzichtig dit ook klinkt, deze methode beschermt je bedrijf beter tegen datalekken en aanvallen door terughoudend te zijn bij het toekennen van rechten.
Wanneer je anderen toegang geeft, spelen er veel factoren en overwegingen mee. Om te beginnen weet je misschien niet wie de gebruiker is als het account elders wordt gebruikt of open blijft staan vanuit een ander account. De gebruiker kan zijn account ook toevoegen op een onbekend apparaat dat met malware is geïnfecteerd, waardoor je hele netwerk gevaar kan lopen.
Wanneer je via een apparaat authenticatie uitvoert, weet je zeker dat het apparaat een betrouwbare bron is. De toegang tot je netwerken blijft alleen op één apparaat en gaat niet ergens anders naartoe, waardoor delen aanzienlijk moeilijker wordt.
De juiste tool voor apparaatauthenticatie vinden
Een efficiënte manier om te authenticeren op basis van apparaat (in plaats van gebruikersnaam) is via PKI-certificaten. Public Key Infrastructure (PKI) is een systeem waarmee je gegevens die naar een apparaat worden verzonden kunt versleutelen en ondertekenen, wat beveiligingsproblemen verlicht, zoals het toewijzen van Wi-Fi®-machtigingen.
Standaard gebruikersauthenticatie voor Wi-Fi® kan gemakkelijk gedecentraliseerd en ongecontroleerd raken wanneer, doorgaans door het delen van accounts, onbekende gebruikers toegang krijgen tot het netwerk. PKI-digitale certificaten maken het eenvoudig om gebruikers en hun apparaten bij te houden en toegang te verlenen zonder bang te hoeven zijn voor een inbreuk.
Natuurlijk helpen PKI-certificaten ook op veel andere manieren. Het identificeert onder andere welke medewerkers zich op je netwerk bevinden. Daarnaast beschermt het tegen man-in-the-middle-aanvallen door communicatie tussen een nietsvermoedende medewerker en een aanvaller via versleuteling te onderscheppen. Dit helpt ook om het probleem van eenvoudig te hacken inloggegevens te verhelpen.
Voor nog meer efficiëntie en gebruiksgemak maakt het Simple Certificate Enrollment Protocol, dat onderdeel is van de Advanced RADIUS-oplossing van Foxpass, PKI-uitgiftes nog eenvoudiger.
Kort samengevat: bescherm je bedrijf
Zero-Trust-beveiligingsprotocollen zorgen ervoor dat elke gebruiker op je netwerk is geauthenticeerd en toestemming heeft om daar te zijn. Bescherm je bedrijf vandaag nog en voorkom mogelijke beveiligingslekken door te authenticeren op apparaatniveau (en niet op gebruikersniveau).
Klaar om je beveiliging te verbeteren? Om de PKI Certificate en SCEP van Foxpass te implementeren, stuur je een e-mail naar help@foxpass.com en helpen we je op weg.
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