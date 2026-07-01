Nu organisaties certificaatgebaseerde authenticatie invoeren om hun Zero Trust-initiatieven te versterken, beginnen velen met Microsoft Cloud PKI om certificaten uit te geven aan apparaten die zijn ingeschreven in Intune. Het is een gestroomlijnde, Microsoft-native aanpak voor het uitgeven van certificaten op Windows, macOS, iOS en Android met behulp van Intune-certificaatprofielen.
De meeste praktijkomgevingen reiken echter veel verder dan Intune. IT-teams ondersteunen routinematig Wi-Fi-controllers, firewalls, switches, VPN-apparaten, RADIUS-servers, Linux-eindpunten, IoT-systemen, Chromebooks, servers, SaaS-workloads en interne applicatieservices. Velen gebruiken ook meerdere MDM's, vooral in omgevingen met macOS- of iOS-apparaatparken. En bijna alle organisaties bieden ondersteuning voor onbeheerde apparaten, BYOD-, contractor- en gastapparaten. Deze systemen kunnen zich niet registreren in Intune en kunnen daarom geen certificaten ontvangen van Microsoft Cloud PKI. Naarmate organisaties certificaatgebaseerde toegang tot hun netwerken, applicaties en infrastructuur uitbreiden, wordt deze kloof steeds moeilijker te overbruggen zonder een bredere, flexibelere PKI.
Dit is waar Foxpass in beeld komt. Foxpass Cloud PKI biedt een flexibelere, schaalbaardere en completere benadering van op certificaten gebaseerde beveiliging, met dekking voor alles binnen en buiten Intune.
In deze blog bespreken we waarvoor Microsoft Cloud PKI is ontworpen, waar organisaties vaak tegen beperkingen aanlopen, hoe Foxpass die hiaten opvult met een flexibelere, infrastructuurbrede PKI, en waarom Foxpass het meest complete alternatief is voor teams die overal veilige certificaatuitrol nodig hebben — niet alleen in Intune.
Wat is Microsoft Cloud PKI?
Microsoft Cloud PKI is een in de cloud gehoste certificeringsinstantie die specifiek is ontworpen voor op Intune gebaseerde certificaatuitgifte. Het is inbegrepen bij de Microsoft Intune Suite of beschikbaar als een à-la-carte-add-on, en het maakt het niet meer nodig om on-premises certificeringsinstanties (AD CS) of de verouderde NDES-connector te onderhouden, terwijl het de implementatie van certificaten vereenvoudigt voor apparaten die gebruikmaken van door Intune beheerde certificaatworkflows. Het geeft certificaten uit via Intune SCEP- en PFX-profielen, valideert aanvragen via de apparaatbeheerpijplijn van Intune en handhaaft intrekkings- en lifecyclecontroles die geschikt zijn voor aan Intune gebonden certificaten. Deze scope is bewust gekozen en zorgt voor een eenvoudige, veilige end-to-end certificaatervaring voor apparaten die al deelnemen aan Intune-beheer.
Daardoor is Microsoft Cloud PKI ideaal voor organisaties die volledig inzetten op apparaatbeheer met Intune. Maar dat is ook de grootste beperking.
Beperkingen van Microsoft Cloud PKI
Microsoft Cloud PKI werkt goed voor in Intune ingeschreven endpoints, maar voorziet niet in de certificaatbehoeften van de rest van het netwerk. Hieronder staan de beperkingen waar de meeste IT-teams tegenaan lopen.
1. Alleen apparaatinschrijving met Intune
Microsoft Cloud PKI geeft alleen certificaten uit aan apparaten die zijn ingeschreven in Intune en Intune SCEP- of PFX-profielen kunnen ontvangen. Omdat Cloud PKI bewust is afgestemd op het beheerde apparaatmodel van Intune, biedt het geen mogelijkheid om certificaten uit te geven aan apparaten buiten Intune — zoals BYOD-, contractor-, guest- of infrastructuurapparaten. Daardoor zien organisaties vaak gaten in de dekking wanneer ze certificaatgebaseerde toegang uitbreiden naar gebruikers of systemen die buiten de beheergrens van Intune vallen.
2. Geen ingebouwde RADIUS-server
Microsoft Cloud PKI bevat geen RADIUS-service. Organisaties die certificaatgebaseerde Wi-Fi- (EAP-TLS) of VPN-authenticatie implementeren, hebben nog steeds een aparte RADIUS-oplossing nodig voor authenticatie, identiteitsintegratie, toegangsbeleid en netwerkhandhaving binnen hun bestaande infrastructuur.
3. Geen ondersteuning voor CSR- of API-gebaseerde certificaatworkflows
Microsoft Cloud PKI biedt geen CSR-upload, API-gebaseerde certificaatuitgifte, ACME of SCEP-inschrijving voor apparaten buiten Intune. Omdat certificeringsworkflows bewust gekoppeld zijn aan het model van Intune voor beheerde apparaten, is er geen inschrijvingstraject voor servers, microservices, load balancers, appliances of netwerkinfrastructuur. Daarom breiden veel organisaties Microsoft Cloud PKI uit of vervangen ze het door een uitgebreide PKI die ook deze extra systemen kan ondersteunen.
4. Beperkte ondersteuning voor hybride en BYOD-omgevingen
De meeste organisaties werken met gemengde MDM-omgevingen, macOS-devices die worden beheerd met Jamf/Iru (Kandji), contractors en externe partners, en onbeheerde apparaten die Wi-Fi-toegang nodig hebben. Microsoft Cloud PKI kan geen certificaten uitgeven aan deze apparaten.
Deze beperkingen kunnen echte operationele uitdagingen veroorzaken, vooral voor teams die uiteenlopende gebruikersgroepen beheren of een zero-trust-beveiligingsmodel implementeren. Organisaties die op zoek zijn naar een completere, flexibelere oplossing, doen er goed aan een alternatief te overwegen dat verder gaat dan Intune en deze functionele hiaten opvult. Foxpass is gebouwd om precies dat te doen.
Maak kennis met Foxpass: het ideale Microsoft Cloud PKI-alternatief
Foxpass Cloud PKI is een cloud-native certificaatautoriteit die is ontworpen om te werken binnen het volledige scala aan apparaten en systemen in moderne omgevingen. Het ondersteunt certificaatuitgifte niet alleen voor traditionele endpoints, maar ook voor netwerkapparatuur, security appliances, servers en interne services. Dezelfde PKI kan worden gebruikt voor Wi-Fi (EAP-TLS), VPN-toegang, NAC-implementaties en zelfs voor IoT, BYOD en andere onbeheerde apparaten. Foxpass ondersteunt SCEP in elke SCEP-compatibele MDM — waaronder Intune, Jamf, Iru (Kandji), Workspace ONE en Addigy — en ondersteunt ook traditionele PKI-workflows zoals CSR-indiening en handmatige certificaatinschrijving. Voor apparaten die volledig buiten een MDM vallen, biedt Foxpass eenvoudige BYOD-certificaatinstallatieprogramma's om de onboarding van certificaten te vereenvoudigen. Identiteitssynchronisatie is beschikbaar met Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin en andere providers, waardoor een uniforme handhaving van beleid mogelijk is voor een breed scala aan gebruikers- en apparaatidentiteiten.
Foxpass Cloud RADIUS
Naast certificaatuitgifte biedt Foxpass een volledig beheerde Cloud RADIUS -service die speciaal is ontwikkeld om naadloos samen te werken met Foxpass Cloud PKI. Samen creëren ze een uniforme, end-to-end workflow voor certificaatgebaseerde authenticatie voor Wi‑Fi en VPN. De service ondersteunt EAP-TLS voor certificaatgebaseerde toegang, EAP-TTLS en PEAP voor methoden op basis van inloggegevens, en RadSec voor het transporteren van RADIUS-verkeer via beveiligde, met TLS versleutelde kanalen. Foxpass werkt met veelgebruikte Wi-Fi- en VPN-infrastructuur zoals Cisco, Aruba, Meraki, Fortinet en Ubiquiti/UniFi, waardoor organisaties netwerkauthenticatie kunnen versterken zonder hun bestaande hardware volledig te vervangen. Omdat de RADIUS-service in de cloud wordt gehost en hoge beschikbaarheid biedt, hoeven IT-teams geen on-prem RADIUS-servers te implementeren of te onderhouden. Identiteiten en groepslidmaatschappen stromen rechtstreeks vanuit je identiteitsprovider door, en beleid kan consistent worden toegepast op alle apparaten, of ze nu worden beheerd via een MDM, zijn ingeschreven via SCEP of aan boord zijn gebracht via het Foxpass BYOD-installatieprogramma.
Door Foxpass Cloud PKI en Cloud RADIUS te combineren in één samenhangend platform, biedt Foxpass een completer en schaalbaarder alternatief voor Microsoft Cloud PKI. Het is ontworpen voor de dynamische IT-omgevingen van vandaag, niet alleen voor omgevingen die door Microsoft worden beheerd.
Foxpass vs Microsoft Cloud PKI: functievergelijking
Bij het evalueren van Microsoft Cloud PKI en Foxpass worden hun verschillende toepassingsgebieden duidelijk. Microsoft Cloud PKI richt zich op certificaatuitgifte voor door Intune beheerde apparaten en biedt een naadloze, geïntegreerde ervaring binnen dat ecosysteem. Foxpass ondersteunt daarentegen certificaatgebaseerde beveiliging in je hele omgeving — inclusief infrastructuurapparaten, gemengde platformomgevingen, onbeheerde endpoints en systemen die RADIUS-gebaseerde authenticatie vereisen — en biedt daarmee de bredere dekking en schaalbaarheid die veel organisaties nodig hebben.
Hieronder vind je een vergelijking naast elkaar van de belangrijkste functies:
Functie
Microsoft Cloud PKI
Foxpass Cloud PKI
Certificaatinschrijving
Alleen Intune SCEP/PFX
SCEP (any MDM), CSR, handmatige workflows, BYOD-installatieprogramma
Ondersteuning voor apparaten
Door Intune beheerde endpoints
Elk apparaat: endpoints, servers, infrastructuur, IoT, BYOD
MDM-compatibiliteit
Alleen Intune
Elke SCEP-compatibele MDM
Ondersteuning voor RADIUS
Niet inbegrepen
Ingebouwde Cloud RADIUS met EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP en RadSec
Identiteitsintegraties
Entra ID via Intune
Entra ID, Okta, Google, OneLogin en meer
Platformcompatibiliteit
Windows, macOS, iOS, Android (alleen bij inschrijving via Intune)
Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook, Linux
Flexibele prijzen
Vereist Intune Suite of een add-onlicentie
Beschikbaar als zelfstandige PKI, of inbegrepen bij RADIUS Advanced-licenties, zonder afhankelijkheid van Intune
Foxpass levert voor de belangrijkste behoeften in de levenscyclus van certificaten en breidt de ondersteuning uit naar onbeheerde apparaten, diverse identiteitsproviders en directe netwerktoegangscontrole. Organisaties die veilige, schaalbare authenticatie willen zonder vast te zitten aan één platform voor apparaatbeheer, profiteren van de flexibiliteit en eenvoudige implementatie van Foxpass.
Als je organisatie ook certificaatgebaseerde authenticatie voor Entra ID verkent, vind je onze handleiding over How to Configure Microsoft Entra CBA Using Foxpass Cloud PKI wellicht handig. Het leidt je door het installatieproces en legt uit hoe door Foxpass uitgegeven certificaten naadloos integreren met Entra CBA-workflows.
Use cases waarin Foxpass uitblinkt
Foxpass is ontwikkeld om te voldoen aan de praktijkbehoeften van moderne IT-teams. Door de flexibiliteit en ingebouwde netwerkintegratie is het de ideale oplossing voor organisaties die toegang moeten beveiligen op een breed scala aan apparaten en in verschillende omgevingen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende use cases waarin Foxpass beter presteert dan Microsoft Cloud PKI:
1. Certificaatgebaseerde wifi-authenticatie
Foxpass maakt veilige, certificaatgebaseerde authenticatie mogelijk voor wifi-netwerken met 802.1x en EAP-TLS. Het werkt naadloos samen met access points en netwerkhardware van toonaangevende leveranciers zoals Cisco, Aruba, Meraki en Ubiquiti. Met Foxpass Cloud RADIUS hoef je je eigen RADIUS-infrastructuur niet te implementeren en te onderhouden.
2. BYOD en registratie van onbeheerde apparaten
In tegenstelling tot Microsoft Cloud PKI, dat alleen apparaten ondersteunt die zijn ingeschreven in Intune, maakt Foxpass het eenvoudig om certificaten uit te geven aan elk apparaat. Of het nu gaat om een persoonlijke laptop, de telefoon van een contractor of een Chromebook die op school wordt gebruikt, Foxpass ondersteunt veilige onboarding zonder de controle in gevaar te brengen.
3. Veilige VPN-toegang
Foxpass-certificaten kunnen worden gebruikt om VPN-clients op verschillende platforms te authenticeren. IT-teams kunnen certificaatgebaseerde toegang afdwingen voor externe gebruikers, zodat alleen vertrouwde apparaten VPN-verbindingen kunnen opzetten, zonder afhankelijk te zijn van wachtwoorden of gebruikersregistratie in Intune.
4. Zero-trust identiteits- en netwerktoegang
Foxpass ondersteunt realtime synchronisatie met identiteitsproviders zoals Entra ID en Okta, waardoor organisaties toegangsbeleid kunnen afdwingen op basis van zowel gebruikers- als apparaatidentiteit. In combinatie met certificaatgebaseerde authenticatie en Cloud RADIUS ondersteunt Foxpass een echte zero-trust-aanpak over zowel de netwerk- als identiteitslaag heen.
Deze use cases weerspiegelen de groeiende behoefte aan veilige, schaalbare toegangsoplossingen die verder gaan dan het ecosysteem van Microsoft. Met Foxpass kunnen organisaties hun processen vereenvoudigen, risico's verkleinen en de gebruikerservaring verbeteren in elke omgeving die ze beheren.
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Microsoft Cloud PKI kan een handige optie zijn voor organisaties die al sterk verweven zijn met het Intune-ecosysteem, maar schiet tekort wanneer flexibiliteit, bredere apparaatondersteuning en volledige netwerkintegratie vereist zijn. Het gebrek aan ondersteuning voor RADIUS, de beperkte apparaatcompatibiliteit en de korte levensduur van certificaten zorgen voor onnodige uitdagingen voor IT-teams die moderne, hybride omgevingen beheren.
Foxpass is het beste alternatief. Het biedt alle voordelen van certificaatgebaseerde beveiliging, zonder je vast te zetten aan één platform. Met certificaatgebaseerde authenticatie, naadloze identiteitsintegratie en een volledig beheerde Cloud RADIUS-backend maakt Foxpass het eenvoudig om veilige toegangsbeleidsregels te implementeren op elk apparaat, voor elke gebruiker en op elke locatie.
Of je nu Microsoft Cloud PKI wilt vervangen of de mogelijkheden ervan wilt uitbreiden, Foxpass biedt je alles wat je nodig hebt in één enkel, eenvoudig te beheren platform.
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