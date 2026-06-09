Beveiligingsincidenten en datalekken komen in de technologische wereld van vandaag zorgwekkend vaak voor. Elke dag is er meer nieuws over gecompromitteerde gegevens, waarbij rapporten suggereren dat er elke dag 7 miljoen gegevensrecords worden gecompromitteerd.
Hoewel veel organisaties buiten de deur zoeken naar de oorzaak van deze datalekken, ligt het probleem meestal intern. Slechte mechanismen voor toegangscontrole kunnen (en doen dat helaas maar al te vaak) leiden tot inbreuken op de toegangscontrole.
De meeste organisaties zetten uitgebreide systemen voor toegangsbeheer in om inbreuken op afstand te houden. Toch kunnen deze systemen soms grote zwakke punten hebben die de deur openzetten voor rampspoed.
Soms lijkt toegangsbeheer in theorie effectief, maar in de praktijk kan het nutteloos blijken te zijn. In andere gevallen kunnen kwaadwillende medewerkers achter inbreuken op de toegangscontrole zitten. Ongeacht de oorzaak kunnen deze inbreuken rampzalig zijn.
Er zijn verschillende soorten inbreuken op toegangscontrole die organisaties kunnen verlammen en waardevolle informatie kunnen blootstellen aan pottenkijkers. Laten we eens kijken naar de populaire typen inbreuken op toegangscontrole en ontdekken hoe Foxpass kan helpen je daartegen te beschermen.
Misbruik van rechten
Je medewerkers weten de exacte locatie van je gevoelige gegevens en de mazen in het toegangscontrolemechanisme. Daarom vindt een van de meest ingrijpende vormen van schending van toegangscontrole plaats door toedoen van medewerkers binnen een organisatie.
Je kunt het beste toegangscontrolesysteem voor je organisatie implementeren, maar een kwaadwillende medewerker kan zijn rechten nog steeds eenvoudig misbruiken om toegang te krijgen tot de meest kritieke gegevens van een organisatie.
Zelfs met standaardgebruikersrechten kan een gebruiker toegang krijgen tot het geheugen van alle processen die onder een gebruikersaccount worden uitgevoerd. Van daaruit kan een medewerker eenvoudig schadelijke code integreren in de gebruikersprocessen, toegang krijgen tot de achterdeur van het systeem, toetsaanslagen onderscheppen en de inhoud in de browser wijzigen.
Standaard gebruikersrechten zijn voldoende om een gebruiker een plug-in te laten downloaden en een backdoor en keylogger in het systeem te laten integreren.
Misbruik van privileges is daarom een van de meest voorkomende en gevaarlijke vormen van schendingen van toegangscontrole en moet dus worden gemonitord.
Nalatigheid
Nalatigheid is een ander type inbreuk op interne toegangscontrole dat een bedreiging vormt voor een organisatie.
Mensen maken de hele tijd fouten. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat iemand met beheerstoegang tot bedrijfsgegevens een domme fout kan maken als het gaat om het verwerken van gegevens. Een nonchalante houding van het management of medewerkers ten opzichte van beveiligingskwesties heeft in veel gevallen tot rampzalige gevolgen geleid.
Het onbeheerd achterlaten van waardevolle data of apparatuur is een andere kritieke fout die mensen vaak maken, wat kan leiden tot beveiligingsincidenten en datalekken binnen de organisatie.
Malafide medewerkers of pottenkijkers van buitenaf kunnen misbruik maken van deze nalatigheid, toegang krijgen tot de kritieke gegevens van de organisatie en zo een ernstige bedreiging vormen voor de beveiliging.
Domeinaanval
Domeinaccounts zijn de accounts van de meeste zakelijke gebruikers binnen een organisatie. Met deze accounts kunnen gebruikers toegang krijgen tot de netwerkdiensten van een bedrijfsnetwerk en ze bieden meestal standaard toegang tot netwerkdiensten.
Als gevolg hiervan is het eenvoudig om bedrijfsgegevens te compromitteren als een geïnfecteerde gebruiker of een kwaadwillende insider toegang heeft tot de bedrijfsdatabase.
Domeintoegang en autorisatie stellen aanvallers ook in staat om toegang te krijgen tot de netwerkstations en netwerkmappen van de gebruiker, interne resources te delen en zelfs toegang te krijgen tot andere werkstations binnen hetzelfde netwerk.
Tijdens een actieve sessie kunnen aanvallers eenvoudig gebruikmaken van netwerkdiensten zoals externe toegang, SVN, FTP, TFS, GIT en SSH om in te breken op de werkstations van gebruikers met hogere rechten.
Inbreuk door een externe partij door gebrekkige toegangscontrolemechanismen
Een gebrekkig toegangscontrolemechanisme kan buitenstaanders ongeautoriseerde toegang geven tot organisatiegegevens. Inbreuken door buitenstaanders zijn meestal direct terug te voeren op een gebrek aan de juiste toegangscontrolemechanismen.
Soms worden beheerdersrechten binnen een organisatie onvoldoende gecontroleerd. Op andere momenten kunnen de applicaties van derden die binnen de organisatie worden gebruikt, kwetsbaarheden en beveiligingslekken introduceren. Een aanvaller kan deze mazen eenvoudig gebruiken om kritieke organisatiegegevens te compromitteren.
Onbedoelde blootstelling op het web
Organisaties migreren tegenwoordig steeds meer data naar de cloud. Met de introductie van cloudgebaseerde architectuur neemt de kans echter aanzienlijk toe dat kritieke informatie per ongeluk op het web terechtkomt. Cloudbeveiliging is uitzonderlijk belangrijk, vooral wanneer organisaties gevoelige informatie in de cloud opslaan en de toegang tot de cloud strikt moet worden beheerd en bewaakt.
Datalekken door thuiswerkers
Werknemers op afstand zijn tegenwoordig vaak onmisbaar voor bedrijven. Als een ongelukkig neveneffect komen datalekken bij thuiswerkers steeds vaker voor.
Sommige medewerkers werken permanent op afstand, terwijl anderen dat af en toe doen. Hoewel werken op afstand de kwaliteit van leven en de productiviteit verbetert, kan het ten koste gaan van de beveiliging van de organisatie.
Er zijn twee situaties waarin thuiswerken een bedreiging kan vormen voor de beveiliging van de organisatie:
Ten eerste is het mogelijk dat een medewerker op afstand een onbeveiligde internetverbinding gebruikt om toegang te krijgen tot het werksysteem. Dit probleem is minder groot bij gebruik van een thuisnetwerk, maar wordt versterkt wanneer werknemers op afstand via openbare Wi‑Fi® toegang krijgen tot het werksysteem.
Een bekwame hacker kan gemakkelijk via public Wi-Fi® toegang krijgen tot backdoors, toetsaanslagenloggers installeren en de computer van het slachtoffer beschadigen.
Een andere beveiligingsdreiging ontstaat wanneer het apparaat van de thuiswerker wordt gestolen. Als het slachtoffer is ingelogd op een werkaccount, neemt de kans dat een bekwame hacker toegang krijgt tot gevoelige gegevens aanzienlijk toe.
Hoe Foxpass kan helpen
Met alle bedreigingen en kwetsbaarheden waarmee organisaties te maken hebben, is cyberbeveiliging belangrijker dan ooit. Bedrijven hebben een oplossing nodig die hun netwerken en gebruikers beschermt en tegelijkertijd veilige toegang tot hun netwerken biedt.
Dit is waar Foxpass in beeld komt. Foxpass biedt geavanceerde toegangscontrole, waardoor organisaties robuuste controle hebben over waar gebruikers toegang toe hebben op hun netwerk, zodat onbevoegde gebruikers buiten de deur blijven. Foxpass gebruikt cloud RADIUS, PKI, cloud LDAP en SSH Keys om te beheren welke apparaten verbinding kunnen maken en om toegang te monitoren, ter ondersteuning van beveiliging en om te voldoen aan IT-complianceregels. Tegelijkertijd worden gebruikersaccounts beschermd met multifactorauthenticatie (MFA) om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
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