Laten we eerlijk zijn: meerdere wachtwoorden onthouden voor accounts, apparaten, netwerken en websites kan frustrerend zijn. Het is dan ook niet vreemd dat mensen wachtwoorden vaak hergebruiken en delen. Sterker nog, uit een onderzoek van wachtwoordbeheerbedrijf LastPass bleek dat 95% van de respondenten maximaal 6 wachtwoorden met anderen deelt en 59% wachtwoorden hergebruikt.
Op de werkvloer zijn de resultaten van de enquête al niet veel rooskleuriger: 61% van de mensen deelt eerder werkwachtwoorden dan persoonlijke wachtwoorden.
In het LastPass-onderzoek zijn de belangrijkste redenen om wachtwoorden binnen een organisatie te delen: voor noodgevallen, het delen van teamaccounts en het delegeren van werk aan anderen.
Wachtwoorden delen brengt echter veel risico's met zich mee waar medewerkers zich bewust van moeten zijn. Met dat in gedachten, laten we kijken naar de risico’s van het delen van wachtwoorden en hoe je die veilig kunt aanpakken.
Beveiligingsinbreuken in netwerken komen te vaak voor
Mensen hergebruiken vaak wachtwoorden omdat ze zich overweldigd voelen door het aanmaken en opslaan van wachtwoorden. Dit vertaalt zich in slechte wachtwoordgewoonten op de werkvloer, wat kan leiden tot een veel grotere bedreiging dan veel mensen zich realiseren.
"Wachtwoorden zijn verouderd, ze zijn irritant voor gebruikers, ze frustreren IT-teams, ze zijn moeilijk te onthouden," zei Malcolm Harkins, chief security and trust officer bij beveiligingsbedrijf Cylance, terwijl hij uitlegde waarom slechte wachtwoordgewoonten zo makkelijk ontstaan.
Al met al kost het tijd en moeite om wachtwoorden goed te beveiligen, wat er vaak voor zorgt dat je systemen kwetsbaar blijven voor aanvallen. Het simpelweg elimineren van mogelijke manieren waarop systemen en netwerken gecompromitteerd kunnen raken, is een best practice-procedure.
Het verwaarlozen van wachtwoordbeveiliging kan echter ernstige gevolgen hebben. Een ongelukkig gevolg zie je bijvoorbeeld wanneer het hergebruik van het wachtwoord van een Dropbox-medewerker leidde tot de diefstal van 60M+ gebruikersgegevens.
Door sterkere beveiligingsmaatregelen te implementeren, zoals nieuwe medewerkers tijdens hun onboarding te trainen om nooit dezelfde inloggegevens te hergebruiken, kun je kostbare beveiligingsinbreuken voorkomen.
Maak een einde aan handmatige processen voor toegangsbeheer
Als het gaat om de onboarding en offboarding van medewerkers, hangt de beveiliging van je bedrijf af van het vinden van de beste tool om de klus te klaren. Het gebruik van geautomatiseerde beveiligingstools is bijvoorbeeld een handige manier om de beveiliging op peil te houden zonder je medewerkers extra te belasten. Dit maakt het voor gebruikers makkelijker om in te loggen op hun accounts en netwerk zonder meerdere wachtwoorden te hoeven onthouden of het risico te lopen dat ze in handen vallen van kwaadwillenden.
Wanneer je de beveiliging van je AWS- of Google-netwerkservers automatiseert, bespaar je je team tijd en geld. Daarnaast biedt dit een breed scala aan voordelen, waaronder:
Minder risico dat medewerkers wachtwoorden delen.
Kostenbesparing doordat je niet vanaf nul hoeft te bouwen.
Voorkom kostbare inbreuken op de netwerkbeveiliging.
Honderden uren tijd bespaard bij het onboarden of offboarden van medewerkers.
Foxpass bespaart je bedrijf zowel tijd als geld
Met Foxpass heb je maar één wachtwoord, allemaal gekoppeld aan je hoofdlogin voor medewerkers via G Suite of O365. Dit vermindert de noodzaak om meerdere wachtwoorden te onthouden en maakt het delen van wachtwoorden onmogelijk, waardoor accounts veilig blijven en gebruikers zich toch eenvoudig kunnen aanmelden.
Foxpass is single sign-on voor je infrastructuur en biedt medewerkers eenvoudige toegang en IT-teams de gemoedsrust die voortkomt uit sterke netwerkbeveiliging.
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