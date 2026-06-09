De meeste teams beveiligen de toegang tot wifi, maar open Ethernet-aansluitingen zijn nog steeds te vinden in vergaderruimtes, kantoren en labs. Eén enkele plug-in kan een directe toegangspoort worden tot gevoelige systemen als bekabelde toegang niet is geautoriseerd.
RADIUS voor autorisatie op bekabelde LAN sluit dat gat. Met Foxpass Cloud RADIUS pas je dezelfde identiteitsgebaseerde controles toe die je voor draadloze verbindingen gebruikt op elke bekabelde verbinding, zodat alleen vertrouwde gebruikers en apparaten verbinding maken met je netwerk.
In deze gids leer je hoe het centraliseren van beleid in Foxpass het beheer vereenvoudigt en je consistente zero-trust-handhaving biedt voor Wi‑Fi en LAN.
Waarom het beveiligen van bekabelde LAN-toegang belangrijk is
Als mensen aan netwerkbeveiliging denken, krijgt wifi meestal alle aandacht. Maar elke onbeheerde Ethernet-poort is een potentiële achterdeur. Zonder autorisatie kan iedereen met fysieke toegang inpluggen en je draadloze beveiliging volledig omzeilen.
Daarom is autorisatie via bekabeld LAN essentieel:
Voorkom ongeautoriseerde walk-ins: Een bezoeker, aannemer of zelfs een student kan een laptop aansluiten en direct verbinding maken met gevoelige systemen als poorten open blijven.
Geef “domme” apparaten autorisatie: Printers, whiteboards en conferentiesystemen ondersteunen vaak geen certificaten, maar hebben nog steeds connectiviteit nodig. Zonder beveiligingsmaatregelen kunnen ze het netwerk blootstellen.
Segmenteer verkeer op functie: Met VLAN enforcement kun je beperkte apparaten (zoals printers of apparatuur voor videoconferenties) de connectiviteit geven die ze nodig hebben zonder ze op dezelfde netwerk-VLAN te plaatsen als de laptops van medewerkers.
Het negeren van Ethernet-poorten creëert een blinde vlek in je beveiligingshouding. Door autorisatie voor het bekabelde netwerk toe te voegen, zorg je ervoor dat elk apparaat, bedraad of draadloos, moet worden geauthenticeerd, ingeschreven of goedgekeurd voordat het verbinding maakt met je omgeving.
Hoe Wired LAN-autorisatie werkt
Autorisatie via bekabeld LAN vertrouwt op door RADIUS ondersteunde 802.1X om te valideren wie en wat er verbinding maakt op poortniveau. Deze aanpak breidt zero-trust-beveiliging uit tot op switchniveau, zodat geen onbeheerd of ongeautoriseerd apparaat erdoor glipt.
802.1X met certificaten: Beheerde laptops en desktops kunnen authenticeren met digitale certificaten (EAP-TLS) of beveiligde inloggegevens (EAP-TTLS). Dit biedt sterke, wachtwoordloze, identiteitsgebaseerde toegangscontrole.
MAC Authorization Bypass (MAB): Niet elk apparaat ondersteunt 802.1X. Printers, teleconferentiesystemen, laboratoriumapparatuur en IoT-eindpunten kunnen worden geautoriseerd via hun MAC-adres. Met Foxpass kun je a
Voeg deze apparaten toe aan een allow-list in de Foxpass-console, zodat je geen switch-specifieke uitzonderingen hoeft te beheren.
Hybride schakelmodi: Enterprise-switches kunnen eerst 802.1X proberen en daarna terugvallen op MAC-gebaseerde controles als het apparaat geen certificaten ondersteunt. Deze gelaagde aanpak houdt de beveiliging streng zonder noodzakelijke apparaten buiten te sluiten.
Door RADIUS te gebruiken voor autorisatie op bedrade LAN's, creëren IT-teams een consistent toegangsmodel voor zowel Wi‑Fi als Ethernet. Het resultaat: elke verbinding wordt geverifieerd, elk apparaat is in beeld en ongewenste plug-ins worden bij de poort tegengehouden.
Gecentraliseerd beheer met Foxpass Cloud RADIUS
Het beheren van autorisatie op het bekabelde LAN betekent vaak dat je moet jongleren met switchconfiguraties, statische MAC-lijsten en aparte Wi-Fi-beleidsregels. Deze lappendeken wordt al snel lastig te controleren en bijna onmogelijk om op te schalen.
Foxpass Cloud RADIUS neemt die complexiteit weg door te fungeren als het centrale controlepunt voor zowel bekabelde als draadloze toegang:
Uniforme beleidsafdwinging: Pas dezelfde autorisatiestandaarden toe op Wi‑Fi en Ethernet, zodat geen enkel apparaat zero-trustregels kan omzeilen.
Vereenvoudigde audits: In plaats van elke switch en elk toegangspunt te controleren, kun je compliance aantonen met één gecentraliseerde console.
Minder overhead: Je hoeft geen verspreide ACL's meer te onderhouden of poortconfiguraties handmatig bij te werken. Wijzigingen die in Foxpass worden aangebracht, worden consistent doorgevoerd in je hele omgeving.
Ontworpen voor veerkracht: Met hoge beschikbaarheid en 99,99% uptime zorgt Foxpass ervoor dat autorisatieservices altijd beschikbaar zijn wanneer je gebruikers ze nodig hebben.
Door de controle te centraliseren, versterkt Foxpass niet alleen de beveiliging van je bekabelde LAN, maar verlaagt het ook de operationele druk op IT-teams. Je krijgt meer zichtbaarheid, consistentie en de zekerheid dat elke verbinding, bedraad of draadloos, correct is geautoriseerd.
Praktische use cases
Autorisatie op een bedraad LAN is niet alleen theorie, het lost dagelijkse beveiligingsuitdagingen op in allerlei sectoren:
Basis- en voortgezet onderwijs en hoger onderwijs: Studenten proberen vaak laptops aan te sluiten op ethernetaansluitingen in klaslokalen of op de campus. Met Foxpass Cloud RADIUS kunnen scholen de toegang beperken, zodat alleen geautoriseerde apparaten van medewerkers gevoelige VLAN's kunnen bereiken.
Bedrijfskantoren: Vergaderruimtes en open werkplekken hebben vaak blootliggende Ethernet-poorten. Bekabelde autorisatie voorkomt dat bezoekers, aannemers of malafide apparaten ongemerkt verbinding maken met je bedrijfsnetwerk.
Gereguleerde sectoren: Zorginstellingen, financiële instellingen en laboratoriumomgevingen zijn afhankelijk van bedrade printers, diagnostische apparatuur of IoT-apparaten die geen certificaatgebaseerde autorisatie ondersteunen. Door MAC-gebaseerde allowlists te gebruiken, blijven deze kritieke tools online en voldoe je toch aan strenge compliance-eisen.
Door RADIUS toe te passen voor autorisatie van bekabelde LAN-toegang kunnen organisaties in allerlei sectoren een verborgen beveiligingslek dichten zonder in te leveren op gebruiksgemak of operationele efficiëntie.
Beveilig vandaag nog je bekabelde en draadloze netwerken
Autorisatie voor bekabelde LAN hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met Foxpass Cloud RADIUS kun je poortgebaseerde toegangscontrole in enkele minuten implementeren, beleid voor bekabelde en draadloze netwerken uniformeren en een van de meest over het hoofd geziene beveiligingslekken in moderne netwerken dichten.
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