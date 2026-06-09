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Trevor Jackins Senior Digital Marketing Manager at Splashtop

Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins is een Senior Digital Marketing Manager bij Splashtop. Hij is ook een enthousiaste gebruiker van Splashtop’s remote access-software, die hij gebruikt om op afstand in te loggen op zijn kantoorcomputer en vanuit huis te werken! Trevor’s enthousiasme voor Splashtop komt voort uit zijn interesse in hoe technologie ons dagelijks leven kan verbeteren.

Artikelen van Trevor Jackins

A person using a laptop and smartphone.
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