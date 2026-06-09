Als je de directory van je organisatie en gebruikersautorisaties moet beheren, weet je misschien niet goed waar je moet beginnen. Er zijn verschillende opties op de markt, maar misschien spreekt het idee van een open-sourceoptie zoals OpenLDAP je wel aan. Er blijft dan nog maar één vraag over: hoe gebruik je OpenLDAP effectief?
Het is tijd om te ontdekken wat OpenLDAP is, hoe het werkt, welke uitdagingen daarbij komen kijken en waarom Foxpass een krachtig, gebruiksvriendelijk alternatief kan zijn. Laten we beginnen...
Wat is OpenLDAP?
OpenLDAP is een gratis, open-source implementatie van het Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), gestart door Kurt Zeilenga in 1998. Het is ontwikkeld als onderdeel van het OpenLDAP Project en wordt gebruikt om directoryservices te implementeren, zodat organisaties gebruikersauthenticatie en -autorisatie kunnen centraliseren.
OpenLDAP draait op tal van Linux-distributies, waaronder Ubuntu. Historisch gezien wordt de OpenLDAP-server slapd genoemd, die luistert naar LDAP-verbindingen op een willekeurig aantal poorten, waarbij 389 de standaard is.
De architectuur van OpenLDAP was oorspronkelijk opgesplitst, met een frontend die netwerktoegang en protocolverwerking afhandelt, en een backend die is gewijd aan gegevensopslag. De moderne OpenLDAP-architectuur is modulair, waardoor er nu veel soorten backends beschikbaar zijn voor andere technologische databases, en niet alleen voor traditionele.
De voor- en nadelen van OpenLDAP gebruiken
Hoewel OpenLDAP door zijn flexibiliteit authenticatie met LDAP op veel verschillende soorten applicaties en apparaten mogelijk maakt, zijn er ook enkele serieuze nadelen:
Je hebt 24/7 beschikbaarheid nodig van een getraind IT-team om OpenLDAP te configureren, in te stellen en uit te rollen
Om OpenLDAP optimaal te laten werken, heb je 100% uptime nodig om ervoor te zorgen dat je gebruikers en apparaten zich naadloos kunnen authenticeren.
De talloze clientapplicaties configureren zodat ze met OpenLDAP communiceren, is geen eenvoudige opgave. Er zijn veel configuraties, waaronder het correct instellen van de ou, dc, dn en cn. Alleen deze stap al kan uren van je tijd kosten door het heen-en-weer gepraat en het geklungel met opties.
De belangrijkste reden waarom de meesten OpenLDAP gebruiken, is toegangsbeheer, maar alleen al uitzoeken wie toegang moet krijgen tot welke applicaties en apparaten, en voor hoe lang, kan erg ingewikkeld zijn om voortdurend te beheren.
Veel applicaties werken niet goed samen met LDAP wanneer ze verbinding maken met een bepaalde poort. Dit kan ontzettend veel tijd kosten, en veel beheerders beschikken niet over voldoende kennis van de juiste certificaten en versleutelingsmethoden.
Veel IT-beheerders deinzen terug voor het gebruik van OpenLDAP, omdat de technische kennis en kunde veel inspanning vergen voor eenvoudige taken, zoals het beheren van directory's voor machinetoegang.
Andere alternatieven voor gebruikersbeheer, zoals Microsoft Active Directory, Chef of Puppet, vereisen nog steeds veel extra inspanning om efficiënt te werken.
LDAP uitvoeren met Foxpass
Als je LDAP moet draaien, is er een betere manier dan je eigen OpenLDAP-server te beheren!
De SaaS-gebaseerde LDAP-implementatie van Foxpass bespaart je ontelbare uren en verlost je IT-team van een enorme, aanhoudende hoofdpijn.
Het Foxpass-team heeft veel tijd besteed aan het verfijnen van de opties voor zijn cloudgebaseerde directoryservice. Met Foxpass kunnen gebruikers eenvoudig worden gegroepeerd om gedelegeerde toegang te krijgen tot de juiste resources en, waar nodig, de juiste machtigingsniveaus toe te wijzen.
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