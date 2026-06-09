Organisaties hebben nog steeds last van een bijna twee decennia oude wifi-hacktechniek die bekend staat als de evil twin-attack. Zo'n aanval is een goed voorbeeld van een Man-in-the-Middle (MitM)-attack. Hoewel bekend, zijn evil twin-attacks nog steeds moeilijk te voorkomen zonder adequate beveiligingsmaatregelen.
Deze blog gaat dieper in op het beruchte GRU-hackincident, waarbij Russische hackers de evil twin-attack gebruikten om wifi-netwerken te infiltreren en gevoelige gegevens van prominente organisaties te onderscheppen. Vervolgens onderzoeken we hoe een op certificaten gebaseerde wifi RADIUS-oplossing deze aanval had kunnen voorkomen.
Hoe werkt een evil twin-attack?
De opzet: Een cybercrimineel zet een nep wifi-netwerk op, met een naam (SSID) die sterk lijkt op een legitiem netwerk. Deze copycat-SSID ziet er misschien identiek uit, maar het malafide netwerk is gemaakt om te misleiden.
De prooi lokken: Nietsvermoedende gebruikers die internettoegang zoeken, zien het nep-netwerk en maken er verbinding mee, ervan uitgaande dat het het echte netwerk is.
Onderschepping van gegevens: Eenmaal verbonden, stroomt al het dataverkeer van de gebruiker, inclusief gevoelige informatie zoals inloggegevens, financiële gegevens en persoonlijke communicatie, via het malafide netwerk van de aanvaller.
Stealth en ontduiking: De aanvaller blijft verborgen, vermijdt achterdocht en legt stilletjes alle gegevens vast zonder dat de slachtoffers dit in de gaten hebben.
Wifi-spionnen betrapt: Het GRU-hackincident onthuld
Volgens SCEPlicity.org hoorde de wereld onlangs over een spraakmakend hackincident dat werd toegeschreven aan hackers binnen de Russische militaire dienst GRU door evil twin-access points (AP) in te zetten.
De aanvallers voerden deze aanvallen uit om gevoelige gegevens te onderscheppen die via wifi-netwerken werden verzonden. Hun doelwitten waren onder meer gerenommeerde organisaties zoals antidopingbureaus in Colorado, Brazilië, Canada, Monaco en Zwitserland, naast de kernenergieactiviteiten van Westinghouse Electric Company, het chemische testlab van Spiez in Zwitserland en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Nederland.
De modus operandi van de Russische hackers was zowel geavanceerd als gewaagd. Ze parkeerden een voertuig dicht bij de gebouwen die doelwit waren en opereerden vanuit dat voertuig. De auto bevatte een arsenaal aan gereedschappen die essentieel waren voor de aanval, waaronder batterijen, een wifi Pineapple, een high-gain directionele wifi-antenne, een 4G-modem en een kleine computer met opslag.
De rol van op certificaten gebaseerde wifi RADIUS-authenticatie
Organisaties moeten geavanceerde beveiligingsmaatregelen nemen om de bedreigingen van evil twin-attacks te beperken en de wifi-netwerkbeveiliging te versterken. Een op certificaten gebaseerde wifi RADIUS-authenticatie-oplossing is een krachtige verdediging tegen deze geavanceerde cyberdreigingen.
In zo'n soort oplossing, zoals van Foxpass, is het authenticatieproces afhankelijk van digitale certificaten voor gebruikersverificatie. Het implementeren van digitale certificaten verbetert het vertrouwen en de veiligheid binnen het wifi-netwerk aanzienlijk.
Wanneer Foxpass wordt ingezet binnen een wifi-infrastructuur, valideert het de digitale certificaten van aangesloten apparaten en gebruikers. Toegang tot het netwerk wordt uitsluitend verleend aan degenen met legitieme certificaten, waardoor pogingen van hackers om malafide wifi-netwerken op te zetten zinloos zijn.
Foxpass: implementatie van een veilige, op certificaten gebaseerde wifi RADIUS-oplossing
Foxpass is een toonaangevende leverancier van SCEP-gebaseerde wifi RADIUS-oplossingen en biedt een robuuste verdediging tegen evil twin-attacks en soortgelijke cyberdreigingen. De implementatie ervan biedt de volgende voordelen:
Robuuste beveiliging: Foxpass zorgt voor sterke authenticatie via op certificaten gebaseerde maatregelen, waardoor het risico op onbevoegde toegang wordt beperkt.
Gecentraliseerd beheer: met een centraal managementplatform kunnen netwerkbeheerders efficiënt toezicht houden op gebruikerstoegang, certificaten en netwerkapparaten.
Schaalbaarheid: Foxpass is geschikt voor bedrijven van elke omvang en speelt moeiteloos in op veranderende security-vereisten.
Naadloze integratie: Foxpass integreert moeiteloos met bestaande wifi-infrastructuur, waardoor het implementatieproces wordt gestroomlijnd.
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Het GRU-hackincident en het gebruik van evil twin-attacks lijken sterk op de evoluerende cyberdreigingen waarmee organisaties worden geconfronteerd. Om dergelijke geavanceerde aanvallen tegen te gaan, speelt het gebruik van op certificaten gebaseerde wifi RADIUS-oplossingen, bijvoorbeeld Foxpass, een cruciale rol bij het versterken van de netwerkbeveiliging. Waakzaamheid en geavanceerde beveiligingsimplementaties zijn essentieel om u te beschermen tegen het zich steeds verder ontwikkelende cyberdreigingen.
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