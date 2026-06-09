Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs staan voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om het beveiligen van hun netwerken. Met een toenemend aantal apparaten, online leerplatforms en cyberdreigingen moeten IT-leiders in het onderwijs ervoor zorgen dat hun wifi-infrastructuur niet alleen betrouwbaar is, maar ook veilig en compliant.
Gelukkig maakt het federale E-Rate-programma het voor scholen mogelijk om financiering te krijgen voor cruciale technologie-upgrades, waaronder tools die de netwerkbeveiliging verbeteren.
Als je school E-Rate-financiering aanvraagt, is dit het ideale moment om over te stappen van verouderde, wachtwoordgebaseerde Wi-Fi-toegang. Traditionele WPA2-PSK-methoden zijn niet alleen onhandig, ze maken je netwerk ook kwetsbaar voor ongeautoriseerde toegang en het delen van wachtwoorden.
In plaats daarvan stappen scholen in het hele land over op certificaatgebaseerde Wi-Fi-authenticatie, mogelijk gemaakt door cloud RADIUS- en PKI-oplossingen.
Foxpass is een goedgekeurde E-Rate-leverancier die K–12-districten helpt om draadloze toegang veilig te beheren via naadloze identiteitsgebaseerde authenticatie. Met integraties voor Microsoft Entra ID (voorheen Azure AD), Jamf en Google Workspace biedt Foxpass schaalbare, veilige toegang voor zowel studenten als medewerkers.
In deze blog leggen we uit hoe E-Rate-financiering je overstap naar moderne Wi-Fi-beveiliging kan ondersteunen en hoe Foxpass de overgang eenvoudig maakt.
Wat is E-Rate en hoe werkt het?
Het E-Rate-programma, officieel bekend als het Schools and Libraries Program van het Universal Service Fund, biedt kortingen om in aanmerking komende K–12-scholen en bibliotheken te helpen betaalbare telecommunicatie en internettoegang te verkrijgen. E-Rate wordt beheerd door de Universal Service Administrative Company (USAC) en staat onder toezicht van de FCC. Het speelt een essentiële rol bij het uitbreiden van digitale leermogelijkheden door financiering te bieden voor cruciale netwerkinfrastructuur.
E-Rate is onderverdeeld in twee financieringscategorieën. Categorie 1 omvat breedbandconnectiviteitsdiensten, zoals internettoegang en wide area networks. Categorie 2 richt zich op interne verbindingen, waaronder switches, access points, firewalls en netwerkbeveiligingsoplossingen. Hier kunnen scholen financiering toewijzen aan tools die de Wi‑Fi-beveiliging en apparaatauthenticatie verbeteren.
Om E-Rate-kortingen te ontvangen, moeten scholen gedetailleerde aanvragen indienen via formulieren zoals Form 470 en Form 471, waarin ze aangeven welke diensten of apparatuur ze van plan zijn aan te schaffen. Belangrijk is dat alle betrokken leveranciers geregistreerde E-Rate-aanbieders moeten zijn (Foxpass voldoet aan deze vereiste, waardoor het in aanmerking komt voor inkoop onder financiering van categorie 2).
Met de juiste planning en documentatie kunnen scholen E-Rate gebruiken om hun netwerken te moderniseren en veilige, schaalbare toegangsoplossingen zoals certificaatgebaseerde wifi-authenticatie te implementeren.
Netwerkbeveiligingsvereisten voor E-Rate-financiering
Om E-Rate-financiering te ontvangen, moeten scholen voldoen aan specifieke vereisten op het gebied van cyberbeveiliging en veiligheid, waaronder naleving van de Children’s Internet Protection Act (CIPA).
Een van de belangrijkste verwachtingen is netwerksegmentatie. Scholen moeten ervoor zorgen dat studenten en medewerkers op gescheiden netwerken worden geplaatst, elk met de juiste toegangscontroles. Dit wordt meestal bereikt door:
Aparte VLAN's voor medewerkers en studenten maken
Verschillende SSID's toewijzen aan gebruikersgroepen
Afzonderlijke regels voor inhoudsfiltering toepassen voor elke groep
Segmentatie alleen beveiligt het netwerk echter niet. Scholen hebben ook een manier nodig om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers en apparaten verbinding kunnen maken. Daar komen certificaatgebaseerde authenticatie en RADIUS om de hoek kijken.
Door op certificaten gebaseerde Wi-Fi-toegang te implementeren, kunnen scholen:
Maak een einde aan gedeelde wachtwoorden die gemakkelijk uitlekken of opnieuw worden gebruikt
Koppel Wi‑Fi-toegang direct aan de identiteit van een gebruiker
Voorzie automatisch toegang en trek die weer in wanneer gebruikers erbij komen of vertrekken
Dwing beleid af op basis van gebruikersrol of -groep (student, docent, beheerder)
Deze mogelijkheden sluiten nauw aan bij E-Rate's focus op veiligheid, toegangsbeheer en beveiligde interne verbindingen.
Waarom op certificaten gebaseerde wifi de slimme keuze is
Veel basis- en middelbare scholen vertrouwen nog steeds op WPA2-PSK-netwerken die een gedeeld Wi‑Fi-wachtwoord gebruiken. Hoewel deze methode eenvoudig in te stellen is, zorgt ze voor ernstige beveiligings- en beheerproblemen. Gedeelde wachtwoorden lekken gemakkelijk uit, zijn lastig te wijzigen en bieden geen manier om de toegang per gebruiker of apparaattype te beheren.
Certificaatgebaseerde Wi-Fi-authenticatie pakt deze problemen aan door toegang te koppelen aan de identiteit van een gebruiker, in plaats van te vertrouwen op een wachtwoord. Elk apparaat krijgt een digitaal certificaat dat bewijst dat het bij een geautoriseerde gebruiker hoort. Deze methode is veiliger, schaalbaarder en beter afgestemd op de E-Rate-compliancevereisten.
Belangrijke voordelen van op certificaten gebaseerde wifi zijn onder meer:
Geen gedeelde wachtwoorden: Gebruikers maken verbinding zonder dat ze een wifiwachtwoord hoeven te kennen of te beheren.
Betere toegangscontrole: Toegang wordt verleend op basis van gebruikersrollen, zoals student, docent of medewerker.
Verbeterde beveiliging: Certificaten kunnen niet opnieuw worden gebruikt, gestolen of geraden zoals wachtwoorden.
Eenvoudige intrekking: Als een apparaat verloren raakt of een gebruiker de organisatie verlaat, kan het certificaat direct worden ingetrokken.
Naadloze ervaring: Zodra ze zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers met certificaten automatisch en veilig verbinding maken.
Foxpass als een voor E-Rate in aanmerking komende cloud-RADIUS- en PKI-oplossing
Foxpass biedt een moderne, in de cloud gehoste RADIUS- en PKI-oplossing die veilige, op certificaten gebaseerde Wi-Fi-authenticatie mogelijk maakt voor K–12-scholen. Met ingebouwde integraties voor platforms zoals Microsoft Entra ID, Google Workspace, Jamf en Intune kunnen IT-teams van scholen met Foxpass identiteitsgebaseerde netwerktoegang uitrollen zonder de complexiteit van het beheren van on-prem hardware of handmatige certificaatprocessen.
Zo ondersteunt Foxpass de doelstellingen van E-Rate:
Maakt veilige Wi-Fi-toegang mogelijk via identiteitsgebaseerde authenticatie
Automatiseert de uitgifte en intrekking van certificaten met je bestaande identiteitsprovider
Ondersteunt netwerksegmentatie door gebruikers aan verschillende VLAN's of SSID's toe te wijzen op basis van hun rol
Integreert met bestaande tools zoals Jamf, Intune en Google Admin Console
Verlaagt de IT-overhead met gecentraliseerd beheer en zero-touch provisioning voor eindgebruikers
Omdat Foxpass cloud-hosted is, hoef je geen lokale servers of infrastructuur te beheren. Scholen kunnen snel aan de slag en voldoen tegelijk aan zowel cyberbeveiligingsnormen als de vereisten om in aanmerking te komen voor E-Rate.
Case study: hoe Los Lunas Schools hun netwerk beveiligde met Foxpass
Los Lunas Schools in New Mexico bedient ongeveer 10.000 studenten en medewerkers verspreid over meerdere campussen. Net als veel schooldistricten worstelden ze met de beperkingen van gedeelde Wi-Fi-wachtwoorden, waaronder frequente verbindingsproblemen, beveiligingsrisico's en de administratieve last van het beheren van netwerktoegang op grote schaal.
Om zowel de beveiliging als de gebruikerservaring te verbeteren, implementeerden Los Lunas Schools Foxpass. Door te integreren met Microsoft Entra ID en Jamf stelde Foxpass Los Lunas in staat automatisch digitale certificaten uit te geven aan apparaten van medewerkers en studenten. Dit maakte wifi-toegang naadloos, veilig en gekoppeld aan de identiteit van elke gebruiker.
Belangrijke resultaten waren onder meer:
Schaalbare implementatie: 10.000 certificaten werden uitgegeven en beheerd met minimale IT-betrokkenheid
Sterkere beveiliging: Ongeautoriseerde toegangspogingen namen aanzienlijk af
Geen wachtwoorden meer: Studenten en medewerkers werden automatisch verbonden, zonder Wi-Fi-gegevens te hoeven invoeren of delen
Eenvoudig intrekken: Apparaten konden snel van het netwerk worden verwijderd als ze verloren raakten of opnieuw werden toegewezen
Toekomstbestendige infrastructuur: Het district heeft nu een basis voor groei en compliance op de lange termijn
Aan de slag met Foxpass via E-Rate
Aan de slag gaan met Foxpass als onderdeel van je E-Rate-strategie is een eenvoudig proces. Omdat Foxpass een goedgekeurde E-Rate-leverancier is, kun je het opnemen in je financieringsaanvragen voor categorie 2 voor interne netwerkupgrades die gericht zijn op het verbeteren van beveiliging en toegangscontrole.
Volg deze stappen om Foxpass op te nemen in je volgende E-Rate-cyclus:
Bevestig de geschiktheid: Zorg ervoor dat je school of district in aanmerking komt voor E-Rate-financiering. De meeste openbare instellingen voor basis- en middelbaar onderwijs komen in aanmerking.
Breng je behoeften in kaart: Bepaal hoe Foxpass past binnen je bredere plannen voor netwerkupgrades. Dit kan bestaan uit het vervangen van gedeelde Wi‑Fi-wachtwoorden, het inschakelen van netwerksegmentatie of het integreren van identiteitsgebaseerde toegang.
Dien formulier 470 in: vermeld Foxpass op je formulier 470 als onderdeel van je aanvraag voor offertes voor interne netwerkdiensten.
Vraag Foxpass aan op Form 471: Zodra je Foxpass hebt geselecteerd, neem je het op in je Form 471-indiening als onderdeel van je financieringsaanvraag.
Gebruik onze SPIN: Verwijs naar het Service Provider Identification Number (SPIN) van Foxpass om ervoor te zorgen dat je verzoek correct wordt gekoppeld. Als je hulp nodig hebt om het te vinden, neem dan direct contact met ons op.
Neem contact op voor ondersteuning: Ons team staat klaar om samen met je E-Rate-consultant of IT-medewerkers documentatie, begeleiding en integratieplanning te bieden.
Met de juiste planning kan je school de overstap naar veilige, certificaatgebaseerde wifi volledig financieren met hulp van het E-Rate-programma en Foxpass.
Klaar om je K–12-wifi te versterken met E-Rate-financiering?
Het moderniseren van de Wi-Fi-infrastructuur van je school hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Met E-Rate Category 2-financiering kunnen K–12-scholen investeren in de beveiliging en schaalbaarheid die ze nodig hebben om digitaal leren te ondersteunen. Foxpass biedt een bewezen, voor E-Rate in aanmerking komende oplossing die gedeelde wachtwoorden vervangt door veilige, identiteitsgebaseerde toegang met cloud RADIUS en PKI.
Als je school dit jaar E-Rate-financiering aanvraagt, is dit het moment om te ontdekken wat Foxpass voor je netwerk kan betekenen. Meer informatie en ga nu aan de slag met Foxpass!