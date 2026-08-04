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MSP technician satisfied with meeting their remote access needs after adopting Splashtop

MSP Summit – najaar 2026

28 - 30 september – Orlando, Florida

Meer informatieEvent Registratie

Eén platform. Meer controle. Minder chaos

Bezoek Splashtop bij stand #405 en ontdek hoe MSPs endpointactiviteiten kunnen automatiseren, problemen sneller kunnen oplossen en endpointbeveiliging kunnen versterken via één uniform platform. 

Exclusieve registratieaanbieding*: 

  • GRATIS Expo + Keynote Pass  

  • $279 Summit Pass — All Access 

MELD JE NU AAN MET CODE: SPLASH 

*Aanbieding alleen geldig voor gekwalificeerde channelpartners (MSPs, agents, resellers, integrators en adviseurs van eindgebruikers) tot en met vrijdag 25 september 2026 om 23:59 uur ET. Gebruik de code om de korting te ontvangen. Niet overdraagbaar. Niet geldig voor eerder betaalde registraties. 

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