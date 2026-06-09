Wi-Fiは教育機関の基盤を支え、オンラインの宿題ポータルから教職員のバーチャル会議まで、あらゆることを可能にしています。ほとんどのK-12の管理者は、自校のWi-Fiネットワークのセキュリティを信頼しており、既存のサイバーセキュリティ対策は十分であると考えています。
残念ながら、その自信は見当違いであることが少なくありません。見落とされがちなWi-Fiセキュリティは、学校のネットワークセキュリティ体制における弱点になりかねません。実際、Comparitech.comによると、米国の学校や大学に対するランサムウェア攻撃による被害額は、2022年に94億5,000万ドルに上りました。
Wi-Fiセキュリティの幻想
学校では、マルウェア対策やフィッシング対策ツールなど、複数のセキュリティソリューションに頼ることがよくあります。これらのソリューションは堅牢なセキュリティ戦略の重要な要素を構成しますが、学校のWi-Fiネットワークをあらゆる脅威から必ずしも保護できるわけではありません。
Wi-Fiネットワークは本質的に安全であり、他のセキュリティ対策で十分に保護できるという考えは、危険な誤解です。これは、学外を拠点とす�ることが多いITスタッフが、意図せずWi-Fiセキュリティをおろそかにしてしまう場合に特に当てはまります。
Wi-Fiの脆弱性に潜むリスク
現実を直視しましょう。Wi-Fiネットワークは、内部または外部の攻撃者に悪用されてシステムへの不正アクセスを許し、深刻な問題を引き起こす可能性があります。Wi-Fiデータの盗聴や傍受（Man-in-the-Middle、つまりMITM攻撃と呼ばれる手口）によって、悪意のある第三者が教師や管理者の資格情報を盗む可能性があります。
これにより、保護されていない管理者／教職員ネットワークへの未承認アクセス、成績評価システムの改ざん、さらには試験などの学術活動を妨げるシステム全体の停止につながる可能性があります。
これに加えて、MITM攻撃は、ランサムウェアが展開されたり、個人データが悪意ある目的で盗まれたりするなど、ほかの攻撃への足がかりにもなり得ます。これは単なる理論上の話ではありません。このような侵害は実際にこれまでも発生しており、適切な対策を講じなければ今後も繰り返されます。
ネットワークセキュリティ：可視性と制御の維持
ネットワークセキュリティのもう1つの重要な側面は、ネットワークアクセスの可視性と制御を維持することです。これには、元従業員や卒業生のアクセス管理も含まれます。不正なアクセスは、望ましくない侵害や機密情報の漏えいにつながり、特に教育機関では設置されているネットワークフィルターを回避してしまう可能性があります。現在アクセスを許可さ��れている認可済みのユーザーだけがアクセスできるようにするには、アクセス制御を定期的に見直して更新することが重要です。
"Evil Twin Attacks” （別名：Wi-Fi盗聴）：学校のWi-Fiネットワークに潜む脅威
特に警戒すべきでありながら見過ごされがちなWi-Fiネットワーク攻撃の一種が、"evil twin"攻撃です。このシナリオでは、正規のネットワークと名前や見た目を似せた不正なWi-Fiネットワークが作成されます。この不正なネットワークは元のネットワークの「evil twin」として機能し、正規のネットワークではなくこちらにユーザーを接続させてしまいます。この手口は実行が不安になるほど簡単で、必要な技術的スキルもごくわずかなため、技術に詳しくない学生でも実行可能な手段となっています。
事情を知らない教師が、日々の業務を行う中で、気づかないうちにこの不正なネットワークに接続してしまう可能性があります。接続されると、教師のデバイスがさらされます。悪意のあるツインネットワークを運用する第三者は、教師のオンライン活動を監視し、ログイン資格情報などの機密データを傍受し、機密リソースにアクセスする可能性があります。
コンプライアンス要件への対応
K-12学校は、Children’s Online Privacy Protection Act（COPPA）、Children’s Internet Protection Act（CIPA）、Family Educational Rights and Privacy Act（FERPA）、および Health Insurance Portability and Accountability Act（HIPAA）など、いくつかの重要な規制の��対象となります。
これらの法律では、学校に対して、生徒のオンライン上の安全を確保し、生徒の記録のプライバシーを保持し、健康情報を保護することが義務付けられています。堅牢なWi-Fiセキュリティフレームワークを導入することは、これらの規制要件を満たすうえで不可欠です。
コンプライアンスとWi-FiセキュリティにおけるRADIUSの役割
RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）は、学校がこれらの基準に準拠するうえで重要な役割を果たします。これにより、Wi-Fiネットワークへの安全で認証済みのアクセスを提供します。既存のシステムと統合でき、設定にほとんど時間がかからない、Foxpass のような堅牢なアクセス制御製品RADIUS server。
RADIUS を使用すると、ユーザーがネットワークへのアクセスを試みた際に、資格情報が認証され、デバイスがセキュリティ基準を満たしているか評価されます。これにより、不正アクセスの可能性が低下し、結果として侵害やデータ漏えいのリスクを軽減できます。その結果、機密性の高い学生データや健康情報へのアクセスを制限することで、FERPA、COPPA、HIPAA におけるプライバシー要件への準拠に役立ちます。
RADIUS認証で提供される制御機能は、CIPAコンプライアンスにも役立ちます。承認されたユーザーのみにネットワークアクセスを許可することで、学校はオンライン活動をより適切に管理・監視でき、不適切なオンラインコンテンツへのアクセスを防ぐために必要な安全対策を講じられます。
今すぐ学校のセキュリティを強化しましょう
セキュリティへの油断は、K-12学校に壊滅的な結果をもたらす可能性があります。今こそ、現在のセキュリティ対策を評価し、特にWi-Fiネットワークに存在する可能性のあるギャップを見直すときです。侵害が発生してからWi-Fiセキュリティの重要性に気づくのでは遅すぎます。
学校のネットワークを真に安全で、コンプライアンスに準拠し、将来に備えたものにするために、今すぐFoxpass RADIUSのようなソリューションを導入しましょう。忘れないでください。セキュリティは単にシステムやデータを守るだけではなく、学生たちの未来を守ることでもあります。K-12学校のWi-Fiセキュリティは、後悔するよりも万全を期すほうが賢明です。