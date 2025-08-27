業界の課題
規制対象業界の組織は、次のことに対するプレッシャーが高まっています：
PHI、PII、財務記録への安全なリモートアクセスおよびオンサイトアクセス
HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA、または社内監査に対応するための詳細なアクセスログを維持
請負業者、臨床医、財務アナリスト、または分散チームに対して、最小権限のアクセスを徹底
機密データを不正利用やコンプライアンス違反のリスクにさらす、危険な共有資格情報や管理されていない VPN/Wi-Fi アクセスを排除します
運用負荷を増やすことなく、ITインフラをモダナイズ
Foxpassは、規制の厳しいIT環境向けに構築された最新のアクセス制御ソリューションを提供します
Foxpassが役立つ理由
ID主導のネットワーク認証
ユーザーID、検証済みの証明書、グループポリシーを通じて、Wi-Fi と VPN へのアクセスを強制します
IdP（Okta、Google、Entra ID、OneLogin）と統合
共有Wi-Fi認証情報や管理されていないVPNパスワードは不要
コンプライアンスのための監査ログ詳細はこちら
すべてのRADIUSおよびLDAP認証リクエストをログに記録
コンプライアンス報告のために、エクスポート可能なタイムスタンプ付き記録を維持
不正アクセスの試行や異常なパターンを特定
最小権限とオンボーディング／オフボーディングのポリシーが適切に実施されていることを証明
規制業界の要求に応える設計
分散したケアチーム、金融アナリスト、リモート請求担当者向けに、きめ細かなアクセス制御を適用
ネットワークやVPNへのアクセスを、検証済みのHRISまたはIdPのIDに直接ひも付けます
Foxpass BYODツールとMDM統合で、証明書ベースのオンボーディングを効率化
アクセスアクティビティのジャストインタイムのレポートとリアルタイムの可視化により、監査担当者を支援します
コンプライアンスとゼロトラストに対応
要件
Foxpassに対応
HIPAA対応アーキテクチャ
SOC 2 Type II準拠の�インフラストラクチャ
PCI DSS準拠の認証とログ記録
GLBA対応のアクセス制御
TLS強制認証とAPI
ゼロトラストアクセスの強制適用
最小権限ポリシーの適用
監査対応に使えるログのエクスポート
IDプロバイダー統合
VPN + Wi-Fiアクセス制御
一般的な利用事例
病院、診療所、金融機関、または分散型の従業員向けの安全なWi-Fiアクセス
分散型の保険金請求チームと財務アナリスト向けに、IDベースのVPNログインを強制適用
銀行スタッフ、トレーダー、コールセンター担当者に最小権限アクセスを徹底
従来のセルフホスト型RADIUSを、クラウドネイティブなゼロトラスト適用に置き換え
BYODインストーラーとMDM統合で、証明書ベースのオンボーディングをシンプルに
セキュアな認証と90日間のログにより、HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBAの監査対応体制を維持