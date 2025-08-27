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Foxpass
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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA などに対応する、安全なアクセス制御と監査の可視化

Foxpassは、医療、保険、金融などの規制産業のITチームが、オンプレミスインフラを管理する負担なしに、ゼロトラストアクセスを導入し、大規模に資格情報を管理し、監査対応の体制を維持できるよう支援します。

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Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

業界の課題

規制対象業界の組織は、次のことに対するプレッシャーが高まっています：

  • PHI、PII、財務記録への安全なリモートアクセスおよびオンサイトアクセス

  • HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA、または社内監査に対応するための詳細なアクセスログを維持

  • 請負業者、臨床医、財務アナリスト、または分散チームに対して、最小権限のアクセスを徹底

  • 機密データを不正利用やコンプライアンス違反のリスクにさらす、危険な共有資格情報や管理されていない VPN/Wi-Fi アクセスを排除します

  • 運用負荷を増やすことなく、ITインフラをモダナイズ


Foxpassは、規制の厳しいIT環境向けに構築された最新のアクセス制御ソリューションを提供します

Foxpassが役立つ理由

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    ID主導のネットワーク認証

    • ユーザーID、検証済みの証明書、グループポリシーを通じて、Wi-Fi と VPN へのアクセスを強制します

    • IdP（Okta、Google、Entra ID、OneLogin）と統合

    • 共有Wi-Fi認証情報や管理されていないVPNパスワードは不要


  • Update Management icon

    コンプライアンスのための監査ログ

    • すべてのRADIUSおよびLDAP認証リクエストをログに記録

    • コンプライアンス報告のために、エクスポート可能なタイムスタンプ付き記録を維持

    • 不正アクセスの試行や異常なパターンを特定

    • 最小権限とオンボーディング／オフボーディングのポリシーが適切に実施されていることを証明


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  • Architecture and Design blueprints icon

    規制業界の要求に応える設計

    • 分散したケアチーム、金融アナリスト、リモート請求担当者向けに、きめ細かなアクセス制御を適用

    • ネットワークやVPNへのアクセスを、検証済みのHRISまたはIdPのIDに直接ひも付けます

    • Foxpass BYODツールとMDM統合で、証明書ベースのオンボーディングを効率化

    • アクセスアクティビティのジャストインタイムのレポートとリアルタイムの可視化により、監査担当者を支援します


コンプライアンスとゼロトラストに対応

要件

Foxpassに対応

HIPAA対応アーキテクチャ

SOC 2 Type II準拠のインフラストラクチャ

PCI DSS準拠の認証とログ記録

GLBA対応のアクセス制御

TLS強制認証とAPI

ゼロトラストアクセスの強制適用

最小権限ポリシーの適用

監査対応に使えるログのエクスポート

IDプロバイダー統合

VPN + Wi-Fiアクセス制御


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

一般的な利用事例

  • 病院、診療所、金融機関、または分散型の従業員向けの安全なWi-Fiアクセス

  • 分散型の保険金請求チームと財務アナリスト向けに、IDベースのVPNログインを強制適用

  • 銀行スタッフ、トレーダー、コールセンター担当者に最小権限アクセスを徹底

  • 従来のセルフホスト型RADIUSを、クラウドネイティブなゼロトラスト適用に置き換え

  • BYODインストーラーとMDM統合で、証明書ベースのオンボーディングをシンプルに

  • セキュアな認証と90日間のログにより、HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBAの監査対応体制を維持


規制環境でのアクセスを安全に保護する準備はできていますか？

PHIや顧客の財務データを管理している場合でも、HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBAの監査に備えている場合でも、Foxpassは、セキュリティとコンプライアンスの維持に必要なアクセス制御、ログ記録、ゼロトラストの適用をチームに提供します。

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