規制環境でのアクセスを安全に保護する準備はできていますか？

PHIや顧客の財務データを管理している場合でも、HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBAの監査に備えている場合でも、Foxpassは、セキュリティとコンプライアンスの維持に必要なアクセス制御、ログ記録、ゼロトラストの適用をチームに提供します。