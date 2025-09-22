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Foxpass
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A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Foxpassと提携して、シームレスで安全なOpenRoamingアクセスを提供

Foxpassにより、通信事業者、MSPs、Wi-Fiフェデレーションは、安全なクラウドRADIUS、IDフェデレーション、PKIの専門知識を通じて、OpenRoamingの設定に参加し、それを拡張できます。

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OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

OpenRoamingとは？

Wireless Broadband Alliance (WBA) が主導するOpenRoamingは、IDベースおよび証明書ベースのアクセスを使用して、ユーザーが手動認証なしで信頼できるWi-Fiネットワークに安全かつシームレスに自動接続できるようにするグローバルなローミング連合です。

  • モバイル通信ネットワークとWi-Fiネットワークを橋渡しし、次のものが必要です：

  • フェデレーテッドアイデンティティモデル

  • EAP-TLS認証のサポート

  • PKI管理を備えたスケーラブルなRADIUSインフラ

  • WBAのOpenRoaming技術フレームワークへの準拠


Passpoint（Hotspot 2.0）：シームレスなローミングを実現する基盤

Passpoint®（Hotspot 2.0とも呼ばれます）は、デバイスがキャプティブポータルや繰り返しのログインの手間なく、信頼できるWi-Fiネットワークを自動的に検出し、安全に接続できるようにするWi-Fi Allianceの標準規格です。Wi‑Fi上でセルラー接続のような体験を実現し、接続をシームレスでセキュアかつスケーラブルにします。

OpenRoaming は、フェデレーテッドアイデンティティ、PKI、グローバルローミング連携ポリシーを追加することで、Passpoint を拡張します。これらが連携することで、加入者オフロード、エンタープライズサービス、スマートシティWi-Fiの技術基盤を提供します。

Foxpass は、通信事業者やWi-Fi事業者が Passpoint を導入できるよう、通信事業者レベルの導入に必要なクラウドRADIUS、証明書ライフサイクル管理、ID連携機能を提供します。EAP-TLS、RadSec、自動証明書プロビジョニングを標準サポートしているため、Foxpass なら Passpoint と OpenRoaming の展開を安全かつスムーズに進められます。

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

通信事業者および接続プロバイダーにとっての機会

Wi-Fiがモバイルトラフィックのオフロード、屋内カバレッジの改善、エンタープライズサービスの拡張において重要になるにつれて、OpenRoaming（Passpointを活用）は次の対象にとって戦略的な差別化要因になりつつあります：

  • Tier-1およびTier-2の通信事業者

  • 光ファイバーおよび固定無線通信事業者

  • マネージドWi-Fiプロバイダー

  • スマートシティインフラの導入担当者

  • 業界向けのEduroamのようなフェデレーション（例：政府、小売、スタジアム）

Foxpassは、OpenRoamingの有効化に向けて、パートナーが通信事業者グレードのクラウドネイティブなIDおよびアクセス基盤を設定できるよう支援します。

FoxpassがOpenRoamingの設定をどのようにサポートするか

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    大規模向けクラウドRADIUS

    • EAP-TLS、EAP-TTLS、RadSecを標準でサポート

    • オンプレミスのハードウェアや従来のRADIUS設定は不要

    • グローバルな冗長化とフェイルオーバーにより、稼働率>99.9%を実現


    詳細はこちら
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    IDフェデレーションと認証

    • FoxpassはIDプロバイダー向けのセキュアなAAAサーバーとして機能します

    • Entra ID、Google Workspace、Okta、カスタムIdPと統合できます

    • 証明書の発行によりBYODのオンボーディングを可能にします


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKIと証明書ライフサイクル管理

    • EAP-TLS向けの完全なX.509サポート

    • BYODインストーラーまたはMDM（Jamf、Kandji、Intune）によるデバイス登録

    • 証明書のローテーション、有効期限、および失効の管理


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    WBAおよびFederation要件との相互運用性

    • WBA OpenRoamingガイドラインに準拠した標準対応

    • フェデレーション運用者向けの柔軟な統合オプション

    • ルートCAおよびAAAサーバーの信頼関係をサポート


Foxpassと提携してOpenRoaming & Passpointを強化

新しいフェデレーションの立ち上げ、スマートシティWi-Fiの拡張、5Gネットワークのオフロード対応など、どのような場合でも、Foxpass は OpenRoaming または Passpoint の設定を加速するための ID 管理基盤と RADIUS バックボーンを提供できます。

一緒に次のことを実現しましょう：

  • OpenRoaming federation に参加する

  • シームレスなWi-FiオンボーディングのためにPasspointを導入

  • グローバルなローミング環境全体でユーザーを安全に認証

  • オンボーディングとPKIの複雑さをシンプルに

  • 加入者やゲストにシームレスなWi-Fi体験を提供


パートナーシップについて詳しく知る準備はできていますか？

Foxpassは、通信事業者やインフラプロバイダー向けに、ホワイトラベルのRADIUSホスティング、OpenRoamingフェデレーション設定サポート、統合に関するアドバイザリーを提供できます。

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