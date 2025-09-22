Foxpassと提携して、シームレスで安全なOpenRoamingアクセスを提供
Foxpassにより、通信事業者、MSPs、Wi-Fiフェデレーションは、安全な��クラウドRADIUS、IDフェデレーション、PKIの専門知識を通じて、OpenRoamingの設定に参加し、それを拡張できます。
OpenRoamingとは？
Wireless Broadband Alliance (WBA) が主導するOpenRoaming™は、IDベースおよび証明書ベースのアクセスを使用して、ユーザーが手動認証なしで信頼できるWi-Fiネットワークに安全かつシームレスに自動接続できるようにするグローバルなローミング連合です。
モバイル通信ネットワークとWi-Fiネットワークを橋渡しし、次のものが必要です：
フェデレーテッドアイデンティティモデル
EAP-TLS認証のサポート
PKI管理を備えたスケーラブルなRADIUSインフラ
WBAのOpenRoaming技術フレームワークへの準拠
Passpoint（Hotspot 2.0）：シームレスなローミングを実現する基盤
Passpoint®（Hotspot 2.0とも呼ばれます）は、デバイスがキャプティブポータルや繰り返しのログインの手間なく、信頼できるWi-Fiネットワークを自動的に検出し、安全に接続できるようにするWi-Fi Allianceの標準規格です。Wi‑Fi上でセルラー接続のような体験を実現し、接続をシームレスでセキュアかつスケーラブルにします。
OpenRoaming は、フェデレーテッドアイデンティティ、PKI、グローバルローミング連携ポリシーを追加することで、Passpoint を拡張します。これらが連携することで、加入者オフロード、エンタープライズサービス、スマートシティWi-Fiの技術基盤を提供します。
Foxpass は、通信事業者やWi-Fi事業者が Passpoint を導入できるよう、通信事業者レベルの導入に必要なクラウドRADIUS、証明書ライフサイクル管理、ID連携機能を提供します。EAP-TLS、RadSec、自動証明書プロビジョニングを標準サポートしているため、Foxpass なら Passpoint と OpenRoaming の展開を安全かつスムーズに進められます。
通信事業者および接続プロバイダーにとっての機会
Wi-Fiがモバイルトラフィックのオフロード、屋内カバレッジの改善、エンタープライズサービスの拡張において重要になるにつれて、OpenRoaming（Passpointを活用）は次の対象にとって戦略的な差別化要因になりつつあります：
Tier-1およびTier-2の通信事業者
光ファイバーおよび固定無線通信事業者
マネージドWi-Fiプロバイダー
スマートシティインフラの導入担当者
業界向けのEduroamのようなフェデレーション（例：政府、小売、スタジアム）
Foxpassは、OpenRoamingの有効化に向けて、パートナーが通信事業者グレードのクラウドネイティブなIDおよびアクセス基盤を設定できるよう支援します。
FoxpassがOpenRoamingの設定をどのようにサポートするか
大規模向けクラウドRADIUS詳細はこちら
EAP-TLS、EAP-TTLS、RadSecを標準でサポート
オンプレミスのハードウェアや従来のRADIUS設定は不要
グローバルな冗長化とフェイルオーバーにより、稼働率>99.9%を実現
IDフェデレーションと認証
FoxpassはIDプロバイダー向けのセキュアなAAAサーバーとして機能します
Entra ID、Google Workspace、Okta、カスタムIdPと統合できます
証明書の発行によりBYODのオンボーディングを可能にします
PKIと証明書ライフサイクル管理
EAP-TLS向けの完全なX.509サポート
BYODインストーラーまたはMDM（Jamf、Kandji、Intune）によるデバイス登録
証明書のローテーション、有効期限、および失効の管理
WBAおよびFederation要件との相互運用性
WBA OpenRoamingガイドラインに準拠した標準対応
フェデレーション運用者向けの柔軟な統合オプション
ルートCAおよびAAAサーバーの信頼関係をサポート
Foxpassと提携してOpenRoaming & Passpointを強化
新しいフェデレーションの立ち上げ、スマートシティWi-Fiの拡張、5Gネットワークのオフロード対応など、どのような場合でも、Foxpass は OpenRoaming または Passpoint の設定を加速するための ID 管理基盤と RADIUS バックボーンを提供できます。
一緒に次のことを実現しましょう：
OpenRoaming federation に参加する
シームレスなWi-FiオンボーディングのためにPasspointを導入
グローバルなローミング環境全体でユーザーを安全に認証
オンボーディングとPKIの複雑さをシンプルに
加入者やゲストにシームレスなWi-Fi体験を提供
パートナーシップについて詳しく知る準備はできていますか？
Foxpassは、通信事業者やインフラプロバイダー向けに、ホワイトラベルのRADIUSホスティング、OpenRoamingフェデレーション設定サポート、統合に関するアドバイザリーを提供できます。