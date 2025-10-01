ID主導型および証明書ベースのWi‑Fi & VPN認証でネットワークを保護

共有資格情報をなくし、IDベースでアクセスを制御し、Foxpass Cloud RADIUS を��活用して、キャンパスまたは企業ネットワーク全体にゼロトラストの原則を導入します。