課題
従来のWi-FiやVPNの設定は、共有パスワードまたはオンプレミスのRADIUSサーバーに依存しており、次のような問題があります：
接続できるユーザーを細かく制御できない
ネットワークをラテラルムーブメントやデバイスのなりすましにさらします
シームレスなBYOD認証に対応できない
手動での証明書または資格情報の管理が必要
スケール、管理、セキュリティ対策が難しい
現代の組織、特にゼロトラスト・ネットワーク接続とコンプライアンスを重視する組織にとって、このモデルでは不十分です。
Foxpassのソリューション
Foxpass Cloud RADIUS は、Wi-Fi および VPN アクセス向けに、安全なクラウドネイティブの認証レイヤーを提供します。次をサポートしています:
EAP-TLS（証明書ベース）によるパスワードレスアクセス
EAP-TTLS（ユーザー名 + パスワード）によるIDベースのアクセス
Google、Entra ID、Okta、OneLoginとのシームレスな統合
VPNクライアントおよびMDMプラットフォームとの互換性
カスタムブランディングに対応した、BYOD証明書配布機能を標準搭載
認証方法を選択できます。Foxpassは、安全性と拡張性を備え、シンプルに利用できます。
主な機能
クラウドRADIUS認証
グローバル冗長化に対応したホステッドRADIUS
EAP-TTLSとEAP-TLSの両方をサポート
セキュリティ強化のためのRadSec（TLS上のRADIUS）
オンプレミスサーバーのメンテナンスは不要
IDベースのアクセス制御
ユーザーIDまたはグループごとにアクセスを割り当てる
既存のIdPと統合
ネットワークアクセスを動的に付与または取り消し
証明書ベースの認証（上位ライセンス）
デバイスにX.509証明書を発行する（EAP-TLS）
接続の試行ごとに証明書を検証する
Wi-FiとVPN全体でパスワードレスログインを強制
BYOD証明書インストーラー（Advanced License）
ユーザーがデバイスを安全にセルフ登録できるようにします
学校または会社のブランド仕様のインターフェースに対応
EDU、ハイブリッドワークプレイス、またはゲストアクセスに最適
VPN互換性
RADIUSまたはLDAP BridgeでVPNログインを認証
OpenVPN、L2TP/IPSec、Cisco などに対応
最小権限のアクセスを徹底し、セッションログを記録
よくあるシナリオ
スタッフ、学生、ゲストのWi-Fiアクセスを認証し、ネットワークセグメンテーションを簡素化
リモートワーカー向けに安全なVPNアクセスを提供
インフラを、確認済みのユーザー／デバイスのみに制限
ITチケットなしで、セルフサービスのBYODオンボーディングを実現
アクセスログ記録に関するコンプライアンス要件（SOC 2、HIPAA）に対応
Foxpassがゼロトラストの導入を支援する方法
要件
Foxpassに対応
パスワードレス認証（EAP-TLS）
IDベースのアクセス（EAP-TTLS）
RADIUS over TLS（RadSec）
BYOD証明書オンボーディング
クラウドベースのRADIUSサーバー
VPN認証
ディレクトリ同期（Okta、Google、Entra ID）
監査対応に適したアクセスログ