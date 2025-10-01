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Foxpass
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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

ID主導型および証明書ベースのWi‑Fi & VPN認証でネットワークを保護

共有資格情報をなくし、IDベースでアクセスを制御し、Foxpass Cloud RADIUS を活用して、キャンパスまたは企業ネットワーク全体にゼロトラストの原則を導入します。

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

課題

従来のWi-FiやVPNの設定は、共有パスワードまたはオンプレミスのRADIUSサーバーに依存しており、次のような問題があります：

  • 接続できるユーザーを細かく制御できない

  • ネットワークをラテラルムーブメントやデバイスのなりすましにさらします

  • シームレスなBYOD認証に対応できない

  • 手動での証明書または資格情報の管理が必要

  • スケール、管理、セキュリティ対策が難しい

現代の組織、特にゼロトラスト・ネットワーク接続とコンプライアンスを重視する組織にとって、このモデルでは不十分です。

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

Foxpassのソリューション

Foxpass Cloud RADIUS は、Wi-Fi および VPN アクセス向けに、安全なクラウドネイティブの認証レイヤーを提供します。次をサポートしています:

  • EAP-TLS（証明書ベース）によるパスワードレスアクセス

  • EAP-TTLS（ユーザー名 + パスワード）によるIDベースのアクセス

  • Google、Entra ID、Okta、OneLoginとのシームレスな統合

  • VPNクライアントおよびMDMプラットフォームとの互換性

  • カスタムブランディングに対応した、BYOD証明書配布機能を標準搭載

認証方法を選択できます。Foxpassは、安全性と拡張性を備え、シンプルに利用できます。


主な機能

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    クラウドRADIUS認証

    • グローバル冗長化に対応したホステッドRADIUS

    • EAP-TTLSとEAP-TLSの両方をサポート

    • セキュリティ強化のためのRadSec（TLS上のRADIUS）

    • オンプレミスサーバーのメンテナンスは不要


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    IDベースのアクセス制御

    • ユーザーIDまたはグループごとにアクセスを割り当てる

    • 既存のIdPと統合

    • ネットワークアクセスを動的に付与または取り消し


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    証明書ベースの認証（上位ライセンス）

    • デバイスにX.509証明書を発行する（EAP-TLS）

    • 接続の試行ごとに証明書を検証する

    • Wi-FiとVPN全体でパスワードレスログインを強制


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    BYOD証明書インストーラー（Advanced License）

    • ユーザーがデバイスを安全にセルフ登録できるようにします

    • 学校または会社のブランド仕様のインターフェースに対応

    • EDU、ハイブリッドワークプレイス、またはゲストアクセスに最適


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    VPN互換性

    • RADIUSまたはLDAP BridgeでVPNログインを認証

    • OpenVPN、L2TP/IPSec、Cisco などに対応

    • 最小権限のアクセスを徹底し、セッションログを記録


よくあるシナリオ

  • スタッフ、学生、ゲストのWi-Fiアクセスを認証し、ネットワークセグメンテーションを簡素化

  • リモートワーカー向けに安全なVPNアクセスを提供

  • インフラを、確認済みのユーザー／デバイスのみに制限

  • ITチケットなしで、セルフサービスのBYODオンボーディングを実現

  • アクセスログ記録に関するコンプライアンス要件（SOC 2、HIPAA）に対応


Foxpassがゼロトラストの導入を支援する方法

要件

Foxpassに対応

パスワードレス認証（EAP-TLS）


（Advanced License）

IDベースのアクセス（EAP-TTLS）

RADIUS over TLS（RadSec）


（Advanced License）

BYOD証明書オンボーディング


（Advanced License）

クラウドベースのRADIUSサーバー

VPN認証

ディレクトリ同期（Okta、Google、Entra ID）

監査対応に適したアクセスログ


Wi-FiとVPNアクセスをしっかり保護する準備はできていますか？

パスワードの共有をやめて、IDベースおよび証明書ベースの認証でネットワークを保護しましょう。

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