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Foxpass
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Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

パスワードやIT管理の悩みなく、安全なBYODアクセスを実現

Foxpassを使用して、パスワードレスの証明書ベース認証で個人用デバイスをオンボーディングします。共有資格情報もサポートチケットも不要。

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A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

パスワードベースのBYODアクセスが抱える問題

多くの学校、大学、組織では、Wi-Fiのオンボーディングは次のようになっています。

  • 共有SSIDとWi‑Fiパスワード

  • 異なるOSバージョンを使用しているユーザーの混乱

  • パスワードのリセットとロックアウト

  • ユーザーまたはゲスト間での資格情報の共有

  • 管理されていないノートPCに保存されたVPN資格情報

これにより、サポートの負担とセキュリティリスクが生じます。

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Foxpassのソリューション

Foxpass は、クラウドネイティブな Cloud RADIUS プラットフォームを通じて、 X.509 certificates and EAP-TLS authentication を使用したパスワードレスの BYOD アクセスを実現します。

BYOD Certificate Installerと組み合わせることで、ITサポートを必要とせずに、ユーザー自身が個人用デバイスをセルフ登録できます。

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

仕組み

  1. ユーザーがFoxpass BYOD Certificate Installerを実行し、IDプロバイダー（Google Workspace、Okta、Entra ID、OneLogin）を介して認証します

  2. Foxpassのセルフサービスポータルを使用して署名付き証明書をダウンロードします

  3. デバイスはEAP-TLSを使用してWi-FiまたはVPNに接続します

  4. パスワードは保存、共有、再利用されません。アクセスはIDとデバイスに紐づけられています

Foxpass Cloud RADIUSを基盤としています

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

こんな方におすすめ

  • 教職員または生徒所有のデバイスのネットワークアクセスを管理するK-12ネットワーク

  • ハイブリッドなスタッフ／学生のデバイスアクセスに対応した高等教育機関のキャンパス

  • リモートワークやBYODノートPCをサポートするEnterprise ITチーム

  • 認証情報の乱立を避けつつ、限定的なアクセスが必要なゲストネットワーク


パスワードレスBYODのメリット

  • 共有資格情報やSSIDの混乱を解消
  • 学生、教職員、来訪者のユーザーエクスペリエンスを向上させます
  • Wi-Fiオンボーディングに関するヘルプデスク対応を削減
  • IDベースのアクセスで未管理デバイスを保護
  • 退職時やポリシー変更時に証明書を簡単に失効できます
  • ゼロトラストとNIST 800-63ガイドラインに準拠
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

互換性のある

  • iOS

  • MacOS

  • Android

  • Windows

  • ChromeOS

  • VPNクライアントとエンタープライズWi-Fi（802.1X）

Jamf、Kandji、Intune などのMDMに対応。MDMがなくても使えます。

実際のお客様の声

Wi‑Fiセキュリティのために、重要なPKI証明書ベース認証への移行を行いましたが、Foxpass Advanced RADIUSのおかげで、その作業はほとんど手間なく進められました。同社のクラウドベースのRADIUSサーバーはAzure AD (Entra ID) とJAMFとシームレスに統合され、セットアップを簡素化しました。約10,000人のユーザーへの証明書の発行はスムーズに進み、現在では学生と職員が比類のないセキュアアクセスのメリットを享受しています。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

導入事例を読む

BYODでパスワードレスを始める準備はできていますか？

Foxpass を活用して、Wi-Fiパスワード管理やオンボーディングの手間から脱却しましょう。ユーザーは安全に接続でき、ITチームは本来の業務に集中できます。

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