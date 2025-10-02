パスワードベースのBYODアクセスが抱える問題
多くの学校、大学、組織では、Wi-Fiのオンボーディングは次のようになっています。
共有SSIDとWi‑Fiパスワード
異なるOSバージョンを使用しているユーザーの混乱
パスワードのリセットとロックアウト
ユーザーまたはゲスト間での資格情報の共有
管理されていないノートPCに保存されたVPN資格情報
これにより、サポートの負担とセキュリティリスクが生じます。
Foxpassのソリューション
Foxpass は、クラウドネイティブな Cloud RADIUS プラットフォームを通じて、 X.509 certificates and EAP-TLS authentication を使用したパスワードレスの BYOD アクセスを実現します。
BYOD Certificate Installerと組み合わせることで、ITサポートを必要とせずに、ユーザー自身が個人用デバイスをセルフ登録できます。
仕組み
ユーザーがFoxpass BYOD Certificate Installerを実行し、IDプロバイダー（Google Workspace、Okta、Entra ID、OneLogin）を介して認証します
Foxpassのセルフサービスポータルを使用して署名付き証明書をダウンロードします
デバイスはEAP-TLSを使用してWi-FiまたはVPNに接続します
パスワードは保存、共有、再利用されません。アクセスはIDとデバイスに紐づけられています
Foxpass Cloud RADIUSを基盤としています
こんな方におすすめ
教職員または生徒所有のデバイスのネットワークアクセスを管理するK-12ネットワーク
ハイブリッドなスタッフ／学生のデバイスアクセスに対応した高等教育機関のキャンパス
リモートワークやBYODノートPCをサポートするEnterprise ITチーム
認証情報の乱立を避けつつ、限定的なアクセスが必要なゲストネットワーク
パスワードレスBYODのメリット
- 共有資格情報やSSIDの混乱を解消
- 学生、教職員、来訪者のユーザーエクスペリエンスを向上させます
- Wi-Fiオンボーディングに関するヘルプデスク対応を削減
- IDベースのアクセスで未管理デバイスを保護
- 退職時やポリシー変更時に証明書を簡単に失効できます
- ゼロトラストとNIST 800-63ガイドラインに準拠
互換性のある
iOS
MacOS
Android
Windows
ChromeOS
VPNクライアントとエンタープライズWi-Fi（802.1X）
Jamf、Kandji、Intune などのMDMに対応。MDMがなくても使えます。
実際のお客様の声
Wi‑Fiセキュリティのために、重要なPKI証明書ベース認証への移行を行いましたが、Foxpass Advanced RADIUSのおかげで、その作業はほとんど手間なく進められました。同社のクラウドベースのRADIUSサーバーはAzure AD (Entra ID) とJAMFとシームレスに統合され、セットアップを簡素化しました。約10,000人のユーザーへの証明書の発行はスムーズに進み、現在では学生と職員が比類のないセキュアアクセスのメリットを享受しています。
Mike Good, Network Administrator, LL Schools