クラウドネイティブRADIUSでeduroam連携をシンプルに
Foxpass は、安全でスケーラブルな RADIUS インフラストラクチャと効率的な ID フェデレーション対応により、大学や高等教育機関の eduroam アクセスの導入や拡張を支援します。
eduroamとは何ですか？
eduroam （教育機関向けローミング）は、学生、教職員、研究者が 所属機関の認証情報 を使用して、参加しているあらゆる機関で 安全にWi-Fiへ接続できる グローバルなID連携基盤です。
eduroamに参加するには、次が必要です：
EAP認証をサポートする準拠済みのRADIUS server
所属機関のIDプロバイダー（IdP）との統合
証明書ベース（EAP-TLS）またはIDベース（EAP-TTLS）の認証をサポート
国内のオペレーター（例：米国のInCommon）を通じた信頼設定とフェデレーションへの参加
キャンパスITチームが直面する課題
オンプレミスのRADIUSインフラを維持するには、時間がかかり、エラーも発生しやすくなります
証明書管理（EAP-TLS）はユーザーサポートの負担を生みます
eduroamとのフェデレーションには、技術的な連携とコンプライアンス対応が必要です
複数のキャンパスやゲストネットワークに拡張すると、複雑さが増します
Foxpass は、大学や短期大学が eduroam の要件を満たす RADIUS インフラを導入・拡張できるよう、クラウドネイティブでメンテナンス不要なアプローチで支援します
Foxpassのソリューション
eduroam向けCloud RADIUS詳細はこちら
EAP-TLSおよびEAP-TTLSをサポート
グローバルな可用性とフェイルオーバー
RadSec（TLS上のRADIUS）サポート
オンプレミスのRADIUSサーバーは不要
IDプロバイダーとの統合
Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAPと連携
グループ、役割、またはユーザーIDごとにアクセスを割り当て
最小権限アクセスとディレクトリ主導のポリシーを適用
証明書ライフサイクル管理（Advanced License）
管理対象デバイス向けのJamf、Kandji、IntuneとのMDM統合
証明書の失効および有効期限の管理
NetIDブランドのセルフサービスBYOD証明書インストーラー
フェデレーション対応アーキテクチャ
NRO（例：InCommon、Internet2）でRADIUSプロキシを簡単に設定できます
IDフェデレーションパートナーとの信頼関係を安全に確立
eduroamをサテライトキャンパス、共有ネットワーク、または公共スペースに拡張
OpenRoaming と eduroam のフェデレーションモデルの詳細は、こちらをご覧ください
こんな方におすすめ
Foxpassは、次のことを実現したい高等教育機関や研究機関をサポートします：
- 初めてeduroam federationに参加する
- 老朽化したオン��プレミスのRADIUSインフラを置き換える、または最新化する
- 複数のキャンパスにわたってeduroamを拡張
- 証明書の導入を改善し、Wi-Fiのヘルプデスクチケットを削減
- 既存のIDプロバイダーにWi-Fi/VPNアクセスを紐付ける
eduroam互換性マトリックス
要件
Foxpassに対応
eduroam RADIUS アーキテクチャ（EAP-TLS / EAP-TTLS）
BYOD + MDM証明書のオンボーディング
フェデレーション用RADIUSプロキシ
ディレクトリ統合（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAP）
RadSecサポート
監査ログとセッションの可視性
eduroamの設定を強力にサポートするために、ぜひご一緒に取り組みましょう
インフラの悩みをゼロにして、eduroamへの参加や拡張をスムーズに。Foxpassは、高等教育機関のITチームがクラウドネイティブなRADIUSを設定し、証明書のオンボーディングを簡素化し、フェデレーション要件を満たせるよう支援します。