eduroamの設定を強力にサポートするために、ぜひご一緒に取り組みましょう

インフラの悩みをゼロにして、eduroamへの参加や拡張をスムーズに。Foxpassは、高等教育機関のITチームがクラウドネイティブなRADIUSを設定し、証明書のオンボーディングを簡素化し、フェデレーション要件を満たせるよう支援します。