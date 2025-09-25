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Foxpass
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A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

クラウドネイティブRADIUSでeduroam連携をシンプルに

Foxpass は、安全でスケーラブルな RADIUS インフラストラクチャと効率的な ID フェデレーション対応により、大学や高等教育機関の eduroam アクセスの導入や拡張を支援します。

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eduroamとは何ですか？

eduroam （教育機関向けローミング）は、学生、教職員、研究者が 所属機関の認証情報 を使用して、参加しているあらゆる機関で 安全にWi-Fiへ接続できる グローバルなID連携基盤です。

eduroamに参加するには、次が必要です：

  • EAP認証をサポートする準拠済みのRADIUS server

  • 所属機関のIDプロバイダー（IdP）との統合

  • 証明書ベース（EAP-TLS）またはIDベース（EAP-TTLS）の認証をサポート

  • 国内のオペレーター（例：米国のInCommon）を通じた信頼設定とフェデレーションへの参加


キャンパスITチームが直面する課題

  • オンプレミスのRADIUSインフラを維持するには、時間がかかり、エラーも発生しやすくなります

  • 証明書管理（EAP-TLS）はユーザーサポートの負担を生みます

  • eduroamとのフェデレーションには、技術的な連携とコンプライアンス対応が必要です

  • 複数のキャンパスやゲストネットワークに拡張すると、複雑さが増します


Foxpass は、大学や短期大学が eduroam の要件を満たす RADIUS インフラを導入・拡張できるよう、クラウドネイティブでメンテナンス不要なアプローチで支援します

Foxpassのソリューション

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    eduroam向けCloud RADIUS

    • EAP-TLSおよびEAP-TTLSをサポート

    • グローバルな可用性とフェイルオーバー

    • RadSec（TLS上のRADIUS）サポート

    • オンプレミスのRADIUSサーバーは不要


    詳細はこちら
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    IDプロバイダーとの統合

    • Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAPと連携

    • グループ、役割、またはユーザーIDごとにアクセスを割り当て

    • 最小権限アクセスとディレクトリ主導のポリシーを適用


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    証明書ライフサイクル管理（Advanced License）

    • 管理対象デバイス向けのJamf、Kandji、IntuneとのMDM統合

    • 証明書の失効および有効期限の管理

    • NetIDブランドのセルフサービスBYOD証明書インストーラー


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    フェデレーション対応アーキテクチャ

    • NRO（例：InCommon、Internet2）でRADIUSプロキシを簡単に設定できます

    • IDフェデレーションパートナーとの信頼関係を安全に確立

    • eduroamをサテライトキャンパス、共有ネットワーク、または公共スペースに拡張

    • OpenRoaming と eduroam のフェデレーションモデルの詳細は、こちらをご覧ください


こんな方におすすめ

Foxpassは、次のことを実現したい高等教育機関や研究機関をサポートします：

  • 初めてeduroam federationに参加する
  • 老朽化したオンプレミスのRADIUSインフラを置き換える、または最新化する
  • 複数のキャンパスにわたってeduroamを拡張
  • 証明書の導入を改善し、Wi-Fiのヘルプデスクチケットを削減
  • 既存のIDプロバイダーにWi-Fi/VPNアクセスを紐付ける

eduroam互換性マトリックス

要件

Foxpassに対応

eduroam RADIUS アーキテクチャ（EAP-TLS / EAP-TTLS）

BYOD + MDM証明書のオンボーディング

フェデレーション用RADIUSプロキシ

ディレクトリ統合（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAP）

RadSecサポート

監査ログとセッションの可視性


eduroamの設定を強力にサポートするために、ぜひご一緒に取り組みましょう

インフラの悩みをゼロにして、eduroamへの参加や拡張をスムーズに。Foxpassは、高等教育機関のITチームがクラウドネイティブなRADIUSを設定し、証明書のオンボーディングを簡素化し、フェデレーション要件を満たせるよう支援します。

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