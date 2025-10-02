なぜパスワードレスなのか？
パスワードは、特にWi-FiやVPNの資格情報が次のような環境では、リスクと手間を生みます。
複数のユーザーまたはデバイス間で共有
頻繁にリセットされ、忘れられたり、漏えいしたりする
他のシステムから再利用
管理されていないデバイスに安全でない状態で保存
退職時のアカウント削除が難しい
証明書ベースの認証を使用すると、ユーザーは資格情報を入力することなく、シームレスかつ安全に接続できます。
Foxpass は、X.509 証明書とクラウドネイティブな RADIUS インフラストラクチャを使用して、パスワードレスのネットワークアクセスを実現します:
Foxpassのパスワードレスアクセスソリューション
証明書ベースの認証（EAP-TLS）
パスワードなしでユーザーとデバイスを認証
すべての接続は署名付き証明書を使用して確認されます
共有シークレット、使い回しの資格情報、手動ログインは不要
信頼をユーザーレベルだけでなく、デバイスレベルでも徹底します
Foxpass Advanced License で利用可能
クラウドRADIUSインフラストラクチャ
99.9%の稼働率を実現するフルマネージドRADIUSサーバー
EAP-TLS およびRadSec（TLS 上の RADIUS）をサポート
冗長化されたグローバル分散アーキテクチャ
ハードウェアやローカルのRADIUS設定は不要です
Foxpass Cloud RADIUS の詳細はこちら
BYOD証明書インストーラー（Advanced License）
ブランド化されたWebポータルを通じて個人所有デバイスに証明書を発行
IDプロバイダー（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）と連携
ITチケットとオンボーディングの複雑さを軽減
管理対象デバイスと非管理対象デバイスの両方に対応
セキュリティとコンプライアンスのメリット
- ゼロトラストとの整合性：すべての接続をIDとデバイスで検証
- コンプライアンスフレームワーク（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）に対応
- 必要に応じて証明書を自動ローテーションし、期限切��れにし、失効させます
- 盗まれる資格情報がないため、人的ミスやフィッシングのリスクを軽減します
- 監査の可視性を高めるため、すべての認証試行を記録します
一般的な利用事例
ユースケース
パスワードレスがどのように役立つか
学校・キャンパス
共有PSK不要のBYODインストーラーで学生・教職員のデバイスを導入
リモートワーク / VPNアクセス
資格情報なしで、証明書ベースのVPNログインを強制
医療
保存済みまたは共有されたWi-Fiパスワードをなくして、PHIリスクを軽減
オフボーディング
証明書を一元的に無効化できるため、グローバルパスワードをローテーションする必要はありません
IoT または共有デバイス
ユーザーログインではなく、デバイス証明書で認証
補完的な機能
- BYOD + MDM証明書の設定（Jamf、Kandji、Intune）
- 役割別のVLAN割り当てとネットワークセグメンテーション
- リアルタイムのログ記録とアクセス監査
- ディレクトリ同期（Google、Entra ID、Okta、OneLogin）
- クロスプラットフォーム対応（Windows、macOS、iOS、Android、Linux）
お客様事例
Wi‑Fiセキュリティのために、重要なPKI証明書ベース認証への移行を行いましたが、Foxpass Advanced RADIUSのおかげで、その作業はほとんど手間なく進められました。同社のクラウドベースのRADIUSサーバーはAzure AD (Entra ID) とJAMFとシームレスに統合され、セットアップを簡素化しました。約1万人のユーザーへの証明書の発行は予想どおりスムーズに進み、現在では学生と教職員が比類のないセキュアなアクセスのメリットを享受してい�ます。Foxpassは本当に期待を上回りました。
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)