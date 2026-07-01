2021年には、世界中で国家レベルおよび世界規模のセキュリティ侵害が増加しました。データ漏えいとシステム侵害により、膨大なデータと収益の損失が発生し、何百万人ものユーザーがリスクにさらされました。
こうした事態を招いた原因の1つとして考えられるのが、セキュリティ対策を講じないまま在宅勤務が増えたことです。Covid-19の影響により、米国の労働人口のほぼ42%がフルタイムの在宅勤務を行うようになりました。在宅勤務には多くのメリットがある一方で、オフィス勤務環境が備えるような堅牢なセキュリティインフラが不足しています。そのため、人的ミスや脆弱なサイバーセキュリティ体制につけ込み、多くのハッカーが在宅勤務環境を攻撃の突破口として見つけました。
2021年の今も、侵害は増え続けています。Sonic-wallの年央アップデートによると、2021年上半期だけでマルウェア攻撃は25億件超、ランサムウェア攻撃は3億470万件に上りました。このようなインシデントは年末まで増え続ける可能性があるため、自社で同様の事態が起きないよう、主な事例から学んでおくのが得策です。
さっそく見ていきましょう：
T-Mobile
2021年8月19日、T-Mobileは、現在のT-Mobile顧客アカウント780万件以上が侵害されたとするレポートを公開しました。このインシデントでは、氏名、生年月�日、SSN、運転免許証／ID、さらにクレジットカード情報まで含まれる可能性のある、元顧客または見込み顧客に関する4,000万件を超える記録のファイルが盗まれました。
Colonial Pipeline
Colonial Pipeline Co.は、米国東海岸に供給されるガソリンとジェット燃料の45%を輸送する、全長5,500マイルのパイプラインを運営しています。NPRによると、5月17日、米国のあるパイプライン会社が、パイプライン設備を管理するコンピューターに影響を及ぼすランサムウェア攻撃を受けました。FBIの支援を受け、攻撃を受けたその日のうちに、75ビットコイン（440万ドル）の身代金を支払いました。
Infinity Insurance Company
2021年3月16日、Infinity Insurance Company は、不特定多数の個人に対し、2020年12月に同社のアカウント上に不正ユーザーが存在し、同社のファイルおよびサーバーにアクセスしていたことを通知しました。一部のファイルには、社会保障番号や運転免許証が含まれていました。
20/20 Eye Care Network
今年初め、20/20 Eye Care Network, Inc.でデータ侵害が発生し、330万人超の個人情報および保護対象の医療情報が漏えいしました。classaction.orgによると、このインシデントは、「消費者の情報を保護するための『適切なサイバーセキュリティ対策』の実��施を怠ったことの結果」でした。その結果、ハッカーが患者の氏名、住所、社会保障番号、会員識別番号、生年月日、健康保険情報にアクセスした可能性があります。
データ侵害は都市伝説ではありません
規模の大小を問わず、不十分なサイバーセキュリティの手法や運用は大きな損失につながり、会社の財務や評判に深刻なダメージを与える可能性があります。在宅勤務を続ける従業員が増える中、準備ができていないと、会社はさまざまな脅威にさらされる可能性があります。
最初の解決策は、侵害が発生する前にビジネスを保護することです。1つ目の解決策は、従業員にサイバーセキュリティ講座のような適切なトレーニングを提供することです。知識と経験を備えたチームなら、中間者攻撃のような事態につながるヒューマンエラーを防げます。
2つ目は、長期的な在宅勤務環境に向けたツールの導入が必要になる可能性があることです。その一例として、Foxpass のようなアクセス管理プラットフォームがあり、セキュリティプロトコルに RADIUS、PKI Digital Certificates、SSO などのソリューションを追加できます。これらのツールは、アカウントを保護し、ユーザーの本人確認を行い、許可されていないユーザーが企業ネットワークに侵入するのを防ぐ、追加のセキュリティ層を提供します。
Foxpassは、チームがリモート勤務でもオフィス勤務でも、セキュリティの向上を実現する強力なソリューションです。リモートワークだからといって、利便性のためにセキュリティを犠牲にする必要はありません。Foxpass があれば、不安を感じることなく効率的に仕事を進められます。
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