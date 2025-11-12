Foxpassのライセンス階層
アクセス制御プラン
標準ライセンス
EAP-TTLS（ユーザー名／パスワード）認証 + Cloud LDAP
IDベースの認証情報を使用して、Wi-Fi と VPN アクセスを保護する最もシンプルな方法です。
最適な対象：
パスワードベースのWi-Fi/VPN認証とクラウドディレクトリ統合を求める組織。
含まれるもの：
Foxpass Cloud RADIUS（Wi-FiとVPNのアクセス制御）
EAP-TTLSネットワーク認証
RADIUS over TLS（RadSec）
Foxpass Cloud LDAP（VPN、レガシーアプリ、レガシーActive Directory認証の代替向けのユーザー／グループディレクトリ）
グループベースのアクセス制御
ディレクトリ同期とパスワード委任（Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin）
ロールベースの管理コントロール（RBAC）
Webベースの管理コンソールとAPI
標準のログ記録とモニタリング - 24時間の監査ログ保持（RADIUS & LDAP）
グローバル冗長化による高可用性
SOC 2 Type IIおよびHIPAA対応のインフラストラクチャ
メールベースのサポート
ガイド付きのオンボーディング設定支援 - 追加料金や隠れた費用はありません
アドバンスドライセンス
EAP-TLS（証明書ベースの認証）+ Cloud PKI
完全管理型PKIを含め、すべてのデバイスにゼロトラストの証明書ベースアクセスを設定。
最適な用��途:
証明書ベースのWi-Fi/VPN認証、デバイスID、またはMDM主導の証明書登録を導入するチーム。
Standardのすべてに加えて、以下が含まれます：
EAP-TLS と証明書ベースの認証
Foxpass Cloud PKI（内蔵）
証明書ライフサイクルの自動管理
SCEP および MDM 統合（Intune、Jamf、Iru、Addigy）
BYOD証明書インストーラー
サードパーティPKIのサポート
条件付きアクセスのための証明書ベースのデバイスID
デバイスポスチャベースのアクセス制御（Intune コンプライアンスに基づくネットワークアクセスの判断）
リアルタイムの証明書監査ログ
IDプロバイダーに連動した証明書の自動無効化
デバイストラストとゼロトラストポリシーの適用
スタンドアロン証明書管理
Foxpass Cloud PKI（スタンドアロン）
フルマネージドのクラウドPKI
Foxpass RADIUSを使用していなくても、すべてのデバイス、プラットフォーム、MDMにわたってX.509証明書の発行、更新、失効を行えます。
最適な用途：
既存のRADIUSサーバーを利用している組織
Microsoft Entra CBA を有効にする Teams
Intune/Jamf/Iru/Addigy 証明書登録
証明書認証が必要なVPNまたはVDI
オンプレミスのActive Directory Certificate Services (ADCS) を置き換える
ハイブリッドまたはFoxpassを使用しないネットワークアーキテクチャ
主な機能:
完全管理型のプライベートCAと証明書ライフサイクルの自動化
複数の��登録方法: SCEP（SCEP対応の任意のMDMと互換性あり）、BYODインストーラー、CSRアップロード、およびFoxpassコンソール経由での手動証明書作成
あらゆるRADIUS/VPN/ファイアウォールアプライアンスに対応
ゼロトラストのデバイスIDとコンプライアンスの適用
グローバル冗長化による高可用性
SOC 2 Type II、ISO 27001、その他の業界フレームワークの管理要件に対応するよう構築された、コンプライアンスに準拠したPKIアーキテクチャ
基本プランの比較
特徴および機能
スタンダード
高度
Cloud PKI（スタンドアロン）
Cloud RADIUS
EAP-TTLS（資格情報認証）
EAP-TLS（証明書ベースの認証）
デバイスポスチャに基づくアクセス制御
RADIUS over TLS（RadSec）
Foxpass Cloud PKI
SCEP/MDM証明書の登録
BYOD証明書インストーラー
Cloud LDAP
ディレクトリ同期（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）
リアルタイムのディレクトリとアクセスの更新
管理コンソール & APIアクセス
ログ保存期間
24時間（90日まで延長可能）
24時間（90日まで延長可能）
24時間（90日まで延長可能）
セキュリティコンプライアンス
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA対応
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA対応
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA対応
サポートレベル
標準サポート
標準サポート
標準サポート
カスタム価格
$0.50/ユーザー/月
利用可能なアドオン
エンジニアリングライセンス追加オプション
Linux、macOS、SSHのワークフローを管理するDevOps、SRE、ITエンジニアリングチーム向けに設計されています。
含まれるもの：
POSIX属性のサポート（UID、GID、シェル、ホームディレクトリ）
SSHキーのアップロード、ローテーション、適用
Sudoアクセスポリシーの適用
コマンドラインとAPIの統合
最適な用途： SSHアクセス制御、Linux/macOSログイン、sudoガバナンス、クラウドネイティブLDAP統合
拡張ログ記録アドオン
RADIUSおよびLDAPのアクティビティについて、90日間検索可能なアクセスログを利用できます。コンプライアンス要件を満たし、監査を簡素化し、より長期間にわたってアクセスイベントを調査できます。
含まれるもの：
90日間のログ保持
監査用にエクスポート可能なログ
インシデント追跡性の向上
ログへの安全なロールベースのアクセス
ボリューム、教育機関、非営利団体向け割引
Foxpassでは、以下のお客様向けに割引価格をご用意しています：
教育機関（K–12、高等教育、チャータースクールネットワーク）
非営利団体
大規模な設定展開（複数キャンパス、複数拠点、多数のユーザー）
お客様情報を入力してください。ご予算に合わせて柔軟に対応いたします。
プライベートテナンシーとセルフホスト型のオプション
完全にプライベートなインスタンスや分離された設定が必要ですか？
Foxpass はカスタム設定オプションをサポートしています:
専用クラウドテナンシー
セルフホスト型の設定（エンタープライズ限定）
カスタムコンプライアンスおよびファイアウォール設定
ニーズに合わせたプランをご提案します
Foxpass の料金は、チームの規模、認証量、セキュリティ要件に応じて変動します。お客様のインフラとご予算に合わせたカスタム見積もりを作成します。