Foxpassのプラン：すべてのユーザー、デバイス、ネットワークを安全に保護

Foxpass は、資格情報ベースの Wi-Fi 認証から、完全な証明書ベースのアクセス、MDM 主導のデバイス ID、さらにスタンドアロンの PKI 導入まで、ゼロトラストへの取り組みのあらゆる段階にある組織向けに、柔軟なライセンスオプションを提供します。